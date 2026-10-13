തിരുവനന്തപുരം: മേയർക്കും വാഴോട്ടുകോണം കൗൺസിലർ ആർ. സുഗതനുമെതിരെ കള്ളക്കേസുകൾ ചുമത്തിയതിലും കാപ്പ നിയമം ദുരുപയോഗം ചെയ്ത് തിരുവനന്തപുരം നഗരസഭയിലെ ബിജെപി ഭരണം അട്ടിമറിക്കാൻ എൽഡിഎഫും യുഡിഎഫും ശ്രമിക്കുന്നതിലും പ്രതിഷേധിച്ച് സുഗതന്റെ ഭാര്യയും മക്കളും ഉൾപ്പെടെയുള്ള അംഗങ്ങളും ബിജെപി കൗൺസിലർമാരും നിയമസഭയ്ക്ക് മുന്നിൽ ധർണ നടത്തി. ബിജെപി സംസ്ഥാന ഉപാധ്യക്ഷ ആർ. ശ്രീലേഖ ഐപിഎസ് ധർണ ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു.
തിരഞ്ഞെടുക്കപ്പെട്ട ജനപ്രതിനിധിക്കെതിരെ കാപ്പ നിയമം പ്രയോഗിച്ച് നാലു മാസത്തോളം തടങ്കലിലാക്കിയ നടപടി കേരളത്തിന്റെ ചരിത്രത്തിലെ ഏറ്റവും മോശപ്പെട്ട അധ്യായങ്ങളിലൊന്നാണെന്ന് ശ്രീലേഖ പറഞ്ഞു. നഗരസഭാ തിരഞ്ഞെടുപ്പിൽ മുന്നേറ്റം നടത്തി ഉയർന്നുവന്ന യുവ നേതാവായ സുഗതന്റെ വളർച്ചയിൽ അസഹിഷ്ണുത പൂണ്ടാണ് എൽഡിഎഫും യുഡിഎഫും ചേർന്ന് രാഷ്ട്രീയ പകപോക്കൽ നടത്തുന്നതെന്നും അവർ ആരോപിച്ചു. ഗുരുതരമായ കുറ്റകൃത്യങ്ങൾ തടയാൻ ഉപയോഗിക്കേണ്ട നിയമം ഒരു പൊതുപ്രവർത്തകനെതിരേ ദുരുപയോഗം ചെയ്യുന്നത് അത്യന്തം അപലപനീയമാണെന്നും അവർ പറഞ്ഞു.
സുഗതനെതിരായ കേസുകൾ ചൂണ്ടിക്കാട്ടി ബിജെപിയെ തളർത്താമെന്ന് ആരും കരുതേണ്ടെന്ന് വി. മുരളീധരൻ എംഎൽഎ പറഞ്ഞു. ബിജെപി കൗൺസിലർമാരിൽ ഒരാളുടെ അഭാവം മുതലെടുത്ത് തിരുവനന്തപുരം നഗരസഭയിലെ ഭരണം അട്ടിമറിക്കാമെന്നാണ് ചിലരുടെ വ്യാമോഹം. ജനാധിപത്യത്തിൽ ജനങ്ങളുടെ പിന്തുണയുള്ളവരാണ് ഭരിക്കേണ്ടത്. ജനവിധി അംഗീകരിക്കാതെ ജനാധിപത്യ സംവിധാനത്തെത്തന്നെ അപഹസിക്കുന്ന സമീപനം ഭരണഘടനയോടുള്ള അവിശ്വാസമാണ് പ്രകടിപ്പിക്കുന്നത്. ഡൽഹിയിൽ രാഹുൽ ഗാന്ധി സ്വീകരിക്കുന്നതും കേരളത്തിൽ ഇടതുപക്ഷം പിന്തുടരുന്നതും ഇതേ സമീപനമാണെന്നും അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു.
തിരുവനന്തപുരം നഗരത്തിൽ ബിജെപിക്ക് മേയർ വേണമെന്ന ജനങ്ങളുടെ ആഗ്രഹപ്രകാരമാണ് ബിജെപി അധികാരത്തിലെത്തിയത്. നിലവിലെ ഭരണം അഞ്ചുവർഷം പൂർത്തിയാക്കും. തുടർന്നും ജനവിശ്വാസം ആർജിച്ച് തിരുവനന്തപുരത്തെ ജനങ്ങൾക്കുവേണ്ടിയുള്ള ഭരണം ബിജെപി ഉറപ്പാക്കുമെന്നും മുരളീധരൻ വ്യക്തമാക്കി.
ബിജെപി സംസ്ഥാന അധ്യക്ഷൻ രാജീവ് ചന്ദ്രശേഖർ എംഎൽഎ, സംസ്ഥാന ജനറൽ സെക്രട്ടറിമാരായ ശോഭാ സുരേന്ദ്രൻ, അഡ്വ. എസ്. സുരേഷ്, സംസ്ഥാന ഉപാധ്യക്ഷൻ കെ. സോമൻ, സംസ്ഥാന സെക്രട്ടറി പൂന്തുറ ശ്രീകുമാർ, തിരുവനന്തപുരം ഡെപ്യൂട്ടി മേയർ ആശാനാഥ്, സിറ്റി ജില്ലാ അധ്യക്ഷൻ കരമന ജയൻ, കൗൺസിലർ ആർ. സുഗതൻ തുടങ്ങിയ നേതാക്കളും കൗൺസിലർമാരും പ്രവർത്തകരും ധർണയിൽ പങ്കെടുത്തു.