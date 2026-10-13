ന്യൂദൽഹി: തിരഞ്ഞെടുത്ത വ്യാപാരി ഇടപാടുകളിലെ (P2M) യുപിഐ പേയ്മെന്റുകൾക്ക് മർച്ചന്റ് ഡിസ്കൗണ്ട് റേറ്റ് (എംഡിആർ) ഏർപ്പെടുത്തുന്നത് ദീപാവലിക്ക് ശേഷമെന്ന് നാഷണൽ പേയ്മെന്റ്സ് കോർപ്പറേഷൻ ഓഫ് ഇന്ത്യ (എൻപിസിഐ) അറിയിച്ചു. ഉത്സവകാലത്തെ ഡിജിറ്റൽ ഇടപാടുകൾ പരിഗണിച്ചാണ് നടപടി ദീപാവലിക്ക് ശേഷം നടപ്പാക്കാൻ തീരുമാനിച്ചതെന്നും തീയതി പിന്നീട് അറിയിക്കുമെന്നും എൻപിസിഐ എക്സിലെ കുറിപ്പിൽ വ്യക്തമാക്കി.
യുപിഐ ആൻഡ് സർവീസസ് സ്റ്റിയറിങ് കമ്മിറ്റിയാണ് ഇതുസംബന്ധിച്ച തീരുമാനമെടുത്തത്. ഉത്സവകാലത്തെ വ്യാപാര-ഡിജിറ്റൽ പേയ്മെന്റ് പ്രവർത്തനങ്ങളെ ബാധിക്കാതിരിക്കാൻ നടപ്പാക്കൽ തീയതി മാറ്റിവെച്ചത് വ്യാപാരികൾക്കും പേയ്മെന്റ് സംവിധാനത്തിനും ആവശ്യമായ തയ്യാറെടുപ്പിന് സമയം നൽകും.
ഒക്ടോബർ 15-ന് നടപ്പാക്കാനിരുന്ന എംഡിആർ നിരക്ക് ജനുവരി ഒന്നിലേക്ക് മാറ്റിവെക്കുന്നത് പരിഗണനയിലാണെന്ന് നേരത്തേ റിപ്പോർട്ടുകളുണ്ടായിരുന്നു. യുപിഐ ഇടപാടുകൾക്ക് നിർദിഷ്ട നിരക്കുകൾ ഏർപ്പെടുത്താനുള്ള നിർദേശത്തിനെതിരെ സാമ്പത്തിക ഗവേഷണ സ്ഥാപനമായ ജിടിആർഐ രംഗത്തെത്തുകയും ഡിജിറ്റൽ പേയ്മെന്റ് സംവിധാനം വ്യാപാരികൾക്കും ഉപഭോക്താക്കൾക്കും സൗജന്യമായി തുടരണമെന്ന് ആവശ്യപ്പെടുകയും ചെയ്തിരുന്നു.
നിലവിലെ നിർദേശപ്രകാരം, 2,000 രൂപയ്ക്ക് മുകളിലുള്ള തിരഞ്ഞെടുത്ത വ്യാപാരി യുപിഐ ഇടപാടുകൾക്ക് 0.4 ശതമാനം എംഡിആർ ഏർപ്പെടുത്താനാണ് പദ്ധതിയിട്ടിരുന്നത്. ധൻതേരസ്, ദീപാവലി തുടങ്ങിയ ഉത്സവദിനങ്ങളിൽ ഡിജിറ്റൽ പർച്ചേസുകൾ വർധിക്കുന്ന സാഹചര്യത്തിൽ, ഈ സമയത്ത് നിരക്ക് നടപ്പാക്കുന്നത് വ്യാപാരികൾക്കിടയിൽ ആശയക്കുഴപ്പമുണ്ടാക്കുമെന്ന ആശങ്കയും ഉയർന്നിരുന്നു.
ദീപാവലിക്ക് ശേഷമുള്ള നടപ്പാക്കൽ തീയതി പിന്നീട് പ്രഖ്യാപിക്കുമെന്നാണ് എൻപിസിഐ അറിയിച്ചിരിക്കുന്നത്.