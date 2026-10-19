ന്യൂദൽഹി: ട്രെയിനുകളിലും റെയിൽവേ സ്റ്റേഷനുകളിലും സ്പീക്കർ മോഡിൽ ഓഡിയോ, റീൽസ്, സിനിമകൾ, സംഗീതം എന്നിവ പ്ലേ ചെയ്യുന്നതും മറ്റുയാത്രക്കാർക്ക് ശല്യമാകുന്ന രീതിയിൽ ഉച്ചത്തിൽ ഫോൺ സംഭാഷണം നടത്തുന്നതും ഒഴിവാക്കണമെന്ന് ദക്ഷിണ റെയിൽവേയുടെ കർശന നിർദേശം. മൊബൈൽ ഫോണിൽ ഓഡിയോയും വീഡിയോയും ഉപയോഗിക്കുമ്പോൾ ഇയർഫോണുകളോ ഹെഡ്ഫോണുകളോ ഉപയോഗിക്കണം. ഫോൺ കോളുകളും റിംഗ്ടോണുകളും മറ്റുള്ളവർക്ക് ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ടാക്കാത്ത വിധത്തിൽ കുറഞ്ഞ ശബ്ദത്തിലായിരിക്കണമെന്നും നിർദേശത്തിൽ പറയുന്നു.
ശബ്ദശല്യമുണ്ടാക്കുന്ന യാത്രക്കാർക്കെതിരെ നിയമപ്രകാരം നടപടിയെടുക്കും. ഇത്തരത്തിലുള്ള നിയമലംഘനങ്ങൾക്ക് 1,000 രൂപ വരെ പിഴ ചുമത്തുന്നതിനും ആവശ്യമായ സാഹചര്യങ്ങളിൽ യാത്രക്കാരനെ ട്രെയിനിൽനിന്ന് പുറത്താക്കുന്നതിനും വ്യവസ്ഥയുണ്ടെന്നാണ് റിപ്പോർട്ട്. റെയിൽവേ ജീവനക്കാരുടെ നിയമാനുസൃത മുന്നറിയിപ്പ് അവഗണിച്ച് ശല്യം തുടരുന്നവർക്കെതിരെ കൂടുതൽ കടുത്ത നടപടികളും ഉണ്ടായേക്കാം. ആറു മാസം വരെ ലഘുതടവോ 5,000 രൂപ വരെ പിഴയോ അല്ലെങ്കിൽ രണ്ടും കൂടിയോ ലഭിക്കാമെന്നാണ് റിപ്പോർട്ടിൽ പറയുന്നത്.
ട്രെയിൻ കോച്ചുകൾക്കും റെയിൽവേ സ്റ്റേഷൻ പരിസരങ്ങൾക്കും ഈ നിർദേശങ്ങൾ ബാധകമാണ്. സഹയാത്രികരുടെ സൗകര്യം ഉറപ്പാക്കുന്നതിനും പൊതുസ്ഥലങ്ങളിലെ ശബ്ദശല്യം നിയന്ത്രിക്കുന്നതിനുമാണ് നടപടി. മൊബൈൽ ഫോണിൽ മീഡിയ ഉപയോഗിക്കുമ്പോൾ ശബ്ദം മറ്റുള്ളവരെ അലോസരപ്പെടുത്താത്ത രീതിയിൽ സൂക്ഷിക്കണമെന്നും റെയിൽവേ നിർദേശിക്കുന്നു. എന്നാൽ, ഇയർഫോൺ ഉപയോഗിക്കാത്തതുകൊണ്ടു മാത്രം പിഴ ഈടാക്കുന്നതല്ല; മറ്റുള്ളവർക്ക് ശല്യമുണ്ടാക്കുന്ന പെരുമാറ്റമാണ് നടപടിക്ക് അടിസ്ഥാനമാകുന്നത്.
1989-ലെ റെയിൽവേ ആക്ടിലെ 145-ാം വകുപ്പ് പ്രകാരം, യാത്രക്കാർക്ക് ശല്യമോ അസ്വസ്ഥതയോ സൃഷ്ടിക്കുന്ന പെരുമാറ്റങ്ങൾക്കെതിരെ നടപടിയെടുക്കാം. ജൻ വിശ്വാസ് നിയമഭേദഗതിയിലൂടെ ശിക്ഷാവ്യവസ്ഥകളിൽ മാറ്റം വരുത്തിയതായാണ് റിപ്പോർട്ടുകൾ. ശല്യമുണ്ടാക്കുന്ന യാത്രക്കാർക്കെതിരെ പിഴ ചുമത്തുന്നതിനും ആവശ്യമായ സാഹചര്യങ്ങളിൽ മറ്റ് നടപടികൾ സ്വീകരിക്കുന്നതിനും വ്യവസ്ഥകളുണ്ട്.
ഇയർഫോൺ ഉപയോഗിക്കാം; ശല്യമുണ്ടാക്കരുത്
ട്രെയിനിൽ യാത്ര ചെയ്യുമ്പോൾ ഇയർഫോൺ ഉപയോഗിച്ച് പാട്ടുകൾ കേൾക്കുന്നതിനോ വീഡിയോകൾ കാണുന്നതിനോ ഫോൺ വിളിക്കുന്നതിനോ പൊതുവെ തടസ്സമില്ല. എന്നാൽ, ശബ്ദം മറ്റുള്ളവർക്ക് കേൾക്കുന്ന രീതിയിൽ മൊബൈൽ ഫോൺ ഉപയോഗിക്കുന്നത് ഒഴിവാക്കണം. യാത്രക്കാരുടെ സൗകര്യവും പരസ്പര ബഹുമാനവും ഉറപ്പാക്കുകയാണ് നിയന്ത്രണങ്ങളുടെ ലക്ഷ്യം.
ദക്ഷിണ റെയിൽവേയുടെ നിർദേശം
ട്രെയിനുകളിലും സ്റ്റേഷനുകളിലും സ്പീക്കർ മോഡിൽ പാട്ടുകളും വീഡിയോകളും പ്ലേ ചെയ്യുന്നതും ഉച്ചത്തിൽ ഫോൺ സംഭാഷണങ്ങൾ നടത്തുന്നതും സംബന്ധിച്ച പരാതികൾ വർധിക്കുന്ന സാഹചര്യത്തിൽ ദക്ഷിണ റെയിൽവേ നിർദേശങ്ങൾ പുറപ്പെടുവിച്ചു. പ്രാദേശിക ഭാഷകളിലും ഹിന്ദിയിലും ഇംഗ്ലീഷിലും അറിയിപ്പുകൾ നൽകി യാത്രക്കാരെ ബോധവത്കരിക്കാനും ജീവനക്കാർക്ക് നിർദേശം നൽകിയിട്ടുണ്ട്.
ഇയർഫോൺ ഉപയോഗിക്കാനും ഫോൺ സംഭാഷണങ്ങൾ ഹ്രസ്വമായും ശബ്ദം കുറച്ചും നടത്താനും യാത്രക്കാരോട് ആവശ്യപ്പെടും. ട്രെയിൻ യാത്രയിൽ ശബ്ദശല്യം നിയന്ത്രിക്കുന്നതിനുള്ള മാർഗനിർദേശങ്ങൾ റെയിൽവേ ബോർഡ് നേരത്തേയും പുറപ്പെടുവിച്ചിട്ടുണ്ട്. നിലവിലെ നീക്കത്തിൽ നിയമവ്യവസ്ഥകൾ കർശനമായി നടപ്പാക്കുന്നതിനാണ് ഊന്നൽ നൽകുന്നത്.
ശല്യമുണ്ടായാൽ എവിടെ പരാതി നൽകാം?
യാത്രയ്ക്കിടെ മറ്റൊരാളുടെ പെരുമാറ്റം ശല്യമാകുന്നുവെങ്കിൽ യാത്രക്കാർക്ക് ടി.ടി.ഇയുടെയോ മറ്റ് റെയിൽവേ ജീവനക്കാരുടെയോ സഹായം തേടാം. റെയിൽവേ ഹെൽപ്പ്ലൈൻ നമ്പറായ 139 വഴിയും റെയിൽമദദ് (RailMadad) പോർട്ടൽ വഴിയും പരാതി അറിയിക്കാം. ശല്യമുണ്ടാക്കുന്ന വ്യക്തിയുമായി നേരിട്ട് തർക്കിക്കുന്നതിന് പകരം റെയിൽവേ ജീവനക്കാരെ വിവരം അറിയിക്കുകയാണ് ഉചിതം.
മെട്രോ യാത്രയിലും നിയന്ത്രണം
മെട്രോ ട്രെയിനുകളിലും പൊതുയാത്രക്കാർക്ക് ശല്യമുണ്ടാക്കുന്ന രീതിയിൽ ഉച്ചത്തിൽ ഓഡിയോയോ വീഡിയോയോ പ്ലേ ചെയ്യുന്നതിനെതിരെ നടപടിയെടുക്കാം. മെട്രോ റെയിൽവേസ് ആക്ട്, 2002 പ്രകാരമുള്ള വ്യവസ്ഥകളും ബന്ധപ്പെട്ട മെട്രോ അധികൃതരുടെ നിർദേശങ്ങളും ഇതിന് ബാധകമാകും.
ചെന്നൈ മെട്രോയിൽ ഇത്തരം പെരുമാറ്റങ്ങൾക്കെതിരായ പിഴ വർധിപ്പിച്ചതായി റിപ്പോർട്ടുകളുണ്ട്. എന്നാൽ, പിഴയുടെ കൃത്യമായ തുകയും ബാധകമായ നിയമവ്യവസ്ഥകളും ഔദ്യോഗിക അറിയിപ്പുമായി ഒത്തുനോക്കിയ ശേഷമേ പ്രസിദ്ധീകരിക്കാവൂ.
യാത്രയ്ക്കിടെ മൊബൈൽ ഫോൺ ഉപയോഗിക്കുന്നതിന് പൊതുവായ വിലക്കല്ല ലക്ഷ്യം. സഹയാത്രികർക്ക് ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ടാക്കുന്ന ശബ്ദശല്യം ഒഴിവാക്കി എല്ലാവർക്കും സൗകര്യപ്രദമായ യാത്ര ഉറപ്പാക്കുകയാണ് റെയിൽവേയുടെ നിർദേശങ്ങളുടെ ഉദ്ദേശ്യം.