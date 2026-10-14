വാഷിങ്ടൺ: അമേരിക്കൻ ആസ്ഥാനമായുള്ള ചില വ്യക്തികൾ അഭിജിത് ദീപ്കെയ്ക്കും കോക്രോച്ച് ജനതാ പാർട്ടിക്കും (CJP) വിദേശ ഫണ്ടിങ് നൽകുന്നുണ്ടെന്ന് അമേരിക്കൻ ഗായിക മേരി മിൽബെൻ. പ്രധാനമന്ത്രി നരേന്ദ്ര മോദിയുടെ നേതൃത്വത്തെ ദുർബലപ്പെടുത്താനും ഇന്ത്യയിലെ ഭരണസംവിധാനങ്ങളെ തടസ്സപ്പെടുത്താനുമാണ് ഈ പണം ഉപയോഗിക്കുന്നതെന്നാണ് അവരുടെ ആരോപണം. എക്സിൽ പങ്കുവെച്ച കുറിപ്പിലൂടെയാണ് മിൽബെൻ ഇക്കാര്യം ഉന്നയിച്ചത്.
ലോകമെമ്പാടുമുള്ള പ്രമുഖ നേതാക്കളെ ലക്ഷ്യമിട്ട്, അവരുടെ സർക്കാരുകൾക്കെതിരെ അസ്ഥിരത സൃഷ്ടിക്കാൻ ചില കേന്ദ്രങ്ങൾ ബോധപൂർവം ശ്രമിക്കുന്നുണ്ടെന്നും അവർ ആരോപിച്ചു. ഇത്തരം നീക്കങ്ങൾക്കെതിരെ ഇന്ത്യൻ യുവജനങ്ങൾ ശബ്ദമുയർത്തണമെന്നും സമാധാനപരമായി പ്രതിഷേധിക്കണമെന്നും മിൽബെൻ ആഹ്വാനം ചെയ്തു.
രാജ്യത്തിന്റെ പരമാധികാരവും ഐക്യവും സംരക്ഷിക്കാൻ യുവജനങ്ങൾ സജീവമായി രംഗത്തിറങ്ങേണ്ട സമയമാണിതെന്ന് മിൽബെൻ പറഞ്ഞു. സിജെപിയുടെ ഭാഗത്തുനിന്നുണ്ടാകുന്ന നീക്കങ്ങൾക്കെതിരെ സമാധാനപരമായ പ്രതിരോധം ഉയരണമെന്നും അവർ ആവശ്യപ്പെട്ടു. കഴിഞ്ഞ 25 വർഷമായി പൊതുപ്രവർത്തന രംഗത്തുള്ള നരേന്ദ്ര മോദി, 12 വർഷത്തിലേറെയായി രാജ്യത്തിന്റെ പ്രധാനമന്ത്രിയായി സേവനമനുഷ്ഠിക്കുകയാണെന്നും മിൽബെൻ ചൂണ്ടിക്കാട്ടി. അമേരിക്കയിൽ നിന്നുള്ള ഇത്തരം ഇടപെടലുകൾക്ക് മുന്നിൽ മോദി വഴങ്ങില്ലെന്നും അവർ അഭിപ്രായപ്പെട്ടു.