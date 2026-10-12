അസുരനായ മഹിഷാസുരനെ വധിക്കുന്നതിനായി ത്രിമൂർത്തികളായ ബ്രഹ്മാവ്, വിഷ്ണു, ശിവൻ എന്നിവർ ദേവി ദുർഗ്ഗയെ സൃഷ്ടിക്കുന്നു. പത്ത് ദിവസം നീണ്ടുനിന്ന യുദ്ധത്തിനൊടുവിൽ ദേവി ദുർഗ്ഗ മഹിഷാസുരനെ വധിക്കുന്നു. അതിനാലാണ് ദേവി മഹിഷാസുരമർദ്ദിനി എന്നറിയപ്പെടുന്നത്. തിന്മയുടെ മേൽ നന്മ വിജയം കൈവരിച്ച ദിവസമായാണ് നവരാത്രിയായി ജനങ്ങൾ ആഘോഷിക്കുന്നത്.
ഈ നവരാത്രി ദിനത്തിൽ, സർവ്വ ഐശ്വര്യങ്ങൾക്കും, ദേവീ പ്രീതിക്കുമായി വ്രതം അനുഷ്ഠിക്കുന്നതും, ദേവീ മന്ത്രങ്ങൾ ഉരുവിടുന്നതും വളരെ ഉത്തമമാണ്. കുട്ടികൾ മുതൽ മുതിർന്നവർ വരെ ഏതെല്ലാം മന്ത്രങ്ങളാണ് ജപിക്കേണ്ടത് എന്നും, ഇവ ജപിച്ചാൽ എന്തെല്ലാം ഗുണങ്ങളാണ് ലഭിക്കുക എന്നും നോക്കാം.
ശിലാപുത്രി, ബ്രഹ്മചാരിണി, സ്കന്ദമാത, കലാരാത്രി, മഹാഗൗരി എന്നിങ്ങനെ നിരവധി നാമങ്ങളിൽ സാക്ഷാൽ ദേവി അറിയപ്പെടുന്നു. ഈ ഓരോ നാമങ്ങളും മനസ്സിൽ വിചാരിച്ച് ദേവീ സ്തുതികൾ ജപിക്കുന്നത് സർവ്വ ഐശ്വര്യങ്ങളും നിങ്ങളിൽ ലഭിക്കുന്നതിന് സഹായിക്കും. ഇനിവരുന്ന ഓരോ ദിവസവും ദേവീ മാഹാത്മ്യം വീടുകളിൽ വായിക്കാൻ ശ്രദ്ധിക്കുക.
ഓം
ഈ പ്രപഞ്ചത്തിന്റെ നാദം പോലും ഓംകാരത്തിൽ നിന്നും ഉരുത്തിരിഞ്ഞു വന്നതാണെന്നാണ് വിശ്വാസം. അത്രയ്ക്കും ശക്തിയേറിയ ഒരു മന്ത്രം. ദിവസേന, പഞ്ചശുദ്ധി വരുത്തിയതിനുശേഷം ഈ മന്ത്രം പതിവായി ജപിക്കുന്നത് നിങ്ങളുടെ ആത്മാവിനെ ശുദ്ധീകരിക്കാൻ സഹായിക്കും. മനസ്സിനെ നിയന്ത്രിക്കാനും, ലക്ഷ്യത്തിലേയ്ക്ക് കൃത്യമായി നടക്കാനും സാധിക്കും.
ഓമകാർ ബിന്ദു സംയുക്തം, നിത്യംദയാന്ദി യോഗിനഃ
കാംധും മോക്ഷാധും ചൈവ, ഓംകാർ നമോ നമഃ
എന്ന മന്ത്രം പതിവായി രാവിലേയും വൈകുന്നേരവും 108 തവണ ജപിക്കുക. മനസ്സിനെ ഏകാഗ്രതയിൽ നിർത്തി ഈ മന്ത്രം ജപിക്കുന്നത് സർവ്വ ഐശ്വര്യങ്ങൾക്കും വഴിയൊരുക്കും. ഒപ്പം ദേവി ദുർഗ്ഗയുടെ അനുഗ്രഹത്തിനും ഇത് സഹായിക്കും.
ഗായത്രി മന്ത്രം
വിശ്വാമിത്ര മഹർഷിയാണ് ഗായത്രി മന്ത്രം രചിചത് എന്നാണ് വിശ്വാസം. ഒരു വ്യക്തി 24 ലക്ഷം തവണ ഈ മന്ത്രം ജപിച്ച്, അന്നദാനവും നടത്തിയാൽ മോക്ഷം ലഭിക്കും എന്നാണ് വിശ്വാസം. നവരാത്രി ദിനത്തിൽ ഗായത്രി മന്ത്രം ജപിക്കുന്നത് വളരെ നല്ലതാണ്. മാനസികമായി സമാധാനം നിലനിർത്തുന്നതിനും, രോഗങ്ങളിൽ നിന്നും മുക്തി നേടുന്നതിനും ജീവിതത്തിൽ സന്തോഷം നിറയ്ക്കാനും ഗായത്രി മന്ത്രം ജപിക്കുന്നത് വളരെ നല്ലതാണ്.
ഓം ഭുർഭൂവഃ സ്വഃ
തത് സവിതുർവരേണ്യം
ഭർഗോ ദേവസ്യ ധീമഹി
ധിയോ യോ നഃ പ്രചോദയാത്
ഈ മന്ത്രം ദിവസേന രാവിലെ പഞ്ചശുദ്ധി വരുത്തിയതിനുശേഷം 108 തവണ ജപിക്കുക.
ദുർഗ്ഗ മന്ത്രം
സർവമംഗള മാംഗല്യേ ശിവേ സർവാർത്ത സാധികേ
ശരണ്യേ ത്രയംബികേ ഗൗരി നാരായണി നമോസ്തുതേ
ഈ മന്ത്രം പതിവായി ജപിക്കുന്നത് പരമശിവന്റെയും ദുർഗ്ഗ ദേവിയുടെയും അനുഗ്രഹം നിങ്ങൾക്ക് ലഭിക്കുന്നതിന് സഹായിക്കും. അതുപോലെ, തടസ്സങ്ങൾ നീക്കി ജീവിതത്തിൽ അഭിവൃദ്ധിയും ഐശ്വര്യവും കൈവരിക്കാൻ ഇത് സഹായിക്കുന്നതാണ്.