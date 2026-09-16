കോട്ടയം: ആരോഗ്യ പരിപാലനത്തിനായി വെറുതെ നടക്കാനിറങ്ങി. ഒരു കിലോമീറ്റര് നടത്തം രണ്ടു കിലോമീറ്ററായി പിന്നെ മൂന്നായി… ആ നടത്തം അങ്ങനെ പതുക്കെ ഓട്ടത്തിലേക്ക് കടന്നു. ഓട്ടം പിന്നീട് മാരത്തണ് ആയി. പിന്നീട് കോട്ടയം നാഗമ്പടം നെഹ്റു സ്റ്റേഡിയത്തില് കഠിനമായ പരിശീലനം. നടത്തവും ഓട്ടവും വെറുതെയായില്ല, വിവിധ ദീര്ഘദൂര ഓട്ടങ്ങളിലായി ഹരി നേടിയെടുത്തത് അഞ്ച് സ്വര്ണ്ണമെഡലും നിരവധി മറ്റ് പുരസ്ക്കാരങ്ങളുമാണ്.
രാജ്യത്തിന്റെ വിവിധ സംസ്ഥാനങ്ങളില് നിരവധി ഓട്ട മത്സരത്തിലാണ് പാറമ്പുഴ കിഴക്കേക്കുറ്റ് വടക്കേതില് കെ.എന്. ഹരികുമാര് പങ്കെടുത്ത് മെഡല് കരസ്ഥമാക്കിയത്. കഴിഞ്ഞ ആഗസ്റ്റില് ഹിമാചല് പ്രദേശിലെ ഇന്ത്യന് ആര്മി സംഘടിപ്പിച്ച ‘കുന്സും ലാ ചലഞ്ച്’ സൂര്യ സ്പിറ്റി മാരത്തോണ് മത്സരത്തില് 77 കിലോമീറ്റര് ഓട്ടമത്സരത്തില് എട്ട് മണിക്കൂര് കൊണ്ട് പൂര്ത്തിയാക്കി ഹരി സ്വര്ണ്ണമെഡല് കരസ്ഥമാക്കി. വിവിധ രാജ്യങ്ങളെ പ്രതിനിധീകരിച്ച് മൂന്നൂറോളം പേര് പങ്കെടുത്ത മത്സരത്തിലാണ് ഹരി മികച്ച വിജയം നേടിയത്.
2022ല് ബാംഗ്ലൂരുവില് നടന്ന ആള്ട്രാ റണ് അസോസിയേഷന് സംഘടിപ്പിച്ച ഏഷ്യ-ഓഷ്യാനിയ ചാമ്പ്യന്ഷിപ്പില് 12 മണിക്കൂറില് 121 കിലോമീറ്റര് ഓടി ഹരി സ്വര്ണ്ണം കരസ്ഥമാക്കി. 32 രാജ്യങ്ങളില് നിന്നുള്ള പ്രതിനിധികളാണ് മത്സരത്തില് മാറ്റുരുച്ചത്. അടുത്തകാലത്ത് ലഹരി വിരുദ്ധ പ്രചരണത്തിന്റെ ഭാഗമായി കൊച്ചിയില് നടന്ന റാലിയില് 210 കിലോമീറ്റര് മത്സരത്തില് 24 മണിക്കൂറുകൊണ്ട് ഓടിയെത്തി.
പതിമൂന്ന് വര്ഷമായി ഹരി ഓട്ട മത്സരത്തില് പങ്കെടുക്കുന്നു. 200 ഓളം മത്സരത്തില് ഇതുവരെ പങ്കെടുത്തു. അഞ്ച് സ്വര്ണ്ണമെഡലും നൂറിലേറെ മറ്റ് മെഡലുകളും കരസ്ഥമാക്കി. ബാംഗ്ലൂരു, ചെന്നൈ, മൂംബൈ, ഹിമാചല് പ്രദേശ് എന്നീ സംസ്ഥാനങ്ങളില് മത്സരത്തില് പങ്കെടുത്തു. ഓട്ടമത്സരത്തില് മാത്രമല്ല നടത്ത മത്സരത്തിലും നിരവിധി മെഡലുകള് ഹരി കരസ്ഥമാക്കിയിട്ടുണ്ട്.
കോട്ടയം ഗാന്ധിനഗറില് പ്രവര്ത്തിക്കുന്ന കാലാവസ്ഥ വ്യതിയാന പഠന കേന്ദ്രത്തിലെ ജീവനക്കാരനാണ് അവിവാഹിതനായ ഹരി. അച്ഛന് പരേതനായ ചന്ദ്രന്കുട്ടി മേനോന്. അമ്മ ലക്ഷ്മിക്കുട്ടിയമ്മ.
കെ. വി ഹരിദാസ്