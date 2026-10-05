ഇടുക്കി: കുമളിയിൽ വനം-വന്യജീവി വാരാഘോഷത്തിന്റെ ഭാഗമായി ഒരുക്കിയ പന്തൽ തകർന്നുവീണ് അപകടം. രണ്ട് പോലീസ് ഉദ്യോഗസ്ഥർക്ക് പരിക്കേറ്റു.
കുമളിയിൽ നടന്ന വന്യജീവി വാരാഘോഷത്തിന്റെ സംസ്ഥാനതല ഉദ്ഘാടന പരിപാടിക്കായാണ് പന്തൽ ഒരുക്കിയിരുന്നത്.
വനം-വന്യജീവി വകുപ്പ് മന്ത്രി ഷിബു ബേബി ജോൺ പരിപാടിയിൽ പങ്കെടുത്ത് ഉദ്ഘാടനം നിർവഹിച്ചു. മന്ത്രി പരിപാടിയിൽ പങ്കെടുത്ത് മടങ്ങിയതിന് പിന്നാലെയാണ് പന്തൽ തകർന്നുവീണത്. പരിപാടി പൂർത്തിയായതിന് ശേഷം പന്തൽ അഴിച്ചുമാറ്റുന്നതിനിടെയാണ് അപകടമുണ്ടായതെന്നാണ് പ്രാഥമിക വിവരം. പന്തലിന് താഴെ ഉണ്ടായിരുന്ന പോലീസ് ഉദ്യോഗസ്ഥർക്കാണ് പരുക്കേറ്റത്. ഇവരെ ഉടൻ ആശുപത്രിയിൽ പ്രവേശിപ്പിച്ചു.
പന്തൽ തകർന്നുവീണ സമയത്ത് മന്ത്രി ഉൾപ്പെടെയുള്ള പ്രധാന അതിഥികളും പൊതുജനങ്ങളും സ്ഥലത്തുനിന്ന് മടങ്ങിയിരുന്നു. അതിനാൽ തന്നെ വലിയൊരു ദുരന്തമാണ് തലനാരിഴയ്ക്ക് ഒഴിവായത്. പരിപാടി നടക്കുന്നതിനിടെയോ കൂടുതൽ ആളുകൾ പന്തലിനുള്ളിലുണ്ടായിരുന്ന സമയത്തോ ആയിരുന്നെങ്കിൽ അപകടത്തിന്റെ വ്യാപ്തി വളരെ വലുതാകുമായിരുന്നുവെന്നാണ് റിപ്പോർട്ടുകൾ വ്യക്തമാക്കുന്നത്.
പന്തൽ സ്ഥാപിക്കുന്നതിലെ അപാകതയാണോ അപകടത്തിന് കാരണമെന്നതും പരിശോധിക്കുന്നുണ്ട്. പ്രാഥമിക നിഗമനത്തിൽ പന്തൽ സ്ഥാപിച്ചതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട വീഴ്ചയിലേക്കാണ് സൂചനയുള്ളത്. എന്നാൽ അപകടത്തിന്റെ കൃത്യമായ കാരണം സംബന്ധിച്ച ഔദ്യോഗിക വിശദീകരണം പുറത്തുവരേണ്ടതുണ്ട്. സംഭവത്തിൽ സുരക്ഷാ ക്രമീകരണങ്ങൾ, പന്തൽ നിർമാണത്തിന്റെ നിലവാരം, അഴിച്ചുമാറ്റൽ നടപടിക്രമങ്ങൾ എന്നിവ സംബന്ധിച്ചും പരിശോധന ആവശ്യമായി വരും.