രാമായണത്തിലെ സേതുബന്ധന സ്മരണാര്ത്ഥം കന്നി മാസത്തിലെ തിരുവോണം നക്ഷത്രത്തില് ചിറകെട്ടുന്ന ആഘോഷമാണ് ചിറകെട്ടോണം. തൃപ്രയാര് ക്ഷേത്രത്തിനടുത്ത് ചെമ്മാപ്പിള്ളി ശ്രീരാമന്ചിറയില് 2026 സപ്തബര് 22 ചൊവ്വാഴ്ച വൈകീട്ട് 7 മണിക്കാണ് ചിറകെട്ടോണ മഹോത്സവം എന്നറിയപ്പെടുന്ന സേതുബന്ധനം.
ചരിത്രവും ഐതിഹ്യവും
മധ്യകേരളത്തിലെ സാംസ്കാരികവും ഭക്തിനിര്ഭരവുമായ അന്തരീക്ഷത്തില് ഏറെ വേറിട്ടുനില്ക്കുന്ന ഒന്നാണ് തൃശൂര് ജില്ലയിലെ പ്രശസ്തമായ തൃപ്രയാര് ശ്രീരാമസ്വാമി ക്ഷേത്രവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട അനുഷ്ഠാനങ്ങള്. ത്രേതായുഗത്തിലെ രാമായണ കഥാസന്ദര്ഭങ്ങളെയും നാടിന്റെ കാര്ഷിക – സാമൂഹിക സംസ്കാരത്തെയും കോര്ത്തിണക്കുന്ന ഒന്നാണ് തൃപ്രയാര് തേവരുടെ പുറപ്പാടും ചെമ്മാപ്പിള്ളി ശ്രീരാമന് ചിറയില് നടക്കുന്ന സേതുബന്ധനവും ‘ചിറകെട്ട് ഓണം’ എന്ന വിഖ്യാതമായ ആഘോഷവും.
ഐതിഹ്യവും രാമായണ പശ്ചാത്തലവും
സീതാദേവിയെ വീണ്ടെടുക്കാനായി ശ്രീരാമദേവനും വാനരസൈന്യവും രാമേശ്വരത്തുനിന്ന് ലങ്കയിലേക്ക് സമുദ്രത്തിനു കുറുകേ ചിറ നിര്മ്മിച്ച് (സേതുബന്ധനം) കടല് കടന്നതിന്റെ സ്മരണ പുതുക്കലാണ് ഈ ചടങ്ങ്. ഭാരതത്തില് തന്നെ സമുദ്രബന്ധനത്തിന്റെ ഓര്മ്മയ്ക്കായി ചിറകെട്ട് പുനരാവിഷ്കരിക്കുന്ന അപൂര്വ്വ സ്ഥലങ്ങളില് ഒന്നാണ് തൃപ്രയാര് ക്ഷേത്രത്തിന്റെ അധീനതയിലുള്ള ചെമ്മാപ്പിള്ളിയിലെ ‘ശ്രീരാമന് ചിറ’.
കന്നിമാസത്തിലെ തിരുവോണം നാളിലാണ് ഈ വിഖ്യാതമായ ചിറകെട്ടുചടങ്ങ് നടക്കുന്നത്. അതിനാല് തന്നെയാണ് പ്രദേശവാസികള് ഈ ദിനത്തെ ‘ചിറകെട്ട് ഓണം’ എന്ന് വിളിച്ചുപോരുന്നത്.
പ്രധാന അനുഷ്ഠാനങ്ങളും ചടങ്ങുകളും
കുമ്മാട്ടിയുടെ ഊരുചുറ്റല്
ചിറകെട്ടോണത്തിന്റെ വരവറിയിച്ച് കന്നിമാസത്തിലെ ഉത്രാടം ദിനത്തില് പ്രദേശത്തെ എല്ലാ വീടുകളിലും കുമ്മാട്ടി എത്താറുണ്ട്.
തൃപ്രയാര് തേവരുടെ പുറപ്പാട്
കന്നിമാസത്തിലെ ചിറകെട്ട് നാളില് തൃപ്രയാര് തേവര് പൂര്ണ്ണ തേജസ്സോടെ, ക്ഷേത്രത്തില് നിന്ന് പുറപ്പെട്ട് തീവ്രനദിയിലൂടെ മുതലപ്പുറമേറി എഴുന്നള്ളുന്നു. ഈ സമയത്ത് ക്ഷേത്രത്തിന്റെ മീനൂട്ടുകടവില് അസാധാരണമായ തിരയിളക്കം കാണാറുണ്ട്.
തൃക്കാക്കരയപ്പന് പ്രതിഷ്ഠ: ചിറകെട്ടുന്ന ദിവസം പുലര്ച്ചെ തൃപ്രയാര് ക്ഷേത്രത്തില് നിയമവെടി മുഴങ്ങുമ്പോള് ശ്രീരാമന് ചിറയില് തൃക്കാക്കരയപ്പനെ എഴുന്നള്ളിച്ച് വെക്കുന്നതോടെയാണ് ചിറകെട്ട് ഓണാഘോഷ ചടങ്ങുകള് ആരംഭിക്കുന്നത്.
ശ്രീരാമ – വാമന സംഗമം
പുലര്ച്ചെ മൂന്നുമണി മുതല് വാമനന് സന്നിഹിതനാകുന്ന ഈ ചടങ്ങില് സന്ധ്യയ്ക്ക് ചിറകെട്ടില് പങ്കെടുക്കാന് ശ്രീരാമ ഭഗവാന് എത്തുന്നതോടെ ഇരുവരുടെയും സംഗമത്തിന് ചിറ വേദിയാകുന്നു.
ചിറകെട്ട് (സേതുബന്ധനം): പാടശേഖരത്തിന്റെ തെക്കുഭാഗത്തായി മണ്ണ്, മുള, ഓല എന്നിവ ഉപയോഗിച്ച് വിശാലമായ തടയണയും വട്ടക്കെട്ടും നിര്മ്മിച്ച് ജലം സംഭരിക്കുന്നു. വാനരസൈന്യം കല്ലും മരവും കൊണ്ട് ചിറകെട്ടിയ രാമായണ സന്ദര്ഭത്തെ ഓര്മ്മിപ്പിക്കുന്ന രീതിയിലാണ് നാട്ടുകാരുടെയും ഭക്തരുടെയും സഹകരണത്തോടെയുള്ള ഈ നിര്മ്മാണം.
സേതുബന്ധന വന്ദനം
ചിറ നിര്മ്മാണം പൂര്ത്തിയാകുന്ന ഘട്ടത്തില് ഭക്തര് സേതുബന്ധന വന്ദനം നടത്തുന്നു. ഭഗവാനെ ചിറകെട്ടാന് സഹായിച്ചു എന്ന് വിശ്വസിക്കുന്ന അണ്ണാറക്കണ്ണനെ ഓര്മ്മിക്കുന്നതിനാണ് ഇത് നടത്തുന്നത്.
പുതുതായി നിര്മ്മിച്ച സേതുവില് എല്ലാവര്ക്കും ഒരു പടി മണ്ണ് വാരിയിടുന്നതിന് അവസരമുണ്ട്. തൃപ്രയാര് ക്ഷേത്രദര്ശനം പൂര്ത്തിയാകുന്നതിന് ഈ ചടങ്ങ് നടത്തുന്നത് അഭികാമ്യമാണ്.
അവകാശ വിതരണം
പത്ത് ഹിന്ദു സമുദായങ്ങള് ഈ ചടങ്ങിന്റെ ഭാഗമാകുന്നുണ്ട്. ഓരോ സമുദായവും ഓരോ തരത്തിലുള്ള തിരുമുല്ക്കാഴ്ച സമര്പ്പിക്കുന്നതും പതിവാണ്. തിരുമുല്ക്കാഴ്ച സമര്പ്പിച്ചവര്ക്കും സേതുബന്ധനവന്ദനം നടത്തിയവര്ക്കും ചിറ കെട്ടിയവര്ക്കും ഉള്ള അവകാശ വിതരണം കൊട്ടാര വളപ്പില് മഹാദേവ ക്ഷേത്രത്തില് വച്ചാണ് നടക്കുന്നത്. കാഴ്ചവച്ച വസ്തുക്കള് പിറ്റേന്ന് തൃപ്രയാര് ക്ഷേത്രത്തില് വിഗ്രഹത്തിനു മുന്നില് സമര്പ്പിക്കാറുണ്ട്.
കാര്ഷിക സമൃദ്ധിയും ജലസംരക്ഷണവും
കേവലം ഒരു മതപരമായ ചടങ്ങ് എന്നതിലുപരി പ്രാചീന കേരളീയരുടെ ശാസ്ത്രീയമായ ജലസംരക്ഷണ രീതിയുടെ തെളിവുകൂടിയാണ് ചിറകെട്ട്. കന്നിമാസത്തില് (മഴക്കാലത്തിനു ശേഷം) പുഴയില് ചിറകെട്ടി വെള്ളം നിര്ത്തിപ്പോരുന്നത് വരാനിരിക്കുന്ന വേനല്ക്കാലത്ത് കിണറുകളില് ജലനിരപ്പ് നിലനിര്ത്താനും സമീപത്തെ പാടശേഖരങ്ങളിലെ കൃഷിക്ക് ജലസേചനം ഉറപ്പാക്കാനും സഹായിച്ചിരുന്നു.
നാട്ടുനന്മയും ജനകീയ കൂട്ടായ്മയും
ചിറകെട്ടുന്ന ദിനം പ്രദേശവാസികള്ക്ക് ഓണത്തിന് തുല്യമാണ്. പാട്ടുകളും കളികളും മേളങ്ങളും നാട്ടുകാര് ഒന്നടങ്കം പങ്കാളികളാകുന്ന അധ്വാനവും ചേരുമ്പോള് ചിറകെട്ട് ഓണം വന് ജനകീയ ആഘോഷമായി മാറുന്നു.
ആത്മീയതയും നാട്ടുസംസ്കാരവും പരിസ്ഥിതിബോധവും ഒരുപോലെ സമ്മേളിക്കുന്ന അപൂര്വ്വവും സുന്ദരവുമായ ഒരു അനുഷ്ഠാന പാരമ്പര്യമായി തൃപ്രയാര് തേവരുടെ ഈ സേതുബന്ധന സ്മരണ ഇന്നും നിലകൊള്ളുന്നു.