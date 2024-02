കേന്ദ്ര ഗതാഗതമന്ത്രി നിതിന്‍ ഗാഡ്കരിയുടെ മക്കള്‍ രാഷ്‌ട്രീയത്തിനെതിരായ വാക്കുകള്‍ വൈറലാവുകയാണ്. തന്റെ മകനെ ഒരിക്കലും രാഷ്‌ട്രീയത്തില്‍ പിന്‍വാതിലിലൂടെ കെട്ടിയിറക്കില്ലെന്ന് നിതിന്‍ ഗാഡ്കരി പറഞ്ഞു.

See the latest example of why BJP is different from other parties…

"I will not let my son get directly to the top post by using my name."

"If my son wants to enter politics then he should come but first he will have work like a worker & put up posters like me"

"My children… pic.twitter.com/ObUKZI6h6V

— Megh Updates 🚨™ (@MeghUpdates) February 29, 2024