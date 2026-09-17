കൊച്ചി: നഗരത്തിലെ മെട്രോ തൂണുകള്ക്ക് ചുറ്റുമുള്ള റോഡിലെ ഉയര്ന്നുനില്ക്കുന്ന ഭാഗങ്ങളും നിരപ്പല്ലാത്ത ഇടങ്ങളും പരിഹരിച്ചതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട റിപ്പോര്ട്ട് സമര്പ്പിക്കുന്നതില് കൊച്ചി കോര്പ്പറേഷന് വരുത്തിയ കാലതാമസത്തില് ഹൈക്കോടതി അതൃപ്തി രേഖപ്പെടുത്തി.
ഈ മാസം 18-നോ അതിനുമുമ്പോ റിപ്പോര്ട്ട് സമര്പ്പിക്കാന് ചീഫ് ജസ്റ്റിസ് ജസ്റ്റിസ് സൗമെന് സെന്, ജസ്റ്റിസ് വി.എം. ശ്യാം കുമാര് എന്നിവരടങ്ങുന്ന ബെഞ്ച് കൊച്ചി കോര്പ്പറേഷന് നിര്ദേശം നല്കുകയും ഹര്ജി പരിഗണിക്കുന്നത് ആ തീയതിയിലേക്ക് മാറ്റുകയും ചെയ്തു. മെട്രോ തൂണുകള്ക്ക് ചുറ്റും രൂപപ്പെട്ട അപകടകരമായ റോഡ് നിരപ്പില്ലായ്മ പരിഹരിക്കാന് അധികൃതര്ക്ക് നിര്ദേശം നല്കണമെന്ന് ആവശ്യപ്പെട്ട് മാധ്യമപ്രവര്ത്തകന് പോളി വടക്കന് സമര്പ്പിച്ച പൊതുതാത്പര്യ ഹര്ജി പരിഗണിക്കുകയായിരുന്നു കോടതി.
ഹര്ജിക്കാരന്റെ വാദപ്രകാരം, മെട്രോ തൂണുകള്ക്ക് സമീപം റോഡില് ഉയര്ന്നുനില്ക്കുന്ന ഭാഗങ്ങള് റോഡ് നിരപ്പില് നിന്ന് ഏകദേശം മൂന്നു മുതല് നാല് ഇഞ്ച് വരെ ഉയരമുള്ളവയും തിരക്കേറിയ ഗതാഗത പാതകളില് സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നവയുമാണ്. രാത്രികാലങ്ങളില് വാഹനയാത്രക്കാര്ക്ക് ഇവ എളുപ്പത്തില് കാണാന് കഴിയാത്തതിനാല്, റോഡ് ഉപയോഗിക്കുന്നവര്ക്കും, പ്രത്യേകിച്ച് ഇരുചക്രവാഹന യാത്രികര്ക്കും വലിയ അപകടസാധ്യതയാണ് ഇവ സൃഷ്ടിക്കുന്നത്.
ബുധനാഴ്ച നടന്ന വാദത്തിനിടെ, സംസ്ഥാന സര്ക്കാരിനുവേണ്ടി ഹാജരായ അഡ്വക്കേറ്റ് ജനറല് കെ. ജാജു ബാബു, റോഡ് ഉപരിതലം നന്നാക്കുന്നതിനായി 10 കോടി രൂപ അനുവദിച്ചിട്ടുണ്ടെന്ന് അറിയിച്ചു. എന്നാല്, കോടതിയുടെ മുന് നിര്ദ്ദേശപ്രകാരം സ്വീകരിച്ച നടപടികളെക്കുറിച്ചുള്ള റിപ്പോര്ട്ട് സമര്പ്പിക്കാന് അടുത്ത വെള്ളിയാഴ്ച വരെ സമയം വേണമെന്ന് കൊച്ചി കോര്പ്പറേഷന്റെ അഭിഭാഷകന് അഭ്യര്ത്ഥിച്ചു. ഇതിനെത്തുടര്ന്ന്, റിപ്പോര്ട്ട് സമര്പ്പിക്കുന്നതിലുണ്ടായ കാലതാമസത്തില് അതൃപ്തി രേഖപ്പെടുത്തിയ ബെഞ്ച് കേസ് 18ലേക്ക് മാറ്റി