തിരുവനന്തപുരം: ഗായകന് ഉണ്ണിമേനോന് സംഗീതം പഠിച്ചിട്ടില്ലാത്തയാളാണെങ്കിലും ഗായകനായി കയ്യെത്തിപ്പിടിച്ച സൗഭാഗ്യങ്ങള് അനേകം.വിശ്വസിക്കാൻ പറ്റുമോ? എന്ന ചോദ്യവുമായി ഐശ്വര്യ ഗോപന് ഫെയ്സ്ബുക്കില് പങ്കുവെച്ച ഉണ്ണിമേനോനെക്കുറിച്ചുള്ള കുറിപ്പ് വൈറല്.
ആ ഫെയ്സ്ബുക്ക് കുറിപ്പ് ഇതാ:
ഉണ്ണി മേനോൻ സംഗീതം പഠിച്ചിട്ടില്ലായിരുന്നു.ഔപചാരികമായി സംഗീതം അഭ്യസിച്ചിട്ടില്ലാതിരുന്ന ഉണ്ണി മേനോൻ ഹെവി വെഹിക്കിൾ ഫാക്ടറിയിലെ ടെക്നിക്കൽ വിഭാഗത്തിലായിരുന്നു ജോലി ചെയ്തിരുന്നത്…
ഗുരുവായൂരിലെ ‘നമ്പലാട്ട് നാരായണൻകുട്ടി മേനോൻ’ എന്ന ചെറുപ്പക്കാരൻ ദക്ഷിണേന്ത്യൻ സംഗീതലോകത്ത് ഉണ്ണി മേനോനായി മാറിയതിനു പിന്നിൽ രസകരമായൊരു കഥയുണ്ട്.
മലയാളത്തിൽ ശ്യാം സംഗീതം നൽകിയ ചിത്രങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി ട്രാക്ക് പാടിക്കൊണ്ടാണ് ഉണ്ണിമേനോൻ ശ്രദ്ധിക്കപ്പെടുന്നത്.
ഗായകനാകണമെന്ന വലിയ ആഗ്രഹമൊന്നുമില്ലാതെ, ഒന്നും പ്രതീക്ഷിക്കാതെയാണ് അദ്ദേഹം സംഗീതലോകത്തേക്ക് കടന്നുവന്നത്. ഫാക്ടറിയിലെ ജോലിയുടെ വിരസത മാറ്റാൻ റെക്കോഡിങ് സ്റ്റുഡിയോകളിൽ സ്ഥിരമായി പോകുമായിരുന്നു. ദാസേട്ടൻ, എസ്.പി.ബി, എസ്. ജാനകി, പി. സുശീല തുടങ്ങിയ വലിയ ഗായകരുടെ റെക്കോഡിങ്ങുകൾ നേരിട്ടു കാണാൻ കിട്ടിയ അവസരങ്ങൾ അദ്ദേഹത്തിന് പുതിയ അനുഭവങ്ങളായിരുന്നു.
റേഡിയോയിലൂടെ കേൾക്കുന്ന പാട്ടുകൾ മനസ്സിൽ പഠിച്ചെടുക്കാനുള്ള കഴിവും അദ്ദേഹത്തിനുണ്ടായിരുന്നു. അങ്ങനെ പാട്ടിനോടുള്ള താൽപര്യം പതിയെ വളർന്നു. ദാസേട്ടന്റെ സെക്രട്ടറിയായിരുന്ന കുഞ്ഞുണ്ണിയാണ് ഉണ്ണി മേനോനിലെ ഗായകനെ തിരിച്ചറിഞ്ഞത്. തുടർന്ന് സംഗീതസംവിധായകനായ ചിദംബരനാഥിനോട് ഉണ്ണിമേനോനെക്കുറിച്ച് പറഞ്ഞു. സംഗീതം പഠിച്ചിട്ടില്ലെന്ന മടിയുണ്ടായിരുന്നെങ്കിലും ഉണ്ണി മേനോൻ ചെന്നൈയിലെ ശാരദ സ്റ്റുഡിയോയിലെത്തി ആദ്യമായി ഒരു തമിഴ് ഗാനം റെക്കോർഡ് ചെയ്തു. സ്വന്തം ശബ്ദത്തിൽ ആ പാട്ട് കേട്ടപ്പോൾ തനിക്കും നല്ലൊരു ശബ്ദമുണ്ടെന്ന ആത്മവിശ്വാസം അദ്ദേഹത്തിനുണ്ടായി.
പിന്നീട് ശ്യാം സാറിന്റെ മാനേജരായിരുന്ന കല്യാണിന്റെ സഹായത്തോടെ ജെമിനി സ്റ്റുഡിയോയിലെത്തി.
ദാസേട്ടനുവേണ്ടിയുള്ള ട്രാക്കായി ‘ശ്രുതിയിൽ നിന്നുയരും നാദശലഭങ്ങളേ…’ എന്ന ഗാനം പാടിയാണ് മലയാളത്തിലേക്ക് തുടക്കമിടുന്നത്. കൃഷ്ണചന്ദ്രൻ, ലതിക തുടങ്ങിയ നിരവധി പുതുമുഖങ്ങൾക്ക് അവസരം നൽകിയ ശ്യാം സാർ ഉണ്ണി മേനോനും തുടർന്നും പാടാൻ അവസരങ്ങൾ നൽകി. ഏകദേശം 25 സിനിമകൾക്കു പാട്ടുപാടിക്കഴിഞ്ഞപ്പോഴേക്കും ആ ശബ്ദവും പേരും ആളുകൾ തിരിച്ചറിഞ്ഞുതുടങ്ങിയിരുന്നു..
വീട്ടുകാരുടെ വലിയ എതിർപ്പുകൾക്കിടയിലും ജോലി രാജിവെച്ച് അദ്ദേഹം സംഗീതത്തെ പൂർണമായി ജീവിതത്തോട് ചേർത്തുപിടിച്ചു. എന്നാൽ, പ്രതീക്ഷിച്ചതുപോലെ എല്ലാക്കാലവും അവസരങ്ങൾ ലഭിച്ചില്ല. ഒരു ഘട്ടത്തിൽ മലയാള സിനിമയിൽ പാട്ടുകൾ കുറഞ്ഞതോടെ അദ്ദേഹം വലിയ നിരാശയിലായി. സംഗീതം തന്നെ ഉപേക്ഷിച്ചാലോ എന്നു ചിന്തിച്ച സമയത്താണ് ജീവിതത്തിൽ പുതിയൊരു വഴിത്തിരിവുണ്ടാകുന്നത്.
അത് എ.ആർ. റഹ്മാനുമായുള്ള പരിചയമായിരുന്നു.
ആർ.കെ. ശേഖറിന്റെ മകനായി സംഗീതലോകത്തെത്തിയ റഹ്മാൻ ചെറുപ്പം മുതൽ സ്റ്റുഡിയോകളിൽ കീബോർഡ് വായിച്ചും സംഗീതം പഠിച്ചുമാണ് വളർന്നത്. പിന്നീട് ഇന്ത്യൻ സംഗീതലോകത്തെ തന്നെ മാറ്റിമറിച്ച പ്രതിഭയായി അദ്ദേഹം മാറി… ഔസേപ്പച്ചന്റെ ഒരു സംഗീത ആൽബത്തിൽ ഉണ്ണി മേനോനും സുജാതയും പാടിയപ്പോൾ പ്രോഗ്രാമിങ് ചെയ്തത് റഹ്മാനായിരുന്നു. അങ്ങനെ തുടങ്ങിയ പരിചയമാണ് പിന്നീട് ഉണ്ണി മേനോന്റെ ജീവിതത്തിലെ വലിയൊരു അവസരത്തിന് വഴിയൊരുക്കിയത്. മണിരത്നത്തിന്റെ ‘റോജ’ എന്ന ചിത്രത്തിലേക്ക് റഹ്മാൻ അദ്ദേഹത്തെ ക്ഷണിച്ചു. 1992-ൽ പുറത്തിറങ്ങിയ ആ ചിത്രത്തിലെ ‘പുതുവെള്ളൈ മഴൈ’ എന്ന ഗാനം സൂപ്പർഹിറ്റായതോടെ ഉണ്ണി മേനോന്റെ കരിയർ തന്നെ മാറി. തമിഴകത്ത് അദ്ദേഹത്തിന്റെ ശബ്ദത്തിന് വലിയ സ്വീകാര്യത ലഭിച്ചു. പിന്നീട് തിരിഞ്ഞു നോക്കേണ്ടി വന്നില്ലെന്നു പറയാം. ചില അവസരങ്ങൾ ജീവിതത്തിൽ എപ്പോൾ, എങ്ങനെയാണ് വരുന്നതെന്ന് നമുക്ക് പറയാനാവില്ല. ഉണ്ണി മേനോന്റെ ജീവിതത്തിൽ റഹ്മാനിലൂടെയെത്തിയ ‘റോജ’ അത്തരമൊരു അവസരമായിരുന്നു.
റഹ്മാന്റെ സംഗീതത്തിൽ ഏകദേശം 27 ഗാനങ്ങൾ ഉണ്ണി മേനോൻ ആലപിച്ചിട്ടുണ്ട്. തമിഴ്നാട് സർക്കാരിന്റെ മികച്ച ഗായകനുള്ള സംസ്ഥാന ചലച്ചിത്ര പുരസ്കാരവും രണ്ടുതവണ അദ്ദേഹത്തെ തേടിയെത്തി. 1996-ൽ ‘മിൻസാരക്കനവ്’ എന്ന ചിത്രത്തിലെ ‘ഊ ലലലാ… മാനാ മദുരൈ’ എന്ന ഗാനത്തിനും 2002-ൽ ‘വരുഷമെല്ലാം വസന്തം’ എന്ന ചിത്രത്തിലെ ‘എങ്കെ എൻ വെണ്ണിലാ’ എന്ന ഗാനത്തിനുമാണ് പുരസ്കാരങ്ങൾ ലഭിച്ചത്.
മലയാളത്തിനു പുറമേ തമിഴ്, കന്നഡ, തെലുങ്ക് ഭാഷകളിലും ഒരുപാട് പാട്ടുകൾ ആലപിച്ച ഉണ്ണി മേനോൻ അഭിനയത്തിലും തന്റെ കഴിവ് തെളിയിച്ചു. ‘തിരുവാവണി രാവ് മനസ്സാകെ നിലാവ്’, ‘രതിപുഷ്പം പൂക്കുന്ന’, ‘മഴനീർ തുള്ളികൾ നിൻ തനുനീർ മുത്തുകൾ’, ‘പൂക്കാലം വന്നു പൂക്കാലം ‘തുടങ്ങി എത്രയോ മനോഹര ഗാനങ്ങളാണ് അദ്ദേഹം നമുക്ക് സമ്മാനിച്ചത്. ‘സ്പിരിറ്റ്’ എന്ന ചിത്രത്തിലെ ‘മരണണമെത്തുന്ന നേരത്ത് നീയെന്റെ അരികിൽ ഇത്തിരി നേരം ഇരിക്കണേ’ എന്ന ഗാനം കേൾക്കുമ്പോൾ ഇന്നും മനസ്സ് നിറയും.
ഭാര്യ ശശിലയും ആർക്കിടെക്റ്റായ മൂത്തമകൻ അങ്കറും ഹിന്ദി സിനിമകളിലും വെബ് സീരീസുകളിലും അഭിനയിച്ചിട്ടുള്ള ഇളയമകൻ ആകാശുമടങ്ങുന്നതാണ് ഉണ്ണി മേനോന്റെ കുടുംബം..തന്റെ സംഗീതജീവിതത്തെക്കുറിച്ച് അദ്ദേഹം പറഞ്ഞിട്ടുള്ള വാക്കുകളുടെ സാരം വളരെ ലളിതമാണ്: താൻ അർഹിക്കുന്നതിനേക്കാൾ കൂടുതൽ സംഗീതം ജീവിതത്തിൽ ലഭിച്ചു, ജനങ്ങൾ ഇഷ്ടപ്പെടുന്ന ഒരുപിടി നല്ല ഗാനങ്ങൾ പാടാൻ കഴിഞ്ഞു എന്നതാണ് ഏറ്റവും വലിയ സന്തോഷം.