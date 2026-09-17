ന്യൂദൽഹി: പ്രധാനമന്ത്രി നരേന്ദ്ര മോദിക്ക് 76 വയസ്സ് തികഞ്ഞ ഇന്ന് വിവിധ രാഷ്ട്രീയ നേതാക്കൾ അദ്ദേഹത്തിന് ജന്മദിനാശംസകൾ നേർന്നു. നിരവധി നേതാക്കൾ അദ്ദേഹത്തെ ലോകത്തിലെ ഏറ്റവും ജനപ്രിയ നേതാവ് എന്നാണ് വിശേഷിപ്പിച്ചത്. ചില ലോക നേതാക്കൾ അദ്ദേഹത്തെ നവ ഇന്ത്യയുടെ ശിൽപ്പി എന്ന് അഭിസംബോധന ചെയ്തു.
രാഷ്ട്രപതി ദ്രൗപതി മുർമു, വൈസ് പ്രസിഡൻ്റ് സി പി രാധാകൃഷ്ണൻ, ആഭ്യന്തര മന്ത്രി അമിത് ഷാ, ലോക്സഭയിലെ പ്രതിപക്ഷ നേതാവ് രാഹുൽ ഗാന്ധി, ലോക്സഭാ സ്പീക്കർ ഓം ബിർള തുടങ്ങി നിരവധി പേർ പ്രധാനമന്ത്രിക്ക് ഊഷ്മളമായ ജന്മദിനാശംസകൾ നേർന്നു. ഉത്തർപ്രദേശ് മുഖ്യമന്ത്രി യോഗി ആദിത്യനാഥും പ്രധാനമന്ത്രി നരേന്ദ്ര മോദിക്ക് ജന്മദിനാശംസകൾ നേർന്നു.
പ്രധാനമന്ത്രി നരേന്ദ്ര മോദിയുടെ 76-ാം ജന്മദിനത്തിൽ രാഷ്ട്രപതി ദ്രൗപതി മുർമു ആശംസകൾ നേർന്നു. സദ്ഭരണത്തിൽ പുതിയ മാനദണ്ഡങ്ങൾ സ്ഥാപിച്ചതിനൊപ്പം എല്ലാവരെയും ഉൾക്കൊള്ളുന്ന വികസനത്തിന് അഭൂതപൂർവമായ ചലനാത്മകതയും പുതിയ ദിശാബോധവും നൽകിയതിന് അവർ മോദിയെ പ്രശംസിച്ചു.
പ്രധാനമന്ത്രി നരേന്ദ്ര മോദിയുടെ നേതൃത്വത്തിൽ ആഗോളതലത്തിൽ ഇന്ത്യ ഒരു പുതിയ വ്യക്തിത്വം രൂപപ്പെടുത്തുകയാണെന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് ഉപരാഷ്ട്രപതി സി പി രാധാകൃഷ്ണൻ വ്യാഴാഴ്ച ജന്മദിനാശംസകൾ നേരുന്നു.
പ്രധാനമന്ത്രി മോദി എപ്പോഴും തന്റെ ഭരണത്തിന്റെ കേന്ദ്രബിന്ദുവായിരുന്നുവെന്നാണ് അമിത് ഷാ പറഞ്ഞത്. പ്രധാനമന്ത്രി മോദിയുടെ നേതൃത്വത്തിൽ ഇന്ത്യ ഇന്ന് ആഗോളതലത്തിൽ ആത്മവിശ്വാസത്തോടെ ഒരു പുതിയ വ്യക്തിത്വം സൃഷ്ടിക്കുകയാണെന്ന് ലോക്സഭാ സ്പീക്കർ ബിർള പറഞ്ഞു. ഇവർക്ക് പുറമെ ലോക്സഭയിലെ പ്രതിപക്ഷ നേതാവ് രാഹുൽ ഗാന്ധി പ്രധാനമന്ത്രി മോദിക്ക് ആയുരാരോഗ്യവും ദീർഘായുസ്സും ആശംസിച്ചു.