കൊൽക്കത്ത : നിരോധിത ഭീകര സംഘടനയായ ജമാഅത്ത്-ഉൽ-മുജാഹിദീൻ ബംഗ്ലാദേശിന്റെ (ജെഎംബി) ഒരു ശാഖ ആസൂത്രണം ചെയ്ത ഭീകരാക്രമണ ഗൂഢാലോചനയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് പശ്ചിമ ബംഗാളിൽ മറ്റൊരു പ്രതിയെ ദേശീയ അന്വേഷണ ഏജൻസി അറസ്റ്റ് ചെയ്തു. അറസ്റ്റിലായ സമയത്ത് പ്രതിയിൽ നിന്ന് മൊബൈൽ ഫോണുകളും മെമ്മറി കാർഡുകളും ഉൾപ്പെടെ നിരവധി ഡിജിറ്റൽ ഉപകരണങ്ങൾ പിടിച്ചെടുത്തു.
നേരത്തെ സെപ്റ്റംബർ 29 ന് ഇതേ ഗൂഢാലോചനയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് പശ്ചിമ ബംഗാൾ, അസം, കേരളം എന്നിവിടങ്ങളിലെ 16 സ്ഥലങ്ങളിൽ നടത്തിയ റെയ്ഡുകളെ തുടർന്ന് 13 പ്രതികളെ അറസ്റ്റ് ചെയ്തതിനെ തുടർന്നാണ് ഈ അറസ്റ്റ്. ഈ വർഷം ജൂൺ 25 ന്, അസമിലെ ഗുവാഹത്തിയിലുള്ള എൻഐഎ പ്രത്യേക കോടതിയിൽ 11 പ്രതികൾക്കെതിരെ ഇന്ത്യൻ ശിക്ഷാ നിയമം (ബിഎൻഎസ്), 2023 ലെ പ്രസക്തമായ വകുപ്പുകൾ, 1967 ലെ നിയമവിരുദ്ധ പ്രവർത്തനങ്ങൾ (തടയൽ) നിയമം എന്നിവ പ്രകാരം എൻഐഎ കുറ്റപത്രം സമർപ്പിച്ചിരുന്നു.
ജമാത്തുൽ മുജാഹിദീൻ ബംഗ്ലാദേശിന്റെ ഭാഗമാണ് ഐഎംകെ
എൻഐഎ അന്വേഷണത്തിൽ പ്രതികൾ ഐഎംകെ എന്നറിയപ്പെടുന്ന ഭീകര സംഘടനയുടെ ഗൂഢാലോചനയിൽ പങ്കാളികളാണെന്ന് കണ്ടെത്തി. ജെഎംബിയുടെ അനുബന്ധ സ്ഥാപനമായ ഐഎംകെ നിരോധിത സംഘടനയുടെ തീവ്രവാദ പ്രത്യയശാസ്ത്രം പ്രചരിപ്പിക്കാനും പശ്ചിമ ബംഗാളിലും ഇന്ത്യയുടെ വടക്കുകിഴക്കൻ സംസ്ഥാനങ്ങളിലും അവരുടെ തീവ്രവാദ ശൃംഖല വികസിപ്പിക്കാനും ലക്ഷ്യമിട്ടിരുന്നു.
ഇമാം മഹ്മൂദ് കാഫിലയുടെ ഉദ്ദേശ്യം എന്താണ് ?
യുവാക്കളെ തീവ്രവാദത്തിലേക്ക് ആകർഷിക്കുക, തീവ്രവാദ പ്രത്യയശാസ്ത്രം പ്രചരിപ്പിക്കുക, വ്യക്തികളെ സംഘടനയിലേക്ക് റിക്രൂട്ട് ചെയ്യുക എന്നിവയായിരുന്നു ഗൂഢാലോചനയുടെ ലക്ഷ്യം. നിരോധിത സംഘടനയുടെ ഇന്ത്യയിലെ അജണ്ട മുന്നോട്ട് കൊണ്ടുപോകുന്നതിനായി മുതിർന്ന ജെഎംബി അംഗം ഇമാം മഹ്മൂദ് ഹബീബുള്ള ഐഎംകെ സൃഷ്ടിച്ചതായും അന്വേഷണത്തിൽ വ്യക്തമായി.
മതമൗലികവാദം പ്രചരിപ്പിക്കുന്നതിൽ ഏർപ്പെട്ടിരിക്കുന്ന തീവ്രവാദ സംഘടനകളുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ആളുകൾ രഹസ്യ യോഗങ്ങൾ, മത തീവ്രവാദ പരിപാടികൾ, തീവ്രവാദ സാഹിത്യ പ്രചരണം, ടെലിഗ്രാം പോലുള്ള ഡിജിറ്റൽ പ്ലാറ്റ്ഫോമുകൾ ദുരുപയോഗം ചെയ്ത് തീവ്രവാദ, ഇന്ത്യാ വിരുദ്ധ പ്രചാരണങ്ങൾ എന്നിവയിലൂടെ ഐഎംകെയുടെയും ജെഎംബിയുടെയും പ്രവർത്തനങ്ങൾ വ്യാപിപ്പിക്കാൻ പ്രതികൾ ഗൂഢാലോചന നടത്തി. ഐഎംകെ, ജെഎംബി നേതൃത്വത്തോടുള്ള വിശ്വസ്തത വളർത്തിയെടുക്കാനും ഇന്ത്യയിൽ സംഘടനയുടെ ശൃംഖല ശക്തിപ്പെടുത്താനും അവർ ശ്രമിച്ചു. ഈ കേസിൽ കൂടുതൽ അന്വേഷണം തുടരുകയാണ്.