അബുദാബി : ഇത്തിഹാദ് എയർവേസ് തങ്ങളുടെ അബുദാബി സ്റ്റോപ്പ് ഓവർ പ്രോഗ്രാം അൽ ഐൻ മേഖലയിലേക്ക് വ്യാപിപ്പിച്ചു. അബുദാബി കൾച്ചർ ആൻഡ് ടൂറിസം വകുപ്പുമായി സഹകരിച്ചാണ് ഇത്തിഹാദ് എയർവേസ് ഇത് നടപ്പിലാക്കുന്നത്. ഇത്തിഹാദ് എയർവേയ്സിന്റെ ആഗോള നെറ്റ്വർക്കിലുടനീളം ഫ്ലൈറ്റുകൾ ബുക്ക് ചെയ്യുന്നവർക്ക് എമിറേറ്റിൽ രണ്ട് രാത്രികൾ വരെ സൗജന്യമായി ഒരു സ്റ്റോപ്പ് ഓവർ ചേർക്കാനുള്ള അവസരം നൽകുന്ന രീതിയിലാണ് ഈ പദ്ധതി നടപ്പിലാക്കുന്നത്.
അബുദാബിയിലെ സായിദ് അന്താരാഷ്ട്ര വിമാനത്താവളം വഴിയെത്തുന്ന അതിഥികൾക്ക് ഇപ്പോൾ അൽ ഐൻ മേഖലയിലോ അബുദാബി നഗരത്തിലോ സൗജന്യ ഹോട്ടൽ താമസം ചെലവഴിക്കാൻ തിരഞ്ഞെടുക്കാവുന്നതാണ്. അറബ് ടൂറിസത്തിന്റെ തലസ്ഥാനമായി 2026-ൽ അൽ ഐൻ മേഖല തിരഞ്ഞെടുക്കപ്പെട്ടതിന്റെ പശ്ചാത്തലത്തിലാണിത്.
ഇത്തിഹാദിന്റെ ആഗോള ശൃംഖലയിൽ അവർ തിരഞ്ഞെടുത്ത ലക്ഷ്യസ്ഥാനത്തേക്ക് പോകുമ്പോഴോ തിരിച്ചുവരുമ്പോഴോ അബുദാബി വഴിയുള്ള യാത്രയിൽ യോഗ്യരായ ഇത്തിഹാദ് യാത്രക്കാർക്ക് ഈ പദ്ധതി ഒന്നോ രണ്ടോ രാത്രി സൗജന്യ ഹോട്ടൽ താമസം വാഗ്ദാനം ചെയ്യുന്നു.