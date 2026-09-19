ന്യൂദല്ഹി: ശിശുക്കൾക്കായുള്ള രണ്ട് ഉൽപ്പന്നങ്ങളുടെ പരസ്യ അവകാശവാദങ്ങളിലും ഗുണനിലവാര മാനദണ്ഡങ്ങളിലും ചട്ടലംഘനം കണ്ടെത്തിയതിനെത്തുടർന്ന് നെസ്ലെ ഇന്ത്യക്കെതിരെ ഫുഡ് സേഫ്റ്റി ആൻഡ് സ്റ്റാൻഡേർഡ്സ് അതോറിറ്റി ഓഫ് ഇന്ത്യ (FSSAI) നിയമനടപടികൾ ആരംഭിച്ചു. FSSAI-യുടെ കണക്കനുസരിച്ച്, നാൻ എക്സെല്ല പ്രോ സ്റ്റേജ് 1, ലാക്ടോജൻ പ്രോ 1 എന്നീ ഉൽപ്പന്നങ്ങളുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് നെസ്ലെ ഇന്ത്യ ലിമിറ്റഡിന്റെ യൂണിറ്റ് I, യൂണിറ്റ് II എന്നിവയ്ക്കെതിരെ മൂന്ന് വ്യത്യസ്ത കേസുകളാണ് ഫയൽ ചെയ്തിരിക്കുന്നത്.
പരസ്യ അവകാശവാദങ്ങൾ ചോദ്യം ചെയ്ത് FSSAIനാൻ എക്സെല്ല പ്രോ സ്റ്റേജ് 1-ന്റെ പരസ്യ വസ്തുക്കളിൽ “5 HMOs”, “വേ പ്രോട്ടീൻ” (Whey Protein) എന്നിവയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട അവകാശവാദങ്ങൾ അടങ്ങിയിട്ടുണ്ടെന്ന് FSSAI വ്യക്തമാക്കി. അതേസമയം, ലാക്ടോജൻ പ്രോ 1-ന്റെ പ്രൊമോഷണൽ മെറ്റീരിയലുകളിൽ “വേ പ്രോട്ടീൻ” എളുപ്പത്തിൽ ദഹിക്കുന്നതാണെന്ന് വിശേഷിപ്പിച്ചിരുന്നു. ശിശുക്കളുടെ ഭക്ഷണ ഉൽപ്പന്നങ്ങളുടെ വിൽപ്പന വർദ്ധിപ്പിക്കുന്നതിനുള്ള ഇത്തരം പരസ്യ അവകാശവാദങ്ങളും വസ്തുക്കളും 2020-ലെ FSS (ശിശു പോഷകാഹാരം) ചട്ടങ്ങളിലെ റെഗുലേഷൻ 4(2) പ്രകാരം നിരോധിക്കപ്പെട്ടിട്ടുള്ളതാണെന്ന് ഭക്ഷ്യസുരക്ഷാ റെഗുലേറ്റർ പറയുന്നു.
നെസ്ലെ ഇന്ത്യയുടെ ഫോളോ-അപ്പ് ഫോർമുലയുടെ ഒരു സാമ്പിളിൽ നിശ്ചിത മാനദണ്ഡങ്ങൾ പാലിക്കാത്ത വിധത്തിലുള്ള ബയോട്ടിൻ അളവ് കണ്ടെത്തിയതായും FSSAI അറിയിച്ചു. തുടർന്ന് ഈ സാമ്പിൾ വീണ്ടും പരിശോധനയ്ക്കായി റഫറൽ ലബോറട്ടറിയിലേക്ക് അയക്കുകയുണ്ടായി. പരിശോധനയിലും ഉൽപ്പന്നത്തിലെ ബയോട്ടിൻ അളവ് നിശ്ചിത മാനദണ്ഡങ്ങൾക്ക് വിധേയമല്ലെന്ന് കണ്ടെത്തുകയായിരുന്നു. ഈ ചട്ടലംഘനങ്ങളുമായി ബന്ധപ്പെട്ടാണ് നെസ്ലെ ഇന്ത്യക്കെതിരെ മൂന്ന് വ്യത്യസ്ത കേസുകൾ ഫയൽ ചെയ്തിരിക്കുന്നത്.
കമ്പനിയുടെ ഉൽപ്പന്നങ്ങൾ ബാധകമായ എല്ലാ ചട്ടങ്ങളും പൂർണ്ണമായി പാലിക്കുന്നവയാണെന്ന് വ്യക്തമാക്കി. തങ്ങളുടെ ഉൽപ്പന്നങ്ങളും (നാൻ എക്സെല്ല പ്രോ, ലാക്ടോജൻ പ്രോ) അവയുടെ ലേബലുകളും FSSAI-യുടെ വിദഗ്ദ്ധ സമിതി അംഗീകരിച്ചതാണെന്ന് വക്താവ് പറഞ്ഞു. ലേബലുകളിൽ പ്രത്യക്ഷപ്പെടുന്ന പ്രസ്താവനകളെക്കുറിച്ച് തങ്ങൾ അധികാരികൾക്ക് വിശദമായ മറുപടി നൽകിയിട്ടുണ്ടെന്നും, അവ വസ്തുനിഷ്ഠവും ശാസ്ത്രീയ പിന്തുണയുള്ളതുമാണെന്ന് കമ്പനി കൂട്ടിച്ചേർത്തു.