ന്യൂഡൽഹി : കോൺഗ്രസ് അധ്യക്ഷ സോണിയ ഗാന്ധി ഇന്ത്യൻ പൗരത്വം നേടുന്നതിന് മൂന്ന് വർഷം മുമ്പ് വോട്ടർ പട്ടികയിൽ പേര് ചേർത്തതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട കേസ് കൂടുതൽ കുരുക്കിലേയ്ക്ക്. സംഭവത്തിൽ കൂടുതൽ അന്വേഷണത്തിന് പ്രത്യേക കോടതി ഉത്തരവിട്ടു.
1983 ൽ ഇന്ത്യൻ പൗരത്വം ലഭിക്കുന്നതിന് മൂന്ന് വർഷം മുമ്പ് സോണിയ വോട്ടർ പട്ടികയിൽ പേര് ചേർത്തുവെന്ന ആരോപണം അന്വേഷിക്കാൻ വിസമ്മതിച്ച മജിസ്ട്രേറ്റ് കോടതിയുടെ ഉത്തരവും റൗസ് അവന്യൂ പ്രത്യേക കോടതി റദ്ദാക്കി. കേസിൽ പുതിയ വാദം കേൾക്കാൻ കോടതി ഉത്തരവിട്ടു
മജിസ്ട്രേറ്റ് കോടതി പരാതി കൈകാര്യം ചെയ്ത രീതിയെ പ്രത്യേക കോടതി ശക്തമായി വിമർശിച്ചു. മജിസ്ട്രേറ്റ് കോടതിയുടെ ഉത്തരവ് കൃത്യമായ ജാഗ്രതയുടെ അഭാവം വ്യക്തമായി കാണിക്കുന്നുവെന്ന് പ്രത്യേക ജഡ്ജി പറഞ്ഞു. ബിഎൻഎസിന്റെ സെക്ഷൻ 175(3) പാലിക്കുന്നതിൽ പരാജയപ്പെട്ടു, ബന്ധപ്പെട്ട പോലീസ് ഉദ്യോഗസ്ഥന്റെ വാദങ്ങൾ കേൾക്കുന്നതിൽ പരാജയപ്പെട്ടു, ബന്ധപ്പെട്ട പോലീസ് സ്റ്റേഷനിൽ നിന്ന് സ്റ്റാറ്റസ് റിപ്പോർട്ട് ആവശ്യപ്പെടുന്നതിൽ പരാജയപ്പെട്ടു എന്നിവയിലൂടെ ചോദ്യം ചെയ്യപ്പെട്ട ഉത്തരവ് വ്യക്തമായും നിയമവിരുദ്ധമാണെന്ന് ജഡ്ജി പ്രസ്താവിച്ചു.
നിയമപ്രകാരം ലഭ്യമായ രണ്ട് ഓപ്ഷനുകൾ പരിഗണിക്കുന്നതിൽ മജിസ്ട്രേറ്റ് പരാജയപ്പെട്ടതിനാൽ ഉത്തരവ് വ്യക്തമായും യുക്തിരഹിതമാണെന്നും കോടതി വ്യക്തമാക്കി. . ഗുരുതരമായ കുറ്റകൃത്യം നടന്നിട്ടുണ്ടോ എന്ന് മജിസ്ട്രേറ്റ് പരിഗണിക്കേണ്ടതായിരുന്നുവെന്നും, എന്നാൽ അതിൽ ശ്രദ്ധ കേന്ദ്രീകരിക്കുന്നതിനുപകരം, പൗരത്വ വിഷയത്തിൽ ശ്രദ്ധ കേന്ദ്രീകരിച്ചുവെന്നും ജഡ്ജി പറഞ്ഞു. വാദം വീണ്ടും കേൾക്കാനും യുക്തിസഹമായ ഉത്തരവ് പുറപ്പെടുവിക്കാനും കോടതി കേസ് മജിസ്ട്രേറ്റിന് കൈമാറി.
1980-ലെ വോട്ടർ പട്ടികയിൽ സോണിയയുടെ പേര് ഉൾപ്പെട്ടിരുന്നെങ്കിലും 1983 ഏപ്രിൽ 30-നാണ് സോണിയ ഗാന്ധി പൗരത്വം നേടിയത് . അതുകൊണ്ട് തന്നെ 1980-ലെ ന്യൂഡൽഹി വോട്ടർ പട്ടികയിൽ അവരുടെ പേര് എങ്ങനെ ഉൾപ്പെടുത്തിയെന്നാണ് കേസ് .