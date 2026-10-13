കോഴിക്കോട്: സംസ്ഥാനത്തെ സ്കൂള് കായികപ്രതിഭകള് മാറ്റുരയ്ക്കുന്ന 68-ാമത് കേരള സ്കൂള് കായികമേളയ്ക്ക് ഇനി 12 ദിവസങ്ങള് കൂടി. 25 മുതല് 31 വരെ നടക്കുന്ന ഈ കായികമാമാങ്കത്തിന്റെ ഒരുക്കങ്ങള് അവസാനഘട്ടത്തിലാണ്. കായികതാരങ്ങള്, ടീം മാനേജര്മാര്, ഒഫീഷ്യല്സ്, സംഘാടകര് എന്നിവരടക്കം പതിനയ്യായിരത്തോളം പേര് മേളയുടെ ഭാഗമാകും.
10 വേദികള്
മേളയ്ക്കായി ആകെ 10 മത്സരവേദികളാണ് സജ്ജീകരിച്ചിട്ടുള്ളത്. ഒക്ടോബര് 25-ന് 4,000 കായികതാരങ്ങള് അണിനിരക്കുന്ന മാര്ച്ച് പാസ്റ്റോടെ ഔദ്യോഗിക ഉദ്ഘാടന ചടങ്ങുകള് പുരോഗമിക്കും. 3,000 കുട്ടികള് പങ്കെടുക്കുന്ന വര്ണാഭമായ സാംസ്കാരിക പരിപാടികളും ചടങ്ങിന് മാറ്റുകൂട്ടും.
അത്ലറ്റിക്സ് മത്സരങ്ങള് എന്.ഐ.ടി. മൈതാനത്ത്
മേളയിലെ പ്രധാന ആകര്ഷണമായ ട്രാക്ക് ആന്ഡ് ഫീല്ഡ് മത്സരങ്ങള്ക്ക് നാഷണല് ഇന്സ്റ്റിറ്റിയൂട്ട് ഓഫ് ടെക്നോളജി (എന്.ഐ.ടി.), കോഴിക്കോട് ക്യാമ്പസ് വേദിയാകും. ഒക്ടോബര് 27 മുതല് 31 വരെയാണ് ഇവിടെ അത്ലറ്റിക്സ് മത്സരങ്ങള് നടക്കുക. സബ് ജൂനിയര്, ജൂനിയര്, സീനിയര് വിഭാഗങ്ങളിലായി 2,800 കായികതാരങ്ങള് ട്രാക്കിലിറങ്ങും. ഒക്ടോബര് 30-ന് നടക്കുന്ന ക്രോസ് കണ്ട്രി മത്സരങ്ങള്ക്കും ഇന്ക്ലൂസീവ് അത്ലറ്റിക്സ്, ഇന്ക്ലൂസീവ് ഫുട്ബോള് മത്സരങ്ങള്ക്കും എന്.ഐ.ടി. വേദിയാകും.
ബാഡ്മിന്റണ്, ഇന്ക്ലൂസീവ് ബാഡ്മിന്റണ് മത്സരങ്ങള് ദേവഗിരി സെന്റ് ജോസഫ് കോളേജ് ഇന്ഡോര് സ്റ്റേഡിയത്തില് നടക്കും. പെണ്കുട്ടികളുടെ ബാസ്കറ്റ്ബോള് മത്സരം ചേവായൂര് പ്രസന്റേഷന് എച്ച്.എസ്.എസിലും ആണ്കുട്ടികളുടെ ബാസ്കറ്റ്ബോള് മത്സരം സില്വര് ഹില്സ് പബ്ലിക് സ്കൂളിലുമാണ് നടക്കുന്നത്.
വടംവലി, ഇന്ക്ലൂസീവ് ക്രിക്കറ്റ് മത്സരങ്ങള് കുന്നമംഗലം ഹയര് സെക്കന്ഡറി സ്കൂളില് സംഘടിപ്പിക്കും. കൊടിയത്തൂര് പി.ടി.എം. എച്ച്.എസ്.എസ്., വാദി റഹ്മ ഇംഗ്ലീഷ് സ്കൂള് എന്നിവിടങ്ങളിലായി കരാട്ടെ, വുഷു, സോഫ്റ്റ്ബോള്, ബേസ്ബോള്, ബോള് ബാഡ്മിന്റണ് മത്സരങ്ങള് നടക്കും. യോഗ മത്സരങ്ങള് ചാത്തമംഗലം ആര്.ഇ.സി. ജി.വി.എച്ച്.എസ്.എസിലും നെറ്റ്ബോള്, ത്രോബോള് മത്സരങ്ങള് പെരുവയല് സെന്റ് സേവ്യേഴ്സ് യു.പി. സ്കൂളിലുമാണ് നടത്തുന്നത്.
ഇന്ക്ലൂസീവ് മത്സരങ്ങളില് 2000 താരങ്ങള്
പ്രത്യേക പരിഗണന അര്ഹിക്കുന്ന കുട്ടികള്ക്കായി സംഘടിപ്പിക്കുന്ന ഇന്ക്ലൂസീവ് മത്സരങ്ങള് മേളയുടെ മറ്റൊരു പ്രത്യേകതയാണ്. ഒക്ടോബര് 26-നാണ് ഈ മത്സരങ്ങള് നടക്കുക. ഇന്ക്ലൂസീവ് മത്സരങ്ങളില് 2,000-ത്തിലധികം കായികതാരങ്ങള് മാറ്റുരയ്ക്കും.
താമസ സൗകര്യത്തിനായി 50 സ്കൂളുകള്
മേളയുടെ നടത്തിപ്പിനായി കുന്നമംഗലം എംഎല്എ എം.എ. റസാഖ് മാസ്റ്ററുടെ നേതൃത്വത്തില് 17 സബ് കമ്മിറ്റികള് പ്രവര്ത്തിച്ചുവരുന്നു. മത്സരങ്ങള് കുറ്റമറ്റ രീതിയില് നിയന്ത്രിക്കുന്നതിനായി 620 ഒഫീഷ്യല്സിന്റെയും 140 സെലക്ടര്മാരുടെയും 100 ടെക്നിക്കല് ഒഫീഷ്യല്സിന്റെയും സേവനം ലഭ്യമാക്കിയിട്ടുണ്ട്.
കായികതാരങ്ങളുടെയും ടീം മാനേജര്മാരുടെയും താമസത്തിനായി 50 സ്കൂളുകളിലായി ഏകദേശം 450 ക്ലാസ് മുറികള് സജ്ജീകരിക്കുന്നുണ്ട്.
ഭക്ഷണവിതരണത്തിനായി വിപുലമായ സൗകര്യങ്ങളാണ് ഒരുക്കിയിട്ടുള്ളത്. കുട്ടികള്ക്ക് ഭക്ഷണം നല്കുന്നതിനായി പ്രധാനമായും രണ്ട് അടുക്കളകള് പ്രവര്ത്തിക്കും. കൂടാതെ, എല്ലാ മത്സരവേദികളിലും കായികതാരങ്ങള്ക്ക് ഭക്ഷണം കഴിക്കുന്നതിനായി പ്രത്യേക ഭക്ഷണശാലകളും സജ്ജീകരിക്കുന്നുണ്ട്. വിവിധ വേദികളിലേക്കായുള്ള കുട്ടിത്താരങ്ങളുടെ യാത്രാസൗകര്യത്തിനായി സ്കൂള് ബസുകളും ക്രമീകരിച്ചിട്ടുണ്ട്.
ഭാഗ്യചിഹ്നം ‘കുട്ടു’
2026-ലെ സ്കൂള് കായികമേളയുടെ ഭാഗ്യചിഹ്നമായ ‘കുട്ടു’വിനെ രൂപകല്പ്പന ചെയ്തത് കൊല്ലം ജില്ലയിലെ കെ.എന്.എന്.എം. എച്ച്.എസ്.എസ്. ആന്ഡ് വി.എച്ച്.എസ്.എസ്.-ലെ എട്ടാം ക്ലാസ് വിദ്യാര്ഥിനിയായ ആര്.എസ്. ലക്ഷ്മി നന്ദനയാണ്.
ഏഷ്യയിലെ തന്നെ ഏറ്റവും വലിയ കൗമാര കായികതാരങ്ങളുടെ പോരാട്ടങ്ങളിലൊന്നായി മാറുന്ന മേളയില് ഗള്ഫ് മേഖലയില് നിന്നുള്ള വിദ്യാര്ഥികളുടെ പങ്കാളിത്തവും ഉറപ്പാക്കിയിട്ടുണ്ട്. അത്ലറ്റിക്സ്, ഗെയിംസ് മത്സരങ്ങളിലായി 48 കായികതാരങ്ങളാണ് ഗള്ഫ് മേഖലയില് നിന്ന് പങ്കെടുക്കുന്നത്.
മേളയ്ക്ക് ആവേശമേകുന്ന സ്വര്ണക്കപ്പ് ഘോഷയാത്രയും ദീപശിഖാ പ്രയാണവും സംസ്ഥാനത്തിന്റെ വിവിധ ജില്ലകളിലൂടെ പര്യടനം നടത്തി ഒക്ടോബര് 25-ന് കോഴിക്കോട്ടെത്തും.