ന്യൂദല്ഹി: കവിത ചൊല്ലിയതിനും കമന്റിട്ടതിനും വരെ കേസെടുക്കുന്ന രീതി നിരുല്സാഹപ്പെടുത്തണമെന്ന് ജസ്റ്റിസ് ഉജ്ജല് ഭൂയാന്. നിസ്സാരമായ ക്രിമിനല് കേസുകള് ഭാരതത്തിന്റെ നീതിന്യായ വ്യവസ്ഥയെ ലിബറല് ജനാധിപത്യ ലോകത്തിന് മുന്നില് പരിഹാസപാത്രമാക്കുന്നുവെന്നും സുപ്രീം കോടതി ജഡ്ജി പറഞ്ഞു. ഇതില്ലാതാക്കാന് വിചാരണ കോടതികള് പ്രത്യേക നീക്കം നടത്തണം.
ന്യൂദല്ഹിയിലെ ഇന്ത്യാ ഇന്റര്നാഷണല് സെന്ററില് ക്രിമിനല് ആന്ഡ് കോണ്സ്റ്റിറ്റിയൂഷണല് ജൂറിസ്പ്രൂഡന്സിനെക്കുറിച്ചുള്ള സെന്റര് ഫോര് ഡിസ്കോഴ്സസ് സംഘടിപ്പിച്ച പ്രഭാഷണത്തിലാണ് അദ്ദേഹം ഇക്കാര്യം ചൂണ്ടിക്കാട്ടിയത്.
ഭക്ഷണം കഴിക്കുന്നതു കവിത ചൊല്ലുന്നതും പ്രകടനങ്ങളില് പങ്കെടുക്കുന്നതും മുദ്രാവാക്യങ്ങള് വിളിക്കുന്നതും സോഷ്യല് മീഡിയയില് അഭിപ്രായം പറയുന്നതും സ്റ്റാന്ഡ്-അപ്പ് കൊമേഡിയനായി അഭിനയിക്കുന്നതും വരെയുള്ള നിസ്സാരകാര്യങ്ങള് ചൂണ്ടിക്കാട്ടിയാണ് ക്രിമിനല് കേസുകള് രജിസ്റ്റര് ചെയ്യുന്നതെന്ന് ജസ്റ്റിസ് ഉജ്ജല് ഭൂയാന് പറഞ്ഞു.
നാഷണല് ജുഡീഷ്യല് ഡാറ്റ ഗ്രിഡ് അനുസരിച്ച്, ഭാരതത്തിലെ എല്ലാ കോടതികളിലുമായി ആകെ 4.27 കോടി ക്രിമിനല് കേസുകള് കെട്ടിക്കിടക്കുന്നുവെന്നും ഇതില് 4.07 കോടി (95.31 ശതമാനം) വിചാരണ കോടതികള്ക്ക് മുന്നിലും, 19.84 ലക്ഷം (4.64 ശതമാനം) ഹൈക്കോടതികള്ക്ക് മുന്നിലും, 22,143 എണ്ണം സുപ്രീം കോടതിക്ക് മുന്നിലുമാണെന്നും അദ്ദേഹം ചൂണ്ടിക്കാട്ടി.
‘കോടതി സംവിധാനത്തിന് നേരിടാന് കഴിയാത്ത വിധം നിരവധി കേസുകള് കെട്ടിക്കിടക്കുമ്പോള്, ഇത്തരം നിസ്സാര കേസുകള് കൂടുതലായി ചുമത്തുന്നത് വിചാരണ കോടതികളുടെ ഭാരം വര്ദ്ധിപ്പിക്കുകയേയുള്ളൂ’വെന്ന് അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു.