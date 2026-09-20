തിരുവനന്തപുരം : മുഹിയുദ്ദീൻ പള്ളിയിലെ ഉറൂസുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ചടങ്ങിൽ പങ്കെടുക്കാനെത്തി മേയർ വി വി രാജേഷിനെ അഭിനന്ദിച്ച് ഹിന്ദു ഐക്യവേദി നേതാവ് ശശികല ടീച്ചർ . ഡപ്യൂട്ടി മേയർ ആശാനാഥിനൊപ്പമാണ് മേയർ എത്തിയത്. നിലവിളക്ക് കണ്ടാൽ പരിഭ്രമിച്ചോടുന്ന രാഷ്ട്രീയക്കാർക്ക് മുന്നിൽ ഇതു നല്ല മാതൃകയാണെന്ന് ശശികല ടീച്ചർ പറയുന്നു.
‘ വിഴിഞ്ഞം ഹാർബർ വാർഡിലെ മുഹിയുദ്ദീൻ പള്ളിയിലെ ഉറൂസുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ബഹുമാനപ്പെട്ട തിരുവനന്തപുരം മേയറും ഡപ്യുട്ടി മേയറും അവിടെ ആരാധന നടത്തി പ്രസാദം സ്വീകരിക്കുന്നു! ശബരിമലയിൽ നടക്കു നേരെ നിലക്കുമ്പോഴും കൈകൂപ്പാനും പ്രസാദം വാങ്ങാനും മടിക്കുന്ന ദേവസ്വം മന്ത്രിമാരെ കണ്ടു പരിചയച്ചവരാണല്ലോ നമ്മൾ ‘ എന്നും ശശികല ടീച്ചർ പറയുന്നു.