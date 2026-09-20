സിഡ്നി : ഇറ്റാലിയൻ സർക്കാർ സ്കൂളുകളിൽ ബുർഖ നിരോധിക്കുമെന്ന് പ്രധാനമന്ത്രി ജോർജിയോ മെലോണി . വിദേശ വിദ്യാർത്ഥികളുടെ എണ്ണം പരിമിതപ്പെടുത്താനും നീക്കം നടത്തുകയാണെന്ന് പാർട്ടിയുടെ യുവജന പരിപാടിയിൽ മെലോണി സൂചിപ്പിച്ചു .
“നിങ്ങൾ മുഖം മറയ്ക്കാതെ സ്കൂളിൽ പോകണം . യഥാർത്ഥമോ സാങ്കൽപ്പികമോ ആയ ഏതെങ്കിലും പാരമ്പര്യത്തിന്റെ പേരിൽ, ഇറ്റലിയിലെ ആർക്കും ഒരു യുവതി സ്വയം മൂടണമെന്ന് നിർബന്ധിക്കാൻ കഴിയില്ല.” മെലോണി പറഞ്ഞു.
മെഡിറ്ററേനിയൻ കടലിന്റെ മധ്യത്തിൽ സ്ഥിതി ചെയ്യുന്ന ഇറ്റലി, ഏറ്റവും കൂടുതൽ കുടിയേറ്റക്കാരെ സ്വീകരിക്കുന്ന യൂറോപ്യൻ രാജ്യങ്ങളിലൊന്നാണ്. തൽഫലമായി, കുടിയേറ്റം അവിടെ പ്രധാന പ്രശ്നമായി തുടരുന്നു. ഈ തുടർച്ചയായ കുടിയേറ്റം സർക്കാരുകൾക്ക് പ്രധാന വെല്ലുവിളിയായി മാറിയിരിക്കുകയാണ്.
മന്ത്രിസഭയിൽ ഉടൻ തന്നെ ഇതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട നിർദ്ദേശം അവതരിപ്പിക്കുമെന്ന് മെലോണി പാർട്ടി യോഗത്തിൽ പ്രഖ്യാപിച്ചു. ഓരോ ക്ലാസിലെയും വിദേശ വിദ്യാർത്ഥികളുടെ എണ്ണം പരിമിതപ്പെടുത്തുന്നതിനുള്ള വ്യവസ്ഥ ഇതിൽ ഉൾപ്പെടും. സ്കൂളുകളിൽ സംയോജിപ്പിക്കുന്നതിൽ ഗുരുതരമായ ബുദ്ധിമുട്ടുകൾ നേരിടുന്ന വിദേശ വിദ്യാർത്ഥികളുടെ മാതാപിതാക്കൾ ഇറ്റാലിയൻ ഭാഷ പഠിക്കേണ്ടതുണ്ട്. കൂടാതെ, സ്കൂളുകളിൽ ബുർഖയും നിഖാബും നിരോധിക്കും.
“ഒരു ക്ലാസ്സിൽ ഇറ്റാലിയൻ സംസാരിക്കാത്ത ഒരു കുട്ടി മാത്രമേ ഉള്ളൂവെങ്കിൽ, അവർ സഹപാഠികളുടെയും അധ്യാപകരുടെയും സഹായത്തോടെ ഭാഷ പഠിക്കുകയും വേഗത്തിൽ സംയോജിപ്പിക്കുകയും ചെയ്യും,” മെലോണി പറഞ്ഞു.
മെലോണി തന്റെ പ്രസംഗത്തിൽ കുട്ടികളുടെ എണ്ണത്തിന്റെ പരിധി വ്യക്തമാക്കിയിട്ടില്ലെങ്കിലും, ഇറ്റാലിയൻ കമ്പനിയായ ഫോണ്ടാസിയോൺ ISMU നടത്തിയ ഗവേഷണം അവകാശപ്പെടുന്നത് ഇറ്റാലിയൻ സ്കൂളുകളിലെ വിദ്യാർത്ഥികളിൽ 11.6 ശതമാനം ഇറ്റാലിയൻ പൗരന്മാരല്ല എന്നാണ്.