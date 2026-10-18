റിയാദ്: സൗദി അറേബ്യയുടെ വിവിധ ഭാഗങ്ങൾ ലക്ഷ്യമിട്ടെത്തിയ നാല് ഡ്രോണുകൾ സൈന്യം ആകാശത്തുവെച്ച് തകർത്തു. തലസ്ഥാനമായ റിയാദ്, കിഴക്കൻ പ്രവിശ്യകൾ, രാജ്യത്തിന്റെ തെക്കൻ മേഖല എന്നിവിടങ്ങളിലേക്ക് തൊടുത്തുവിട്ട ഡ്രോണുകളാണ് സൗദി പ്രതിരോധ സേന തകർത്തത്. ഇതിനുപുറമെ യെമനിലെ സഅദ ഗവർണറേറ്റിൽ ഹൂതി വിമതരുടെ രണ്ട് ബാലസ്റ്റിക് മിസൈൽ വിക്ഷേപണ കേന്ദ്രങ്ങൾ സൗദിയുടെ നേതൃത്വത്തിലുള്ള സഖ്യസേന തകർത്തതായും റിപ്പോർട്ടുണ്ട്.
കഴിഞ്ഞ 24 മണിക്കൂറിനുള്ളിൽ ഹൂതികളെ ലക്ഷ്യമിട്ട് 1,417 ആക്രമണങ്ങൾ നടത്തിയതായി യെമൻ സൈന്യവും അറിയിച്ചു.കഴിഞ്ഞയാഴ്ച റിയാദ് അന്താരാഷ്ട്ര വിമാനത്താവളത്തിന് നേരെയുണ്ടായ വൻ ആക്രമണത്തിൽ 13 പേർ കൊല്ലപ്പെട്ടിരുന്നു. കടലിലും സുരക്ഷാ ഭീഷണി രൂക്ഷമായി തുടരുകയാണ്. സൗദിയിലെ അൽ ജുബൈലിന് വടക്കുകിഴക്കായി അജ്ഞാത മിസൈൽ പതിച്ച് ഒരു ടാങ്കറിന് കേടുപാടുകൾ സംഭവിച്ചു. ഹോർമുസിൽ മൈനുകളിൽ തട്ടി രണ്ട് എണ്ണക്കപ്പലുകൾക്ക് തീപിടിച്ചതായി ഇറാന്റെ റെവല്യൂഷണറി ഗാർഡ്സ് അറിയിച്ചു.
അതേസമയം, സൗദിയും ഹൂതികളും തമ്മിലുള്ള പ്രശ്നം പരിഹരിക്കാനായുള്ള ചർച്ചകളെ പിന്തുണയ്ക്കുമെന്ന് ഇറാൻ വിദേശകാര്യ മന്ത്രി അബ്ബാസ് അരാഗ്ചി ബാഗ്ദാദിൽ നടന്ന ഒ.ഐ.സി യോഗത്തിൽ വ്യക്തമാക്കി. ആഗോള തലത്തിൽ സൗദിയിലേക്കുള്ള വിമാന സർവീസുകൾ നിർത്തി വെച്ചിരിക്കുകയാണ്. ഇതിനിടെ, യുദ്ധത്തെ തുടർന്ന് ആഗോളതലത്തിൽ ഇന്ധനവില ഉയരുന്നത് നിയന്ത്രിക്കാനായി അമേരിക്ക തങ്ങളുടെ തന്ത്രപ്രധാനമായ പെട്രോളിയം ശേഖരത്തിൽ നിന്ന് 1.7 കോടി ബാരൽ ക്രൂഡ് ഓയിൽ കൂടി പുറത്തിറക്കാൻ നടപടി തുടങ്ങി. യു.എസ്-ഇറാൻ സംഘർഷം ആരംഭിച്ച ശേഷം ഇതുവരെ 13.25 കോടി ബാരൽ എണ്ണയാണ് അമേരിക്ക വിപണിയിലിറക്കിയത്.