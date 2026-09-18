തിരുവനന്തപുരം: റേഷന് ഉപഭോക്താക്കള്ക്ക് സുപ്രധാന നിര്ദേശവുമായി കേന്ദ്ര സര്ക്കാര്. കേന്ദ്ര സര്ക്കാര് നടപ്പാക്കുന്ന പദ്ധതിയായ സ്മാര്ട്ട് പിഡിഎസ് അടുത്ത മാസം മുതല് നടപ്പാക്കും. ഇതോടെ സംസ്ഥാനത്തെ ഒട്ടനവധി റേഷന് കാര്ഡുകള് റദ്ദാക്കപ്പെടും. ആറ് ലക്ഷത്തിലധികം കാര്ഡുകളെങ്കിലും റദ്ദാക്കപ്പെടുമെന്നാണ് വിവരം. ആറ് മാസത്തിലധികമായി റേഷന് വാങ്ങാത്ത കാര്ഡ് ഉടമകള്ക്കാണ് പുതിയ നീക്കം തിരിച്ചടിയാകാന് പോകുന്നത്.
ആറ് മാസത്തിലധികമായി റേഷന് വാങ്ങാത്തതായി 16 ലക്ഷത്തിലധികം കാര്ഡുകളാണുള്ളത്. ഉപയോഗശൂന്യമായ കാര്ഡുകള് ആക്ടിവേറ്റ് ചെയ്യണമെങ്കില് കെവൈസി അപ്ഡേറ്റ് ചെയ്യേണ്ടതാണ്. റേഷന് കാര്ഡ് അംഗങ്ങളുടെ വിവരങ്ങള് കേന്ദ്രീകൃതമായി സൂക്ഷിക്കുകയും അതോടൊപ്പം താഴേത്തട്ടില് വരെ വിതരണം പൂര്ണമായി നിരീക്ഷിക്കുകയും ചെയ്യുന്നതിനായി വിഭാവനം ചെയ്ത പദ്ധതിയാണ് സ്മാര്ട്ട് പിഡിഎസ്. 2024 മുതല് കേരളം ഈ പദ്ധതിയുടെ ഭാഗമാണ്.
ആറ് മാസത്തിലേറെയായി റേഷന് വാങ്ങാത്തവരെയാണ് പ്രധാനമായും നടപടികള് ബാധിക്കാന് പോകുന്നത്. ആറ് മാസത്തിലേറെയായി റേഷന് വിഹിതം വാങ്ങാത്തവരുടെ കാര്ഡുകള് മരവിപ്പിക്കും. ഇതിന് ശേഷം മൂന്ന് മാസത്തിനുള്ളില് കാര്ഡിലെ എല്ലാ അംഗങ്ങളും ഇ കെവൈസി പൂര്ത്തിയാക്കണം. എങ്കില് മാത്രമേ റേഷന് വിതരണം പുനരാരംഭിക്കാന് സാധിക്കുകയുള്ളൂ.നീല, ബ്രൗണ്, വെള്ള എന്നീ വിഭാഗങ്ങളില് 5.6 ലക്ഷത്തിലേറെ കാര്ഡുകളും 15 ലക്ഷത്തിലധികം ഗുണഭോക്താക്കളും ആറ് മാസത്തിലേറെയായി റേഷന് വാങ്ങിയിട്ടില്ല.അവര് രണ്ടാം ഘട്ടത്തിലും നടപടികള്ക്ക് വിധേയമാകും
മാത്രമല്ല, ഏതെങ്കിലും സംസ്ഥാനങ്ങളില് ഒന്നിലധികം കാര്ഡുകളില് ഒരേ വ്യക്തി ഉള്പ്പെട്ടിട്ടുണ്ടോയെന്നും ഇതുവഴി കണ്ടെത്തുന്നതാണ്. ഇങ്ങനെയുണ്ടെങ്കില് ഈ ഉപഭോക്താക്കളെയും മരവിപ്പിക്കും. ഇവരും മൂന്ന് മാസത്തിനുള്ളില് ഇകെവൈസി പൂര്ത്തിയാക്കണം. ഈ ഘട്ടത്തില് നിലനിര്ത്തേണ്ട റേഷന് കാര്ഡ് ഏതാണെന്ന് തീരുമാനിച്ച് മറ്റുള്ളവയില് നിന്ന് പേര് ഒഴിവാക്കുകയും വേണം.
സ്മാര്ട്ട് പിഡിഎസ് പദ്ധതിയുടെ ആദ്യഘട്ടത്തില് മഞ്ഞ, പിങ്ക് എന്നീ വിഭാഗങ്ങളില് ഉള്പ്പെട്ടയാളുകളെയാണ് നടപടികള് ബാധിക്കുക. ഏകദേശംRation 45,000 കാര്ഡുകളും 66,000 ഗുണഭോക്താക്കളുമാണ് ഈ വിഭാഗങ്ങളില് ആറ് മാസത്തിലേറെയായി റേഷന് വാങ്ങാത്തതായി കേരളത്തിലുള്ളത്.