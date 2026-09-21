ചെന്നൈ ; നടി അംബികയ്ക്കെതിരെ ചെക്ക് തട്ടിപ്പ് കേസ് നൽകി നടിയും സഹോദരിയുമായ രാധ. അംബികയും സഹോദരൻ അർജുനും ചേർന്ന് 46 കോടി രൂപ തട്ടിയെടുത്തതായി രാധ ചെന്നൈ പൊലീസിന് പരാതി നൽകി.
ചെന്നൈ സിറ്റി പോലീസ് കമ്മീഷണര് ഓഫീസില് നേരിട്ടെത്തി സമര്പ്പിച്ച പരാതിയില്, മുന്കാലങ്ങളില് തങ്ങള് ഒരുമിച്ച് താമസിച്ചിരുന്ന സമയത്താണ് ഈ തട്ടിപ്പ് നടന്നതെന്ന് രാധ വ്യക്തമാക്കി. ബിസിനസ് ആവശ്യങ്ങള്ക്കായി വീട്ടില് സൂക്ഷിച്ചിരുന്ന ബ്ലാങ്ക് ചെക്കുകള് താന് അറിയാതെ കൈക്കലാക്കിയാണ് ഇരുവരും ചേര്ന്ന് കോടികളുടെ തട്ടിപ്പ് നടത്തിയതെന്നും പറയുന്നു. 11 ലക്ഷം മുതല് 27 ലക്ഷം വരെയുള്ള 5 ചെക്കുകളിലായി 46 കോടി തട്ടിയെടുത്തെന്നാണ് പരാതിയില് പറയുന്നത്.
ARS ഗാര്ഡന് സ്റ്റുഡിയോ’ എന്ന പേരില് നടത്തിയിരുന്ന ബിസിനസ്സിനായി ഒരു IDBI ബാങ്ക് കറന്റ് അക്കൗണ്ട് ഉപയോഗിച്ചിരുന്നു. ശമ്പളം, യൂട്ടിലിറ്റി ബില്ലുകള്, നികുതികള്, ഗാര്ഡന് പരിപാലനം തുടങ്ങിയ ചെലവുകള് കൈകാര്യം ചെയ്യുന്നതിനായി ഒപ്പിട്ട ഏതാനും ബ്ലാങ്ക് ചെക്കുകള് വീട്ടില് സൂക്ഷിച്ചിരുന്നു.
പിന്നീട് 2025 ജനുവരിയില് ബിസിനസ്സിന്റെ പേര് ‘RR ഗാര്ഡന്സ്’ എന്നാക്കി മാറ്റിയപ്പോള് പുതിയ ചെക്ക് ബുക്ക് ലഭിച്ചു. ഇതോടെ പഴയത് ഉപയോഗിക്കുന്നത് നിര്ത്തി. പഴയ ചെക്ക് ബുക്കിനെക്കുറിച്ച് പിന്നീട് മറന്നുപോയി. പഴയ ചെക്കുകളില് അഞ്ചെണ്ണം അംബികയുടെ പേരില് പണമാക്കുന്നതിനായി ഹാജരാക്കിയെന്ന് അറിയിച്ചുകൊണ്ട് സെപ്റ്റംബര് 17-ന് ബാങ്കില് നിന്ന് സന്ദേശം ലഭിച്ചപ്പോഴാണ് വിവരം അറിയുന്നതെന്നും രാധ പരാതിയില് പറയുന്നു.
സഹോദരനായ മല്ലികാര്ജുനാണ് ചെക്കുകള് പൂരിപ്പിച്ച് നല്കിയത്. തന്റെ അറിവോ സമ്മതമോ ഇല്ലാതെ വീട്ടില് നിന്നും കൈക്കലാക്കിയ ചെക്ക്, സഹോദരനും അംബികയും ചേര്ന്ന് നിയമവിരുദ്ധമായി ഉപയോഗിച്ചു. തനിക്ക് അവകാശപ്പെട്ട സ്വത്ത് സംബന്ധമായ രേഖകള്, ആഭരണങ്ങള്, വിലപിടിപ്പുള്ള വസ്തുക്കള് തുടങ്ങിയവ കൈകാര്യം ചെയ്യുന്നതില് നിന്ന് അംബികയും മല്ലികാര്ജുനനും തന്നെ തടയുന്നതായും രാധ പരാതിയില് പറയുന്നു