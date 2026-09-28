ഡിജിറ്റല് പണമിടപാടുകള്ക്ക് 0.4 ശതമാനം മെര്ച്ചന്റ് ഡിസ്കൗണ്ട് റേറ്റ് (എംഡിആര്) ഏര്പ്പെടുത്തുന്നു എന്ന വാര്ത്ത വന്നതിനു പിന്നാലെ ജനങ്ങള്ക്കിടയില് വലിയ സംശയങ്ങളും തെറ്റിദ്ധാരണകളും ഉയര്ന്നു വന്നിട്ടുണ്ട്. എന്നാല് ഇത്തരം പ്രചാരണങ്ങള് പൂര്ണ്ണമായും വസ്തുതാവിരുദ്ധമാണ്. സാധാരണക്കാരായ ജനങ്ങളുടെ അനുദിന ജീവിതത്തെയോ അവരുടെ പണമിടപാടുകളെയോ ഈ മാറ്റങ്ങള് യാതൊരുവിധത്തിലും ദോഷകരമായി ബാധിക്കില്ല എന്നതാണ് യാഥാര്ത്ഥ്യം.
വ്യക്തിഗത പണം കൈമാറ്റം പൂര്ണമായും സൗജന്യം
ഒരു വ്യക്തി മറ്റൊരു വ്യക്തിക്ക് നേരിട്ട് പണം അയയ്ക്കുന്ന ഇടപാടുകള്ക്ക് ഈ നിരക്ക് ബാധകമല്ല. അയയ്ക്കുന്ന തുക അയ്യായിരമോ, അമ്പതിനായിരമോ, അതില് കൂടുതലോ ആകട്ടെ, യാതൊരുവിധ അധിക തുകയും നല്കേണ്ടതില്ല. വ്യക്തികള് തമ്മിലുള്ള പണം കൈമാറ്റം പൂര്ണ്ണമായും സൗജന്യ
മായി തന്നെ തുടരും.
കച്ചവട ഇടപാടുകളിലെ സംരക്ഷണം
കേന്ദ്ര ധനമന്ത്രാലയത്തിന്റെ കണക്കുകള് പ്രകാരം, രണ്ടായിരം രൂപ വരെയുള്ള വ്യാപാരി ഇടപാടുകള്ക്ക് യാതൊരുവിധ സേവന നിരക്കും ഈടാക്കുന്നില്ല. ഭാരതത്തില് നടക്കുന്ന കച്ചവട ഇടപാടുകളുടെ ശരാശരി തുക വെറും 577 രൂപ മാത്രമാണ്. അതിനാല് രാജ്യത്ത് നടക്കുന്ന ആകെ കച്ചവട ഇടപാടുകളുടെ 96 ശതമാനവും സൗജന്യ പരിധിയിലാണ് വരുന്നത്.
കൂടാതെ, മാസം ഒരു ലക്ഷം രൂപ വരെ കൈപ്പറ്റുന്ന ചെറുകിട കച്ചവടക്കാരെയും ഈ നിരക്കുകളില് നിന്ന് പൂര്ണ്ണമായി ഒഴിവാക്കിയിട്ടുണ്ട്. ഇത് ചെറുകിട കച്ചവട മേഖലയ്ക്ക് വലിയ ആശ്വാസമാണ്.
ഉപഭോക്താവില് നിന്ന് നേരിട്ട് ഈടാക്കുന്ന ഫീസല്ല
എംഡിആര് എന്നത് ഉപഭോക്താവ് നല്കേണ്ട തുകയല്ല. ഡിജിറ്റല് പണമിടപാട് ശൃംഖല ഉപയോഗിക്കുന്നതിന് വ്യാപാരിയില് നിന്ന് സ്വീകരിക്കുന്ന തുകയില് നിന്ന് കുറയ്ക്കുന്ന സേവന നിരക്കാണിത്. ഉപഭോക്താവിന്റെ അക്കൗണ്ടില് നിന്ന് ഇതിനായി അധിക തുകയൊന്നും പിടിക്കില്ല.
രണ്ടായിരം രൂപയ്ക്ക് മുകളിലുള്ള ഇടപാടുകള്
രണ്ടായിരം രൂപയ്ക്ക് മുകളിലുള്ള പ്രത്യേക കച്ചവട ഇടപാടുകള്ക്ക് മാത്രമാണ് നിരക്കുകള് നിര്ദ്ദേശിച്ചിരിക്കുന്നത്:
3,000 രൂപയുടെ ഇടപാടിന്: 12 രൂപ
5,000 രൂപയുടെ ഇടപാടിന്: 20 രൂപ
10,000 രൂപയുടെ ഇടപാടിന്: 40 രൂപ
തുക എത്ര ഉയര്ന്നതാണെങ്കിലും 75,000 രൂപയ്ക്ക് മുകളിലുള്ള ഇടപാടുകള്ക്ക് പരമാവധി നിരക്ക് 300 രൂപയായി നിജപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട്.
സവിശേഷ മേഖലകളിലെ ഇളവുകള്
പൊതുജനങ്ങള്ക്ക് അത്യാവശ്യമായ ചില മേഖലകളില് നിരക്കുകള് വളരെ കുറവാണ്:
റെയില് വേ, വാര്ത്താവിനിമയം, ഇന്ഷുറന്സ്, ഇന്ധനം, കാര്ഷിക മേഖല: രണ്ടായിരം രൂപയ്ക്ക് മുകളിലുള്ള ഇടപാടുകള്ക്ക് 0.4 ശതമാനത്തിന് പകരം വെറും 5 രൂപ മാത്രമാണ് നിരക്ക്.
ഓഹരി വിപണി, പരസ്പര നിക്ഷേപ ഫണ്ടുകള്: 0.02 ശതമാനം മാത്രമാണ് സേവന നിരക്ക് (പരമാവധി 300 രൂപ).
സര്ക്കാരോ ഏജന്സികളോ ഈടാക്കുന്ന നികുതിയല്ല
ഈ തുക സര്ക്കാരോ കേന്ദ്ര ഏജന്സികളോ പിരിച്ചെടുക്കുന്ന നികുതിയല്ല. ബാങ്കുകള്, സാങ്കേതിക പങ്കാളികള്, സേവന ദാതാക്കള് എന്നിവര്ക്കിടയില് ഡിജിറ്റല് അടിസ്ഥാന സൗകര്യ വികസനത്തിനും സുരക്ഷ ഉറപ്പാക്കുന്നതിനുമായി വിഭജിച്ചു നല്കുന്ന തുകയാണിത്. ചുരുക്കത്തില്, സാധാരണക്കാരുടെ ദൈനംദിന ആവശ്യങ്ങള്ക്കോ ചെറിയ തുകകളുടെ പണമിടപാടുകള്ക്കോ യാതൊരുവിധ അധിക ബാധ്യതയും ഉണ്ടാകുന്നില്ല. ഡിജിറ്റല് സാമ്പത്തിക രംഗത്തിന്റെ സുസ്ഥിരമായ വളര്ച്ചയും സുരക്ഷയും ലക്ഷ്യമിട്ടാണ് ഈ മാറ്റങ്ങള് നടപ്പിലാക്കുന്നത്.