ഡെറാഡൂൺ : വ്യാജ സർട്ടിഫിക്കറ്റുകൾ ഉപയോഗിച്ച് സ്വാതന്ത്ര്യസമര സേനാനികളുടെ ആശ്രിത ക്വാട്ടയിൽ എംബിബിഎസ് പ്രവേശനം നേടിയെന്നാരോപിച്ച് നാല് വിദ്യാർത്ഥിനികൾ ഉൾപ്പെടെ അഞ്ച് പേർക്കെതിരെ ഉത്തരാഖണ്ഡിൽ പോലീസ് കേസെടുത്തു. സംഭവത്തെത്തുടർന്ന് നാല് വിദ്യാർത്ഥിനികളുടെയും എംബിബിഎസ് പ്രവേശനം റദ്ദാക്കി.
വ്യാജ സർട്ടിഫിക്കറ്റുകളെക്കുറിച്ചുള്ള പരാതികൾ ലഭിച്ചതിനെത്തുടർന്ന് ഡെറാഡൂൺ ജില്ലാ മജിസ്ട്രേറ്റ് സർട്ടിഫിക്കറ്റുകൾ പരിശോധിക്കുന്നതിനായി ചീഫ് ഡെവലപ്മെന്റ് ഓഫീസറും അഡീഷണൽ ജില്ലാ മജിസ്ട്രേറ്റും അടങ്ങുന്ന ഒരു സംയുക്ത അന്വേഷണ സമിതി രൂപീകരിച്ചതായി ഉദ്യോഗസ്ഥർ പറഞ്ഞു. കമ്മിറ്റിയുടെ അന്വേഷണത്തിൽ സർട്ടിഫിക്കറ്റുകൾ പ്രഥമദൃഷ്ട്യാ സംശയാസ്പദമാണെന്ന് കണ്ടെത്തി. കൂടാതെ സർട്ടിഫിക്കറ്റുകളിൽ നൽകിയിരിക്കുന്ന വിലാസങ്ങൾ പരിശോധിക്കാൻ കഴിഞ്ഞില്ല.
വ്യാജ സ്വാതന്ത്ര്യ സമര സേനാനി ആശ്രിത സർട്ടിഫിക്കറ്റുകൾ നേടിയെന്നാരോപിച്ച് തൃപ്തിക്കും അമ്മ ഉമാ ദേവിക്കും എതിരെ ക്ലെമന്റ് ടൗൺ പോലീസ് സ്റ്റേഷനിൽ പോലീസ് എഫ്ഐആർ രജിസ്റ്റർ ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. സർട്ടിഫിക്കറ്റുകൾക്ക് അപേക്ഷിച്ചതിന് ഖുഷി, പാരി, സ്വാതി എന്നിവർക്കെതിരെ റായ്പൂർ പോലീസ് സ്റ്റേഷനിൽ പ്രത്യേക എഫ്ഐആർ രജിസ്റ്റർ ചെയ്തിട്ടുണ്ട്.
പരാതികൾ ഉയർന്നതിനെത്തുടർന്ന് സംയുക്ത അന്വേഷണം നടത്തിയതായി ഡെറാഡൂൺ ജില്ലാ മജിസ്ട്രേറ്റ് ആശിഷ് ചൗഹാൻ പറഞ്ഞു. സർട്ടിഫിക്കറ്റുകൾ സംശയാസ്പദമാണെന്നും അവയ്ക്കായി സമർപ്പിച്ച രേഖകൾ അപൂർണ്ണമാണെന്നും അന്വേഷണ റിപ്പോർട്ടിൽ കണ്ടെത്തി. അന്വേഷണ റിപ്പോർട്ട് അദ്ദേഹം മെഡിക്കൽ വിദ്യാഭ്യാസ ഡയറക്ടർക്ക് അയച്ചു. അന്വേഷണത്തിന്റെ കണ്ടെത്തലുകളുടെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ തുടർനടപടികൾ സ്വീകരിക്കുമെന്ന് ജില്ലാ മജിസ്ട്രേറ്റ് അറിയിച്ചു.
അതേസമയം ഡെറാഡൂൺ ആസ്ഥാനമായുള്ള എച്ച്എൻബി മെഡിക്കൽ എഡ്യൂക്കേഷൻ യൂണിവേഴ്സിറ്റി, ഫ്രീഡം ഫൈറ്റർ ഡിപൻഡന്റ്സ് ക്വാട്ടയിൽ ചേർന്ന നാല് വിദ്യാർത്ഥിനികളുടെ എംബിബിഎസ് പ്രവേശനം റദ്ദാക്കി. ജില്ലാ ഭരണകൂടം സമർപ്പിച്ച അന്വേഷണ റിപ്പോർട്ടിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിലാണ് റദ്ദാക്കിയതെന്ന് മെഡിക്കൽ വിദ്യാഭ്യാസ ഡയറക്ടർ ഡോ. അശുതോഷ് സയന പറഞ്ഞു.