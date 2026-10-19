തിരുവനന്തപുരം: സംസ്ഥാനത്ത് 2027 ഏപ്രിൽ മുതൽ വൈദ്യുതി നിരക്ക് വർധിപ്പിക്കാൻ വഴിയൊരുക്കുന്ന പുതിയ താരിഫ് നയം വൈദ്യുതി റെഗുലേറ്ററി കമ്മീഷൻ വിജ്ഞാപനം ചെയ്തു. അടുത്ത അഞ്ച് വർഷത്തേക്കുള്ള നയത്തിന്റെ ഭാഗമായി പുതിയ സർചാർജും നിലവിൽ വരും. ഇന്ധനച്ചെലവും വൈദ്യുതി വാങ്ങുന്നതിനുള്ള അധിക ബാധ്യതകളും ഉപഭോക്താക്കളെ ബാധിക്കുന്ന തരത്തിലാണ് പുതിയ നയത്തിന്റെ വ്യവസ്ഥകൾ.
കെ.എസ്.ഇ.ബിയുടെ മുൻകാല നഷ്ടം അയ്യായിരം കോടി രൂപയോളം വരുമെന്നാണ് കണക്കാക്കുന്നത്. ഈ സാമ്പത്തിക ബാധ്യതയ്ക്കു പുറമേ, ഹ്രസ്വകാല കരാറുകൾ വഴി വൈദ്യുതി വാങ്ങുന്നതിനുള്ള അധിക ചെലവുകളും ഉപഭോക്താക്കളിലേക്ക് കൈമാറാൻ പുതിയ നയം വഴിയൊരുക്കുമെന്നാണ് വിലയിരുത്തൽ. ഇന്ധന സർചാർജ് നിരക്കിന്റെ ഭാഗമായി ഉൾപ്പെടുത്തുന്നതും വൈദ്യുതി ബില്ലിൽ വർധനവിന് കാരണമായേക്കാം.
വൈദ്യുതി ഉപഭോഗത്തിലെ പീക്ക് സമയത്തിലും മാറ്റം വരുത്തിയിട്ടുണ്ട്. നിലവിൽ വൈകിട്ട് ആറു മുതൽ രാത്രി പത്തു വരെയായിരുന്ന പീക്ക് സമയം ഇനി രാത്രി 11.30 വരെ നീളും. ഇതോടെ വൈകിട്ട് ആറു മുതൽ രാത്രി 11.30 വരെയായിരിക്കും പുതിയ പീക്ക് സമയം. ഈ സമയത്തെ വൈദ്യുതി ഉപഭോഗത്തിന് ബാധകമാകുന്ന നിരക്കുകളിൽ മാറ്റമുണ്ടാകാനുള്ള സാധ്യതയുണ്ട്.
വൈദ്യുതി നിരക്ക് വർധനയും പുതിയ സർചാർജും നിലവിൽ വരുന്നതോടെ ഗാർഹിക ഉപഭോക്താക്കളുടെ പ്രതിമാസ ബില്ലിൽ അധികഭാരം ഉണ്ടായേക്കും. ജോലി കഴിഞ്ഞ് വീടുകളിലെത്തുന്ന സമയത്തും വൈദ്യുതി ഉപയോഗം കൂടുതലുള്ള വൈകുന്നേരങ്ങളിലും പീക്ക് സമയത്തിന്റെ ദൈർഘ്യം വർധിക്കുന്നത് ഉപഭോക്താക്കളുടെ ചെലവിനെ ബാധിച്ചേക്കാം.
വിലക്കയറ്റത്തിനിടെ പുതിയ താരിഫ് നയം കുടുംബങ്ങളുടെ വൈദ്യുതി ചെലവ് വർധിപ്പിക്കുമെന്ന ആശങ്കയും ഉയരുന്നുണ്ട്.