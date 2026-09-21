ന്യൂദല്ഹി : ആരോഗ്യകരമായ നാളേയ്ക്കായി ആയുര്വേദം’ (Ayurveda for a Healthier Tomorrow) എന്ന പ്രമേയത്തില്, സെപ്തംബര് 23-ന് (ബുധനാഴ്ച)പതിനൊന്നാമത് ആയുര്വേദ ദിനം ആഘോഷിക്കുന്നു; ഇതിനോടനുബന്ധിച്ച് രാജ്യവ്യാപകമായി ജനപങ്കാളിത്തം വര്ധിച്ചുവരികയാണ്.
30 സംസ്ഥാനങ്ങളിലും കേന്ദ്രഭരണ പ്രദേശങ്ങളിലുമായി 9,700-ലധികം പരിപാടികള് നടന്നതായി ആയുഷ് മന്ത്രാലയം അറിയിച്ചു. ഔദ്യോഗിക ആയുര്വേദ ദിന വെബ്സൈറ്റ് വഴി മൂന്ന് ലക്ഷത്തിലധികം പേര് ഇതില് രജിസ്റ്റര് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. കൂടാതെ, ‘ആയുര്വേദ ദിനം 2026’ മൈക്രോസൈറ്റ് വഴി ഏകദേശം 89 ലക്ഷം പൗരന്മാര് ആയുര്വേദത്തിനുള്ള തങ്ങളുടെ പിന്തുണ അറിയിച്ചു പ്രതിജ്ഞയെടുത്തു.
ഉത്തര്പ്രദേശ്, മഹാരാഷ്ട്ര, മധ്യപ്രദേശ്, ഛത്തീസ്ഗഡ് തുടങ്ങിയ സംസ്ഥാനങ്ങളില് മികച്ച പങ്കാളിത്തം രേഖപ്പെടുത്തിയതായി ആയുര്വേദ മന്ത്രാലയം വ്യക്തമാക്കി. രാജ്യവ്യാപകമായി ഈ ആഘോഷത്തില് സംസ്ഥാനങ്ങളുടെയും കേന്ദ്രഭരണ പ്രദേശങ്ങളുടെയും സജീവമായ ഇടപെടലാണ് ഇത് സൂചിപ്പിക്കുന്നത്. ayurvedaday.org.in എന്ന വിലാസത്തിലുള്ള ‘ആയുര്വേദ ദിനം 2026’ മൈക്രോസൈറ്റ്, പൗരന്മാരുടെ പങ്കാളിത്തം, രജിസ്ട്രേഷന്, പരിപാടികളുടെ റിപ്പോര്ട്ടിംഗ് എന്നിവയ്ക്കുള്ള ഡിജിറ്റല് പ്ലാറ്റ്ഫോമായി പ്രവര്ത്തിക്കുന്നു. ബോധവല്ക്കരണം, ക്ഷേമം, ജനപങ്കാളിത്തം എന്നിവ ലക്ഷ്യമിട്ടുള്ള പരിപാടികളിലൂടെ പൗരന്മാര്, വിദ്യാഭ്യാസ സ്ഥാപനങ്ങള്, വിവിധ സംഘടനകള് എന്നിവയെ ഒന്നിപ്പിക്കാനും, അതുവഴി ആയുര്വേദ ദിനാഘോഷങ്ങളില് കൂടുതല് ജനപങ്കാളിത്തം ഉറപ്പാക്കാനും ഈ സംരംഭങ്ങള് സഹായിക്കുന്നു.
പതിനൊന്നാമത് ആയുര്വേദ ദിനാഘോഷത്തില് ഇന്ത്യയ്ക്ക് പുറത്തുനിന്നും പങ്കാളിത്തമുണ്ടായിട്ടുണ്ട്. 10 രാജ്യങ്ങളിലും മേഖലകളില് നിന്നുമായി 1,900-ലധികം പേര് പരിപാടികളില് പങ്കെടുത്തു. ബ്രിട്ടീഷ് ഇന്ത്യന് മഹാസമുദ്ര മേഖല, യുണൈറ്റഡ് കിംഗ്ഡം, അഫ്ഗാനിസ്ഥാന്, ബള്ഗേറിയ, സ്പെയിന്, അള്ജീരിയ, ഓസ്ട്രേലിയ, ഡെന്മാര്ക്ക്, ഐസ്ലാന്ഡ്, അമേരിക്ക (യുഎസ്എ) എന്നിവയാണ് പങ്കെടുത്ത രാജ്യങ്ങളും പ്രദേശങ്ങളും. ആയുര്വേദ ദിനത്തിന്റെ വര്ധിച്ചുവരുന്ന സ്വാധീനത്തെയും ആയുര്വേദ ബോധവല്ക്കരണം, ക്ഷേമം, ജനപങ്കാളിത്തം എന്നിവയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട പ്രവര്ത്തനങ്ങളില് ഇന്ത്യയ്ക്ക് പുറത്തുള്ള സമൂഹങ്ങളുടെയും സ്ഥാപനങ്ങളുടെയും സംഘടനകളുടെയും പങ്കാളിത്തത്തെയും ഈ അന്താരാഷ്ട്ര പങ്കാളിത്തം പ്രതിഫലിപ്പിക്കുന്നു.