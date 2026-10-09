മുംബൈ: ഒക്ടോബര് 10ന് ദല്ഹിയിലെ ജന്തര്മന്തറിലേക്ക് നടക്കാന് പോകുന്നത് സിജെപിയുടെ മാര്ച്ചല്ല, ആം ആദ്മിയുടെ മാര്ച്ചാണെന്നും ഇത് ഒരു രാഷ്ട്രീയ പാര്ട്ടിയുടെ മാര്ച്ചാണെന്നും അതിനാല് പരാജയപ്പെടുമെന്നും റിപ്പബ്ലിക് ടിവി എഡിറ്റര് അര്ണബ് ഗോസ്വാമി. തെരഞ്ഞെടുപ്പ് അട്ടിമറിക്കാന് നോക്കാതെ മര്യാദയ്ക്ക് പ്രവര്ത്തിച്ച് ജനങ്ങളുടെ പിന്തുണ നേടി തെരഞ്ഞെടുപ്പില് ജയിക്കാന് നോക്കുകയാണ് വേണ്ടതെന്നും അര്ണബ് ഗോസ്വാമി ചര്ച്ചയില് പങ്കെടുത്ത ആം ആദ്മി നേതാവിനോട് പറഞ്ഞു.
ആം ആദ്മി പാര്ട്ടിയുടെ ഭാഗമാണ് സിജെപിയെന്ന് പഞ്ചാബ് മുഖ്യമന്ത്രി ഭഗ് വന്ത് മാന് വെളിപ്പെടുത്തിയതോടെ സിജെപിയുടെ മുഖംമൂടി പൊളിഞ്ഞിരിക്കുകയാണ്. ഒക്ടോബര് 10ന്റെ സിജെപി മാര്ച്ചില് തന്റെ കുടുംബം ഒന്നാകെ പങ്കെടുക്കുമെന്ന് അരവിന്ദ് കെജ്രിവാള് കൂടി പറഞ്ഞതോടെ നടക്കാന് പോകുന്നത് ആം ആദ്മിയുടെ സമരമായി മാറിയിരിക്കുകയാണ്.
ഒരു രാഷ്ട്രീയ പാര്ട്ടിയുടെ തെരഞ്ഞെടുപ്പ് പ്രക്രിയയെ അട്ടിമറിക്കാനുള്ള ശ്രമം ദല്ഹി പൊലീസ് നേരിടുമെന്നും ഈ സമരം വിജയിക്കില്ലെന്നും റിപ്പബ്ലിക് ടിവി എഡിറ്റര് അര്ണബ് ഗോസ്വാമി പറഞ്ഞു. ഈ സമരത്തില് നടക്കാന് പോകുന്നത് പൊലീസിന് നേരെയുള്ള ആക്രമണമാണെന്നും, വനിതാ പൊലീസുകാര്ക്കെതിരായ ആക്രമണമാണ് നടക്കാന് പോകുന്നതെന്നും അര്ണബ് ഗോസ്വാമി പറഞ്ഞു.
ഒക്ടോബര് 10ന് നടക്കാന് പോകുന്നത് ആം ആദ്മി പാര്ട്ടിയുടെ മാര്ച്ചാണെന്നും സിജെപി എന്നത് ആം ആദ്മിയുടെ ഒരു ഭാഗം മാത്രമാണെന്നും ഈ സമരത്തില് വിദേശികള്ക്കും പങ്കെടുക്കാന് സ്വാതന്ത്ര്യമുണ്ടെന്നും അര്ണബ് ഗോസ്വാമി പരിഹസിച്ചു. കഴിഞ്ഞ ദിവസം ബെംഗളൂരുവില് നടന്ന സമരത്തില് ധ്രൂവ് റാഠിയ്ക്കൊപ്പം ഒരു ജര്മ്മന്കാരനും പങ്കെടുത്തതിനെയാണ് അര്ണബ് പരിഹസിച്ചത്.