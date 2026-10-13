ന്യൂഡൽഹി : മുൻ ഉപരാഷ്ട്രപതി ഹമീദ് അൻസാരിയുടെ പത്മശ്രീ പുരസ്കാരം തിരിച്ചെടുക്കണമെന്ന് ആവശ്യപ്പെട്ട് ആഭ്യന്തര മന്ത്രി അമിത് ഷായ്ക്ക് കത്ത് . ഹിന്ദു സേനയാണ് ഇത് സംബന്ധിച്ച് കത്ത് നൽകിയത് . ഹമീദ് അൻസാരിയുടെ മുൻകാല കേസുകളും സമീപകാല പ്രസ്താവനകളും കണക്കിലെടുത്ത് അദ്ദേഹത്തിന് നൽകിയ ബഹുമതി പിൻവലിക്കണമെന്നാണ് സംഘടന ആവശ്യപ്പെടുന്നത്.
ഹിന്ദു സേന ദേശീയ പ്രസിഡന്റ് വിഷ്ണു ഗുപ്തയാണ് ഈ ആവശ്യം ഉന്നയിച്ചത്. അൻസാരിയുടെ പൊതു പ്രസ്താവനകളും ദേശീയ സുരക്ഷയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട മുൻകാല ആരോപണങ്ങളും സംഘടന കത്തിൽ സൂചിപ്പിക്കുന്നു . ഈ കാര്യങ്ങളിൽ ഉന്നതതല അന്വേഷണം നടത്തണമെന്നും സംഘടന ആവശ്യപ്പെട്ടു.
വൈസ് പ്രസിഡന്റായിരുന്ന കാലത്ത് അൻസാരിയുമായി തനിക്ക് ബന്ധമുണ്ടെന്ന് പാകിസ്ഥാൻ പത്രപ്രവർത്തക നുസ്രത്ത് മിർസ അവകാശപ്പെട്ടിരുന്നു . ഇറാനിലെ അൻസാരിയുടെ നയതന്ത്ര കാലാവധിയെക്കുറിച്ച് മുൻ ഇന്റലിജൻസ് ഉദ്യോഗസ്ഥർ ഉന്നയിച്ച മുൻകാല ആരോപണങ്ങളും കത്തിൽ സൂചിപ്പിക്കുന്നു
അൻസാരിയുടെ സമീപകാല പൊതു പ്രസ്താവനകളെയും ഹിന്ദു സേന ചോദ്യം ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. അദ്ദേഹത്തിന്റെ പരാമർശങ്ങൾ ഹിന്ദു സമൂഹത്തെയും വലതുപക്ഷ പ്രത്യയശാസ്ത്രത്തെയും ലക്ഷ്യം വച്ചുള്ളതാണെന്ന് സംഘടന ആരോപിക്കുന്നു. അത്തരം പ്രസ്താവനകൾ രാജ്യത്തിന്റെ പ്രതിച്ഛായയെ കളങ്കപ്പെടുത്തുകയും സാമൂഹിക ഐക്യത്തിന് ഹാനികരമാക്കുകയും ചെയ്യുമെന്ന് സംഘടന പറയുന്നു.
“രാജ്യത്തിന് സുപ്രധാനമായ സംഭാവനകൾ നൽകുന്നവർക്കാണ് പത്മശ്രീ പോലുള്ള സിവിലിയൻ അവാർഡുകൾ നൽകുന്നത്. ദേശീയ സുരക്ഷയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ഗുരുതരമായ ആരോപണങ്ങളും വിവാദ പ്രസ്താവനകളും നിലനിൽക്കെ അൻസാരി ഈ ബഹുമതി തുടർന്നും നൽകുന്നത് അനുചിതമാണ്,” എന്നും ഹിന്ദു സേന പറഞ്ഞു.
രാജ്യത്തെ ഏറ്റവും ഉയർന്ന ഭരണഘടനാ പദവികൾ വഹിക്കുന്നവർ ദേശീയ ഐക്യത്തോടും രാജ്യത്തിന്റെ സാംസ്കാരിക പൈതൃകത്തോടും വിശ്വസ്തരായിരിക്കണമെന്ന് വിഷ്ണു ഗുപ്ത പറഞ്ഞു. അൻസാരിയുടെ പത്മശ്രീ പിൻവലിക്കൽ നടപടികൾ ആരംഭിക്കണമെന്ന് അദ്ദേഹം ആവശ്യപ്പെട്ടു. മാത്രമല്ല ഹമീദ് അൻസാരിയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ഈ ആരോപണങ്ങളിൽ സ്വതന്ത്രവും ഉന്നതതലവുമായ അന്വേഷണം നടത്തണമെന്ന് സംഘടന ആഭ്യന്തര മന്ത്രാലയത്തോട് അഭ്യർത്ഥിച്ചു.