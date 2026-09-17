കൊച്ചി: തെരുവുനായ്ക്കളുടെ വിഷയത്തില് സുപ്രീംകോടതിയുടെ നിര്ദ്ദേശങ്ങള് നടപ്പിലാക്കുന്നതിനായി സംസ്ഥാന സര്ക്കാര് രൂപീകരിച്ച ഉന്നതതല നിരീക്ഷണ സമിതി, ഇതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് സ്വീകരിച്ച നടപടികളുടെ പ്രതിമാസ റിപ്പോര്ട്ട് സമര്പ്പിക്കണമെന്ന് ഹൈക്കോടതി നിര്ദ്ദേശിച്ചു. ജസ്റ്റിസ് എ.കെ. ജയശങ്കരന് നമ്പ്യാര്, ജസ്റ്റിസ് എ.കെ. പ്രീത എന്നിവരടങ്ങുന്ന ബെഞ്ചാണ് ഈ നിര്ദ്ദേശം നല്കിയത്.
ദയാവധത്തിന് വിധേയമാക്കിയ നായ്ക്കളുടെ എണ്ണം, സുപ്രീംകോടതിയുടെ നിര്ദ്ദേശങ്ങള് പാലിച്ചിട്ടുണ്ടോ എന്ന വിവരം, പാലിച്ചിട്ടില്ലെങ്കില് അതിനുള്ള കാരണങ്ങള് എന്നിവ ഉള്പ്പെടെ സ്വീകരിച്ച നടപടികള് വ്യക്തമാക്കുന്ന നിശ്ചിത മാതൃകയിലുള്ള റിപ്പോര്ട്ടാണ് സമര്പ്പിക്കേണ്ടത്. എല്ലാ മാസവും പത്താം തീയതിക്കകം കോടതിയില് റിപ്പോര്ട്ട് സമര്പ്പിക്കണം. ഓരോ മാസത്തെയും മൂന്നാമത്തെ വ്യാഴാഴ്ച കോടതി വിഷയം പരിഗണിക്കും. എല്ലാ ഹൈക്കോടതികളോടും ഈ വിഷയത്തില് സ്വമേധയാ കേസെടുക്കാന് സുപ്രീംകോടതി നിര്ദ്ദേശിച്ചതിനെത്തുടര്ന്ന് ആരംഭിച്ച കേസാണ് കോടതി പരിഗണിക്കുന്നത്. നേരത്തെ തന്നെ കേരളത്തിലെ എല്ലാ തദ്ദേശ സ്വയംഭരണ സ്ഥാപനങ്ങളെയും കോടതി ഈ നടപടികളില് കക്ഷികളാക്കിയിരുന്നു.
ഇന്നലത്തെ വാദത്തിനിടെ സുപ്രീം കോടതിയുടെ നിര്ബന്ധിത നിര്ദ്ദേശങ്ങള് അറിയിച്ചുകൊണ്ട് എല്ലാ തദ്ദേശ സ്വയംഭരണ സ്ഥാപനങ്ങള്ക്കും ജൂലൈ 31-ന് അയച്ച സര്ക്കുലറിന്റെയും മറ്റ് രണ്ട് സര്ക്കാര് ഉത്തരവുകളുടെയും പകര്പ്പുകള് സര്ക്കാര് ഹാജരാക്കി. നിര്ദ്ദേശങ്ങള് കര്ശനമായി പാലിക്കണമെന്ന് സര്ക്കുലറില് നിര്ദ്ദേശിക്കുകയും, നടപ്പാക്കുന്നതില് വീഴ്ച വരുത്തിയാല് അത് അതീവ ഗൗരവത്തോടെ കാണുമെന്ന് മുന്നറിയിപ്പ് നല്കുകയും ചെയ്തുവെന്നും അറിയിച്ചു. നിര്ദ്ദേശങ്ങള് പാലിക്കാത്തതായി സര്ക്കാരിന്റെ ശ്രദ്ധയില്പ്പെടുന്ന സാഹചര്യങ്ങളില് ഉത്തരവാദികളായ ഉദ്യോഗസ്ഥരെ വ്യക്തിപരമായി ഉത്തരവാദികളാക്കുമെന്നും അതില് വ്യക്തമാക്കിയിട്ടുണ്ട്.
തെരുവുനായ്ക്കളെ പിടികൂടി വന്ധ്യംകരണത്തിന് വിധേയമാക്കുന്നതിനും, അക്രമാസക്തമായതോ ഭേദമാക്കാനാവാത്ത രോഗങ്ങളോ പേവിഷബാധയോ ഉള്ളതും പൊതുജനങ്ങള്ക്ക് ഭീഷണിയാകുന്നതുമായ നായ്ക്കളെ ദയാവധത്തിന് വിധേയമാക്കുന്നതിനുമുള്ള നടപടിക്രമങ്ങള് വിവരിക്കുന്ന ആഗസ്ത് 22-ലെ ഉത്തരവിന്റെ പകര്പ്പും സര്ക്കാര് ഹാജരാക്കി. തദ്ദേശ സ്വയംഭരണ വകുപ്പ് സെക്രട്ടറിയുടെ നേതൃത്വത്തില് ഉന്നതതല നിരീക്ഷണ സമിതി രൂപീകരിച്ചതായും സര്ക്കാര് അറിയിച്ചു. ആരോഗ്യ വകുപ്പ് ഡയറക്ടര്, സംസ്ഥാന പൊതുജനാരോഗ്യ-പരിസ്ഥിതി ഓഫീസര്, തദ്ദേശ സ്വയംഭരണ വകുപ്പിലെ നിയമ ഓഫീസര്, അനിമല് വെല്ഫെയര് ബോര്ഡ് ഓഫ് ഇന്ത്യയുടെയോ സംസ്ഥാന അനിമല് വെല്ഫെയര് ബോര്ഡിന്റെയോ പ്രതിനിധി എന്നിവരും സമിതിയില് ഉള്പ്പെടുന്നു. സമിതി രൂപീകരിച്ചുകൊണ്ടുള്ള ഉത്തരവിന്റെ പകര്പ്പും കോടതിയില് സമര്പ്പിച്ചു.