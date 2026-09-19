കൊച്ചി: രാജ്യത്ത് ദേശീയബോധം വളര്ത്താന് രാമായണത്തിന് സാധിച്ചതായി ആര്എസ്എസ് ദക്ഷിണ കേരളം പ്രാന്തകാര്യകാരി അംഗം കെ.കെ.വാമനന്. എളമക്കര ഭാസ്കരീയം കണ്വെന്ഷന് സെന്ററില് ജന്മഭൂമി സംഘടിപ്പിച്ച ത്രിദിന ദേശീയ രാമകഥാ കോണ്ക്ലേവില് അധ്യാത്മ രാമായണവും മലയാള പാരമ്പര്യങ്ങളും എന്ന വിഷയത്തില് സംസാരിക്കുകയായിരുന്നു അദ്ദേഹം.
രാമായണം ദൂരദര്ശനിലൂടെ സംപ്രേക്ഷണം ചെയ്തപ്പോള് ഗ്രാമ-ഗ്രാമാന്തരങ്ങളിലെ ജനങ്ങളെ ഒന്നിച്ചു നിര്ത്തി. ഒപ്പം രാമായണത്തിനും മഹാഭാരതത്തിനും ഭാരതീയരെ കൂട്ടിച്ചേര്ക്കാനുള്ള ശക്തി കൈവന്നു. ഇത് സാമൂഹ്യ ശാസ്ത്രത്തിന്റെയും സാമൂഹ്യ മന:ശാസ്ത്രത്തിന്റെയും കാഴ്ച്ചപ്പാടിലൂടെ ഗൗരവമേറിയ പഠനമര്ഹിക്കുന്ന വിഷയമാണെന്നും അദ്ദേഹം കൂട്ടിച്ചേര്ത്തു.
ഭാരതീയ സംസ്കൃതിക്ക് ശിലായുഗകാലം മുതല്ക്കുള്ള തുടര്ച്ചയുണ്ട്. പുരാതനകാലം മുതല്ക്ക് തന്നെ നാം പരസ്പരം സമ്പര്ക്കം പുലര്ത്താനുള്ള സംവിധാനങ്ങള് വിഭാവനം ചെയ്തിരുന്നു. ഭാരത ഉപഭൂഖണ്ഡം മുഴുവന് ഒരൊറ്റ സാംസ്കാരിക മേഖലയാണ്. ഭാരതത്തെ പഠിക്കുമ്പോള് ഈ ഏകതയെ മനസില് വച്ചു കൊണ്ടുവേണം പഠിക്കുവാനെന്നും അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു.
ഗുരുകുല സമ്പ്രദായവും, പരിവ്രാജക വ്യവസ്ഥയും, ഭാരതീയ സംസ്കൃതിയുടെ പ്രചാരത്തിലെ രണ്ടു വ്യവസ്ഥകള് സവിശേഷ പ്രാധാന്യമര്ഹിക്കുന്നു. ഭാണഭട്ടന്റെ ഹര്ഷചരിതം മുതലുള്ള ഗ്രന്ഥങ്ങള് ഭാരതത്തിന്റെ പരിവ്രാജക സമ്പ്രദായത്തെ സൂചിപ്പിക്കുന്നുണ്ട്. പ്രാചീന ഭാരതത്തിലെ പ്രശസ്തമായ സിന്ധു നദീതട നാഗരികതയ്ക്ക് സമകാലികമായി ഭാരതത്തില് പലയിടത്തും നാഗരികതകള് നിലനിന്നിരുന്നു. വൈദേശികമായ കാഴ്ചപ്പാടിലൂടെ രാമായണത്തെയും മഹാഭാരതത്തെയും മനസിലാക്കാന് സാധിക്കില്ല. അതിന് ഭാരതീയമായ വീക്ഷണകോണ് സ്വീകരിച്ചേ മതിയാകൂ.
ഹിന്ദു നാഗരികതയുടെ വേരുകള് ശിലായുഗത്തില് വരെ എത്തിച്ചേരുന്നു. തുടര്ച്ചയായി നിലനിന്നുവന്നതും ഇന്നും അതിന്റെ പാരമ്പര്യം തുടരുന്നതുമായ ഒരു സവിശേഷ നാഗരികതയാണിത്. ഹിന്ദു സമൂഹത്തിലെ ജനങ്ങളില് സാമൂഹികവും ദേശീയവുമായ ബോധം വളര്ത്തുകയും നിലനിര്ത്തുകയും ചെയ്ത ഹിന്ദു ലോകവീക്ഷണം ഈ സംവാദത്തിന്റെ ഫലമായിരുന്നു എന്നതാണ് മറ്റൊരു സവിശേഷതയെന്നും അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു.
ലോകവീക്ഷണം തലമുറകളിലേക്ക് കൈമാറുന്നതിനായി രണ്ട് തലങ്ങളുള്ള ഒരു സംവിധാനം സ്ഥാപിക്കപ്പെട്ടു. ഒന്നാമത്തേത് ഗുരുകുലസര്വകലാശാലാ സംവിധാനം, രണ്ടാമത്തേത് പരിവ്രാജക സംവിധാനം. ഇതും ഹിന്ദു നാഗരികതയുടെ മറ്റൊരു സവിശേഷതയാണ്. ”വൈവിധ്യത്തിലെ ഏകത” എന്നതാണ് ഹിന്ദു ധര്മ്മത്തിന്റെ സാരാംശം.
വാല്മീകി, എഴുത്തച്ഛന്, കൂടാതെ ആത്മീയ രാമായണം പോലുള്ള രാമകഥകള് സൃഷ്ടിച്ച വനവാസി പാട്ടുകാരും ഒരുപോലെ നമ്മുടെ ആദരവിന് അര്ഹരാണ്. ഇതും ഹിന്ദു നാഗരികതയുടെ മറ്റൊരു സവിശേഷതയാണ്. രാമായണത്തില് അന്തര്ലീനമായിരിക്കുന്ന സത്യം തിരിച്ചറിയാനുള്ള ഏക മാര്ഗം, അതിനെ ഹിന്ദു ദര്ശനത്തിന്റെ കാഴ്ചപ്പാടിലൂടെ നോക്കുക എന്നതാണെന്നും അദ്ദേഹം കൂട്ടിച്ചേര്ത്തു. എംജി യൂണിവേഴ്സിറ്റി വൈസ്ചാന്സല് ഡോ. മാവൂത്ത് ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു. മോഡറേറ്റര്മാരായ ഡോ.രാജേഷ്, ഡോ. രജ്ഞിത് എന്നിവര് സംസാരിച്ചു.