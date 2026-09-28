കൊച്ചി: പേറ്റന്റുള്ള സ്തനാര്ബുദ മരുന്നുകളുടെ ലഭ്യത മെച്ചപ്പെടുത്തുന്നതിന് കേന്ദ്ര സര്ക്കാരിന് പ്രത്യേക അധികാരം ഉപയോഗിക്കാമെന്ന് കേരള ഹൈക്കോടതി . എന്നാലും, ഇത് നയപരമായ തീരുമാനമാണെന്നും അന്തിമ തീരുമാനം
എടുക്കേണ്ടത് കേന്ദ്ര സര്ക്കാരാണെന്നും ജസ്റ്റിസ് ഹരിശങ്കര് വി മേനോന് പറഞ്ഞു. ‘പേറ്റന്റ് നിയമത്തിലെ സെക്ഷന് 100 പ്രയോഗിക്കേണ്ടതുണ്ടോ എന്ന് കേന്ദ്ര സര്ക്കാര് തീരുമാനിക്കണം’ കോടതി പറഞ്ഞു.
പേറ്റന്റ് ഉടമയുടെ സമ്മതമില്ലാതെ പോലും, സര്ക്കാര് ആവശ്യങ്ങള്ക്കായി പേറ്റന്റ് ചെയ്ത കണ്ടുപിടുത്തം ഉപയോഗിക്കാന് കേന്ദ്ര സര്ക്കാരിന് സെക്ഷന് 100 അനുവാദം നല്കുന്നുണ്ട്. എന്നാല് അത്തരമൊരു ഉത്തരവ് കോടതി പുറപ്പെടുവിച്ചില്ല.