കൊച്ചി:
മാസപ്പടിക്കേസിൽ പ്രതിയായ മുൻ മുഖ്യമന്ത്രിയും പ്രതിപക്ഷ നേതാവുമായ പിണറായി വിജയൻ നൽകിയ അപ്പീൽ കേരള ഹൈക്കോടതിയുടെ ഡിവിഷൻ ബെഞ്ചും തള്ളി. ഇനി കേസ് നേരിടണം. സംസ്ഥാന വിജിലൻസും എൻഫോഴ്സ്മെന്റ് ഡയറക്ടറേറ്റും എടുക്കുന്ന കേസുകളിൽ ഇനി പിണറായി വിചാരണ നേരിടണം. എന്നാൽ പിണറായിക്ക് ഇനി സുപ്രിം കോടതിയിൽ പോകാം, അതുവഴി കേസ് നടപടികൾ വൈകിപ്പിക്കാം.
പിണറായിക്കു മാത്രമല്ല, സംസ്ഥാനത്തെ വി.ഡി. സതീശൻ സർക്കാരിനും കനത്ത പ്രഹരമാണ്. കരിമണൽ ഖനന കമ്പനിയായ സിഎംആർഎൽ പിണറായി വിജയന്റെ മകൾ വീണാ വിജയനെ ഐടി കൺസൾട്ടന്റായി നിയമിച്ച് ജോലി ചെയ്യാതെ ശമ്പളം വാങ്ങിയെന്നും അത് കള്ളപ്പണമായിരുന്നുവെന്നും ഈ ഇടപാടിൽ മുഖ്യമന്ത്രി എന്ന സ്ഥാനം പിണറായി വിജയനും മന്ത്രിയെന്ന നിലയിൽ വീണയുടെ ഭർത്താവ് മുഹമ്മദ് റിയസും കൂട്ടുകക്ഷിയാണെന്നും മാസപ്പടിക്കേസിൽ പിണറായി വിജയനും മരുമകനും മുൻ മന്ത്രിയുമായ മുഹമ്മദ് റിയാസിനുമെതിരേ കേസെടുക്കണമെന്നും എൻഫോഴ്സ്മെന്റ് ഡയറക്ടറേറ്റ് (ഇ ഡി) നൽകിയ റിപ്പോർട്ടാണ് ഈ സംഭവങ്ങൾക്കെല്ലാം അടിസ്ഥാനം.
എന്നാൽ, പിണറായിക്ക് രക്ഷപ്പെടാൻ വേണ്ടി കേസെടുക്കാൻ സംസ്ഥാനത്തെ വി.ഡി. സതീശന്റെ സർക്കാർ വൈകി.
തുടർന്ന് കെ.എം. ഷാജഹാൻ എന്ന മുൻ സിപിഎം പ്രവർത്തകനാണ് ഹൈക്കോടതിയിൽ ഹർജിയുമായി പോയത്. ഇ ഡി റിപ്പോർട്ടു പ്രകാരം എഫ്ഐആർ എടുക്കാൻ സർക്കാർ വൈകുന്നു എന്നും കോടതിയുടെ നിർദ്ദേശം വേണമെന്നുമായിരുന്നു ഹർജി.
കേസിൽ സംസ്ഥാന സർക്കാർ പിണറായി വിജയന് അനുകൂല നിലപാടാണ് കൈക്കൊണ്ടത്. ഹൈക്കോടതിയുടെ സിംഗിൾ ബെഞ്ച് ഹർജി അനുവദിച്ച് കേസെടുക്കാൻ സർക്കാരിനോട് നിർദ്ദേശിക്കുകയായിരുന്നു. ഇതിനെതിരേ പിണറായി ഡിവിഷൻ ബെഞ്ചിനെ സമീപിക്കുകയായിരുന്നു. അപ്പോഴും വി.ഡി. സതീശൻ സർക്കാരിനു വേണ്ടി ഹാജരായ അഭിഭാഷകർ ഷാജഹാനെ ‘വിശ്വസിക്കാൻ കൊള്ളാത്ത വ്യവഹാരക്കാരൻ’ എന്നു വിശേഷിപ്പിച്ച് പിണായിക്ക് അനുകൂലമായി നിന്നു. പക്ഷേ ഡിവിഷൻ ബെഞ്ചും പിണറായിയുടെ അപ്പീൽ തള്ളി.
ധാർമ്മികതയുണ്ടെങ്കിൽ പിണറായി പ്രതിപക്ഷ സ്ഥാനം ഒഴിയണം എന്ന ആവശ്യം ഉയർന്നുതുടങ്ങിയിട്ടുണ്ട്.