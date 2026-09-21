കൊച്ചി : ജയിൽ സന്ദർശന സമയം റിപ്പോർട്ടർ ചാനലിന് മുന്നിൽ പ്രദർശിപ്പിച്ച് യൂത്ത് കോൺഗ്രസ് . അബ്കാരി കേസിൽ ജയിൽ കഴിയുന്ന ആന്റോ അഗസ്റ്റിനെ സന്ദർശിക്കുവാൻ റിപ്പോർട്ടർ ജീവനക്കാർക്ക് സഹായമാകുന്ന വിധത്തിലാണ് ജയിൽ സന്ദർശന സമയം ബോർഡിൽ പ്രിന്റ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് .
കേരളത്തിലെ ജയിലുകളിലെ തടവുകാരെ സന്ദർശിക്കാനുള്ള ഔദ്യോഗിക സമയമെന്ന തലക്കെട്ടോടെയാണ് ബോർഡ് . ഒപ്പം ആന്റോയുടെ ചിത്രവുമുണ്ട്. ബോർഡ് വയ്ക്കുന്ന ചിത്രങ്ങളും സമൂഹമാധ്യമങ്ങളിൽ പ്രചരിക്കുന്നുണ്ട്.
അതേസമയം ആന്റോ അഗസ്റ്റിന് കുരുക്ക് മുറുകുകയാണ് . സ്റ്റേറ്റ് ബാങ്ക് ഓഫ് ഇന്ത്യ ജപ്തി ചെയ്ത സ്വന്തം വീട് റിപ്പോർട്ടർ ബ്രോഡ്കാസ്റ്റിങ് കമ്പനി എംഡി ആന്റോ അഗസ്റ്റിന്റെ ഭാര്യാമാതാവ് ലില്ലിക്കുട്ടിയുടെ പേരിലാക്കി തിരിച്ചുപിടിച്ചതിൽ ബെനാമി ഇടപാടുമുണ്ടെന്ന് എക്സൈസിനു വിവരം ലഭിച്ചു. അഗസ്റ്റിൻ സഹോദരന്മാർ തുടങ്ങിയ മാംഗോ ഫോൺ കമ്പനിയാണു ലില്ലിക്കുട്ടിക്കായി 2 കോടി രൂപ എസ്ബിഐ പാലാരിവട്ടം ബ്രാഞ്ചിൽ അടച്ചതെന്നാണു വിവരം.