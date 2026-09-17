ന്യൂദല്ഹി : പ്രധാനമന്ത്രി നരേന്ദ്ര മോദിയുടെ 76-ാം ജന്മദിനത്തോടനുബന്ധിച്ച് ബിജെപി ഇന്ന് മുതല് ഒരു മാസം നീണ്ടുനില്ക്കുന്ന ‘സേവാ സങ്കല്പ്പ് അഭിയാന്’ എന്ന രാജ്യവ്യാപക പരിപാടിക്ക് തുടക്കം കുറിച്ചു. 1950-ല് ഗുജറാത്തിലെ മെഹ്സാന ജില്ലയിലുള്ള വഡ്നഗര് എന്ന ചെറിയ പട്ടണത്തിലാണ് നരേന്ദ്ര മോദി ജനിച്ചത്.
പൊതുസേവനത്തോടുള്ള അദ്ദേഹത്തിന്റെ പ്രതിബദ്ധത ഉയര്ത്തിക്കാട്ടുന്നതിനും ജനങ്ങളെയും പ്രത്യേകിച്ച് യുവാക്കളെയും സേവന പ്രവര്ത്തനങ്ങളില് ഏര്പ്പെടാന് പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കുന്നതിനുമാണ് ഈ പ്രചാരണം ലക്ഷ്യമിടുന്നത്. 2001 ഒക്ടോബര് 7-ന് ഗുജറാത്ത് മുഖ്യമന്ത്രിയായി അദ്ദേഹം സത്യപ്രതിജ്ഞ ചെയ്തതിന്റെ 25-ാം വാര്ഷികവും ഈ പ്രചാരണ പരിപാടി അടയാളപ്പെടുത്തുന്നു. അടുത്ത മാസം 17 വരെ ഇത് തുടരും.
മുതിര്ന്ന ബിജെപി നേതാവും കേന്ദ്ര ആഭ്യന്തര മന്ത്രിയുമായ അമിത് ഷാ, ഗുജറാത്ത് മുഖ്യമന്ത്രി ഭൂപേന്ദ്ര പട്ടേല് എന്നിവര് ചേര്ന്ന് മോദിയുടെ ജന്മനാടായ വഡ്നഗറില് നിന്നാണ് പ്രചാരണ പരിപാടിക്ക് തുടക്കം കുറിച്ചത്.
ആദ്യ ദിനത്തില് രാജ്യത്തുടനീളം രക്തദാനം, ശുചീകരണ യജ്ഞം, വൃക്ഷത്തൈ നടീല്, മണ്ചെരാതുകള് തെളിക്കല് തുടങ്ങിയ പരിപാടികളോടെ ആഘോഷങ്ങള് നടന്നു.വ്യാഴാഴ്ച വൈകുന്നേരം ‘ആശിര്വാദ് കാ ദിയ’ എന്ന പരിപാടി സംഘടിപ്പിച്ചു. ഇതിന്റെ ഭാഗമായി കുടുംബങ്ങള്, പ്രത്യേകിച്ച് സര്ക്കാര് പദ്ധതികളുടെ ഗുണഭോക്താക്കള്, മോദിയുടെ 25 വര്ഷത്തെ പൊതുസേവനത്തോടുള്ള നന്ദി സൂചകമായി വിളക്കുകള് തെളിയിച്ചു.
രാഷ്ട്രപതി ദ്രൗപദി മുര്മു, ഉപരാഷ്ട്രപതി സി പി.രാധാകൃഷ്ണന്, രാജ്യസഭാ ഉപാധ്യക്ഷന് ഹരിവംശ്, ലോക്സഭാ സ്പീക്കര് ഓം ബിര്ള എന്നിവര് പ്രധാനമന്ത്രി മോദിക്ക് ജന്മദിനാശംസകള് നേര്ന്നു. ആശംസകള് അറിയിച്ചവര്ക്ക് പ്രധാനമന്ത്രി നന്ദി അറിയിച്ചു.
റഷ്യന് പ്രസിഡന്റ് വ്ളാഡിമിര് പുടിന്, ഇറ്റാലിയന് പ്രധാനമന്ത്രി ജോര്ജിയ മെലോണി, ഇസ്രായേല് പ്രധാനമന്ത്രി ബെഞ്ചമിന് നെതന്യാഹു എന്നിവരുള്പ്പെടെ നിരവധി ലോകനേതാക്കള് പ്രധാനമന്ത്രി മോദിക്ക് 76-ാം ജന്മദിനത്തില് ആശംസകള് നേര്ന്നു. ഉഭയകക്ഷി ബന്ധം ശക്തിപ്പെടുത്തുന്നതിലെ അദ്ദേഹത്തിന്റെ നേതൃത്വത്തെയും സംഭാവനകളെയും അവര് പ്രശംസിച്ചു. ലോകാരോഗ്യ സംഘടന (WHO) ഡയറക്ടര് ജനറല് ടെഡ്രോസ് അദാനോം ഗെബ്രിയേസസ്, ആത്മീയ നേതാവ് ദലൈലാമ, അമേരിക്ക, ജപ്പാന്, ഓസ്ട്രേലിയ, നേപ്പാള്, യൂറോപ്പ് എന്നിവിടങ്ങളില് നിന്നുള്ള നയതന്ത്ര പ്രതിനിധികള് എന്നിവരും ജന്മദിന സന്ദേശങ്ങള് അയച്ചു.