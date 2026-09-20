തിരുവനന്തപുരം: പ്രശസ്ത ഹൃദ്രോഗ വിദഗ്ധന് പ്രൊഫ ഡോ ജി വിജയരാഘവന് അന്തരിച്ചു.1970കളുടെ അവസാനം ഇന്ത്യയില് ആദ്യമായി 2 ഡി എക്കോകാര്ഡിയോഗ്രാഫി മെഷീന് അവതരിപ്പിക്കുകയും അത് ഉപയോഗിച്ച് ഹൃദ്രോഗ നിര്ണയം നടത്തുകയും ചെയ്ത മുന്നിര വിദഗ്ദ്ധരില് ഒരാളായിരുന്നു അദ്ദേഹം. തിരുവനന്തപുരം ഗവണ്മെന്റ് മെഡിക്കല് കോളേജിലെ കാര്ഡിയോളജി വിഭാഗം മേധാവിയായും പ്രൊഫസറായും ദീര്ഘകാലം സേവനമനുഷ്ഠിച്ചു.
കിംസ് ഹെല്ത്ത് ആശുപത്രിയുടെ വൈസ് ചെയര്മാനും കാര്ഡിയോളജി വിഭാഗം മേധാവിയുമായിരുന്നു.സ്വകാര്യ മേഖലയില് അത്യാധുനിക ഹൃദ്രോഗ ചികിത്സ കുറഞ്ഞ ചിലവില് ലഭ്യമാക്കാന് അദ്ദേഹത്തിന്റെ പ്രവര്ത്തനങ്ങള് കാരണമായി.
ആരോഗ്യ മേഖലയിലെ സമഗ്ര സംഭാവനകള്ക്ക് ഭാരത സര്ക്കാര് പത്മശ്രീ നല്കി ആദരിച്ചു. ഇതിന് പുറമെ കാര്ഡിയോളജിക്കല് സൊസൈറ്റി ഓഫ് ഇന്ത്യ , മറ്റ് അന്താരാഷ്ട്ര മെഡിക്കല് സംഘടനകള് എന്നിവയില് നിന്ന് നിരവധി പുരസ്കാരങ്ങളും ഫെലോഷിപ്പുകളും അദ്ദേഹത്തിന് ലഭിച്ചിട്ടുണ്ട്.