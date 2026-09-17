ന്യൂദൽഹി: സെമികണ്ടക്ടർ നിർമ്മാണ രംഗത്ത് ഒരു പ്രധാന കേന്ദ്രമായി മാറാനുള്ള നടപടികൾ ഭാരതം സ്വീകരിച്ചുവരികയാണെന്ന് പ്രധാനമന്ത്രി നരേന്ദ്രമോദി. നമ്മുടെ ഭാരതത്തിൽ നിർമ്മിച്ച ചിപ്പുകൾ ഇപ്പോൾ ഉപഭോക്താക്കളിലേക്ക് എത്തിത്തുടങ്ങിയെന്നും അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു. ‘സെമികോൺ ഇന്ത്യ 2026’ ഉദ്ഘാടനം ചെയ്ത് സംസാരിക്കുകയായിരുന്നു പ്രധാനമന്ത്രി.
ഇന്ത്യ സെമികണ്ടക്ടർ മിഷൻ 2.0-ലെ ആദ്യ ഘട്ടത്തിൽ 8 ബില്യൺ യുഎസ് ഡോളറിൽ നിന്ന് 13.5 ബില്യൺ യുഎസ് ഡോളറായി പദ്ധതിച്ചെലവ് വർദ്ധിപ്പിച്ചു. ഇതുവരെ 12 ചിപ്പ് നിർമ്മാണ പദ്ധതികൾക്ക് അംഗീകാരം നൽകിക്കഴിഞ്ഞു, അടുത്ത ഘട്ടത്തിൽ ഈ എണ്ണം ഇനിയും വർദ്ധിക്കും. ചിപ്പ് നിർമ്മാണത്തിനായി ലോകത്തിന് പുതിയതും വിശ്വസനീയവുമായ കേന്ദ്രങ്ങൾ ആവശ്യമാണ്, അതിനായി ഇന്ത്യ തയ്യാറെടുക്കുകയാണെന്നും പ്രധാനമന്ത്രി പറഞ്ഞു.
കഴിഞ്ഞ 15 ദിവസത്തെ മാത്രം കാര്യങ്ങൾ പരിശോധിച്ചാൽ, ഭാരതം ഏത് ദിശയിലേക്കാണ് നീങ്ങുന്നതെന്നും എത്ര വേഗത്തിലാണ് പുരോഗമിക്കുന്നതെന്നും നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാം. വെറും 10 ദിവസം മുമ്പ് മുംബൈയിൽ ‘ഗ്ലോബൽ ഫിൻടെക് ഫെസ്റ്റ്’ നടന്നു. ഏജന്റിക് എഐ (agentic AI), ടോക്കണൈസേഷൻ, ക്വാണ്ടം സാങ്കേതികവിദ്യ എന്നിവയിലൂടെ എല്ലാവരെയും ഉൾക്കൊള്ളുന്ന സാമ്പത്തിക സേവനങ്ങൾ ഉറപ്പാക്കുന്നതിനെക്കുറിച്ചായിരുന്നു അവിടെ നടന്ന ചർച്ചകൾ. ഇതേ കാലയളവിൽ, ഇന്ത്യയിൽ ഏകദേശം 3,000 കിലോമീറ്റർ ദൈർഘ്യമുള്ള സമർപ്പിത ചരക്ക് ഗതാഗത ഇടനാഴികൾ (dedicated freight corridors) പൂർണ്ണമായും പ്രവർത്തനസജ്ജമായി.
പഴയ കാര്യങ്ങളെക്കുറിച്ചല്ല, മറിച്ച് സെപ്റ്റംബറിലെ ഈ 10 ദിവസങ്ങളെക്കുറിച്ചാണ് ഞാൻ പറയുന്നത്. ഇത് രാജ്യത്തുടനീളമുള്ള ഗതാഗത നീക്കം വേഗത്തിലാക്കാനും ലോജിസ്റ്റിക്സ് സംവിധാനങ്ങൾ മെച്ചപ്പെടുത്താനും ഉൽപ്പാദന മേഖലയ്ക്ക് പുതിയ കരുത്ത് പകരാനും സഹായിക്കും – പ്രധാനമന്ത്രി പറഞ്ഞു. ഇന്ത്യൻ സമ്പദ്വ്യവസ്ഥ അതിവേഗം വളരുകയാണെന്നും അതോടൊപ്പം രാജ്യത്തോടുള്ള ലോകത്തിന്റെ വിശ്വാസവും വർധിക്കുകയാണെന്നും ഒന്നാം പാദത്തിലെ ജിഡിപി (GDP) വളർച്ചാ നിരക്ക് ചൂണ്ടിക്കാട്ടിക്കൊണ്ട് പ്രധാനമന്ത്രി പറഞ്ഞു.
വെല്ലുവിളികൾ നിറഞ്ഞ ഈ കാലയളവിലും ഇന്ത്യ 7.8 ശതമാനം വളർച്ച കൈവരിച്ചു. ഇതേ കാലയളവിൽ, ജപ്പാനിലെ ഒരു ക്രെഡിറ്റ് റേറ്റിംഗ് ഏജൻസി ഇന്ത്യയുടെ സോവറിൻ റേറ്റിംഗ് (രാജ്യത്തിന്റെ സാമ്പത്തിക വിശ്വാസ്യത സൂചിപ്പിക്കുന്ന റേറ്റിംഗ്) ഉയർത്തുകയുമുണ്ടായി. ഏകദേശം മൂന്ന് പതിറ്റാണ്ടുകൾക്ക്, അതായത് 35 വർഷത്തോളം നീണ്ട ഇടവേളയ്ക്ക് ശേഷമാണ് ഇത്തരമൊരു മാറ്റം സംഭവിച്ചത്. ഒരുവശത്ത് ഇന്ത്യയുടെ സമ്പദ്വ്യവസ്ഥ വളരുന്നു; മറുവശത്ത് ഇന്ത്യയിലുള്ള ലോകത്തിന്റെ വിശ്വാസവും വർധിക്കുന്നു.
ഈ വിശ്വാസത്തിന്റെ മറ്റൊരു വലിയ ഉദാഹരണം മൂന്ന് ദിവസം മുമ്പ് സമാപിച്ച ബ്രിക്സ് (BRICS) ഉച്ചകോടിയിൽ കാണാനായി. ഇന്ത്യ ആ ഉച്ചകോടി വിജയകരമായി ആതിഥേയത്വം വഹിച്ചു; എല്ലാവരുടെയും സമവായത്തോടെ ‘ന്യൂദൽഹി പ്രഖ്യാപനം’ അംഗീകരിച്ചത് ഇന്ത്യയിലുള്ള ലോകത്തിന്റെ വിശ്വാസത്തിന്റെ മറ്റൊരു വലിയ തെളിവാണ്,” പ്രധാനമന്ത്രി മോദി പറഞ്ഞു.