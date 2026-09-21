പത്തനംതിട്ട: പത്തനംതിട്ടയിൽ നിന്ന് ഗവിയിലേക്ക് പോയ കെഎസ്ആർടിസി ബസിലെ യാത്രക്കാർക്ക് നേരെ കാട്ടുതേനീച്ചയുടെ ആക്രമണം. നിരവധി യാത്രക്കാർക്ക് തേനീച്ചയുടെ കുത്തേറ്റു. ഗവി കഴിഞ്ഞുള്ള കോഴിക്കാനം ഭാഗത്ത് എത്തിയപ്പോഴായിരുന്നു അപ്രതീക്ഷിത ആക്രമണം.
യാത്രക്കാർ സഞ്ചരിച്ചിരുന്ന ബസിന് മുകളിലേക്ക് തേനീച്ചക്കൂട് ഇളകി വീണതാണ് അപകടത്തിന് കാരണമായത്. ഡ്രൈവറും കണ്ടക്ടറും ഉൾപ്പെടെ നിരവധി യാത്രക്കാർക്ക് കുത്തേറ്റു. 17 പേർക്കാണ് പരിക്കേറ്റതായി ഔദ്യോഗിക വിവരം. പരിക്കേറ്റ 7 പേർ വണ്ടിപ്പെരിയാർ ആശുപത്രിയിലും, 10 പേർ പീരുമേട് താലൂക്ക് ആശുപത്രിയിലും ചികിത്സ തേടി. ആരുടെയും പരിക്ക് ഗുരുതരമല്ല. വണ്ടിപ്പെരിയാറിൽ ചികിത്സയിലുണ്ടായിരുന്നവർ പിന്നീട് ആശുപത്രി വിട്ടു.
ജനവാസമേഖലയിൽ നിന്ന് മാറി ഉൾവനത്തിലൂടെയുള്ള റൂട്ടായതിനാൽ അടിയന്തര സഹായം ലഭ്യമാക്കുന്നതിൽ വെല്ലുവിളികൾ നേരിട്ടെന്നാണ് വിവരം. ഇത്തരം അപ്രതീക്ഷിത സംഭവങ്ങൾ ഗവിയിലേക്കുള്ള യാത്രക്കാരുടെ സുരക്ഷയെ സംബന്ധിച്ച് വലിയ ആശങ്കയാണ് ഉയർത്തുന്നത്. ഗുരുതരമായ ആരോഗ്യപ്രശ്നങ്ങൾ ആർക്കെങ്കിലും ഉണ്ടായതായി നിലവിൽ റിപ്പോർട്ടുകളില്ല.