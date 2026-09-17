‘കാന്താര’ എന്ന ചിത്രത്തിലൂടെ കന്നഡ സിനിമയെ ആഗോളതലത്തിൽ എത്തിച്ച നടനും സംവിധായകനുമാണ് ഋഷഭ് ഷെട്ടി . ‘കാന്താര 3’ എന്ന ചിത്രത്തിലൂടെ വീണ്ടും ഒരു തിരിച്ചുവരവ് നടത്തുമെന്ന് ഔദ്യോഗികമായി സ്ഥിരീകരിച്ചിരിക്കുകയാണ് അദ്ദേഹം .അഹാന കൃഷ്ണയുടെ വിവാഹത്തിന് കേരളത്തിലെത്തിയ ഋഷഭ് ഷെട്ടി മാധ്യമങ്ങളോട് സംസാരിക്കുകയായിരുന്നു.
“ കാന്താര 3 തീർച്ചയായും നമ്മുടെ മുന്നിലാണ്. കാന്താര: അദ്ധ്യായം 1 അവസാനിച്ചതോടെ, ഒരു തുടർച്ച നിർമ്മിക്കും. അത് എപ്പോൾ സ്ക്രീനുകളിൽ എത്തുമെന്നും അത് എങ്ങനെ രൂപപ്പെടുമെന്നും ഈ ഘട്ടത്തിൽ എനിക്ക് വെളിപ്പെടുത്താൻ കഴിയില്ല. ശരിയായ സമയം വരുമ്പോൾ, എല്ലാം വെളിപ്പെടുത്തും.”
നിലവിൽ, പ്രശാന്ത് വർമ്മയുടെ ‘ജയ് ഹനുമാൻ’ എന്ന മറ്റൊരു വലിയ പാൻ-ഇന്ത്യൻ പ്രോജക്ടിലാണ് ഋഷഭ് പ്രവർത്തിക്കുന്നത്. “ഇപ്പോൾ എന്റെ മുഴുവൻ ശ്രദ്ധയും ജയ് ഹനുമാനിലാണ്. രണ്ട് നിർണായക ഷൂട്ടിംഗ് ഷെഡ്യൂളുകൾ ഞങ്ങൾ ഇതിനകം പൂർത്തിയാക്കി, ഷൂട്ടിംഗ് സുഗമമായി നടക്കുന്നു,” അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു.
‘കാന്താര’യും അതിന്റെ പ്രീക്വൽ ‘കാന്താര: ചാപ്റ്റർ 1’ ഉം ആവേശത്തോടെ സ്വീകരിച്ചതിന് മലയാളി പ്രേക്ഷകർക്ക് അദ്ദേഹം നന്ദി പറഞ്ഞു . ‘ഇത്രയും സ്നേഹം നൽകിയതിന് മലയാള പ്രേക്ഷകരോട് ഞങ്ങൾ വളരെ നന്ദിയുള്ളവരാണ്. ഞങ്ങളുടെ കഠിനാധ്വാനം ഇത്ര സ്നേഹത്തോടെ സ്വീകരിക്കപ്പെടുമ്പോൾ അത് വളരെയധികം സന്തോഷം നൽകുന്നു. കന്നഡ, മലയാളം വ്യവസായങ്ങൾ ഒരു മികച്ച സൃഷ്ടിപരമായ ബന്ധം പങ്കിടുന്നു. വാസ്തവത്തിൽ, കാന്താരയിലെ ഞങ്ങളുടെ സാങ്കേതിക ജീവനക്കാരിൽ പ്രധാന പങ്കും കേരളത്തിൽ നിന്നുള്ളവരാണ്,’ അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു.