ചെന്നൈ: ഭാരതത്തിന്റെ സംസ്കാരത്തെ അമേരിക്കയുടെ സംസ്കാരത്തില് നിന്നും വേര്തിരിച്ചു അടയാളപ്പെടുത്തുന്ന മദ്രാസ് ഹൈക്കോടതിയുടെ വിധി ശ്രദ്ധേയം. അമേരിക്ക ഒരു മെല്റ്റിംഗ് പോട്ട് ആണെങ്കില് ഭാരതം ഒരു സാലഡ് ബൗള് ആണെന്നാണ് മദ്രാസ് ഹൈക്കോടതിയുടെ നിരീക്ഷണം.
കൊടൈക്കനാലില് സെന് ബുദ്ധിസം പഠിപ്പിക്കുന്നു എന്നതിന്റെ മറവില് ക്രിസ്ത്യന് മതത്തിലേക്ക് ആളുകളെ പരിവര്ത്തനം ചെയ്യുന്ന കന്സിയോണ് ട്രസ്റ്റിന് വിദേശഫണ്ട് നിഷേധിച്ചുകൊണ്ടുള്ള വിധിയ്ക്കിടയിലാണ് മദ്രാസ് ഹൈക്കോടതിയുടെ വേറിട്ടുള്ള ഈ നിരീക്ഷണം.
ആരാണ് ജസ്റ്റിസ് റുമ പാല്?
അമേിക്കയെപ്പോലെ വിവിധ സംസ്കാരങ്ങള് വേര്തിരിക്കാനാവാത്തവിധം കൂടിക്കലര്ന്ന ഒരു മെല്റ്റിംഗ് പോട്ടല്ല ഭാരതമെന്നായിരുന്നു മദ്രാസ് ഹൈക്കോടതി നിരീക്ഷിച്ചത്. ഈ നിരീക്ഷണം മുന്പ് ഒരു വിധിയില് പറഞ്ഞത് ജസ്റ്റിസ് റുമ പാല് ആണെന്നും മദ്രാസ് ഹൈക്കോടതി ചൂണ്ടിക്കാട്ടുന്നുണ്ട്. മുന് സുപ്രീംകോടതി വനിതാ ജഡ്ജിയായിരുന്നു. റുമ പാല്. ഭാരതത്തിന്റെ നാനാത്വത്തോടുള്ള, വൈവിധ്യത്തോടുള്ള ഭരണഘടനാപരമായ സമീപനം വ്യക്തമാക്കാന് വേണ്ടിയായിരുന്നു റുമ പാലിന്റെ ഏറെ പ്രശസ്തമായ ഈ നിരീക്ഷണം.
‘മെൽറ്റിംഗ് പോട്ട്’ (melting pot) എന്നത് വിവിധ സംസ്കാരങ്ങൾ ലയിച്ച് ഒരൊറ്റ ഏകീകൃത സംസ്കാരമായി മാറുന്നതിനെയാണ് സൂചിപ്പിക്കുന്നത്. പക്ഷെ ഭാരതം ഒരു ‘സാലഡ് ബൗൾ’ (salad bowl) ആണെന്ന ജസ്റ്റിസ് റുമപാലിന്റെ നിരീക്ഷണത്തെ മദ്രാസ് ഹൈക്കോടതി ഉയര്ത്തിപ്പിടിച്ചു. ഭാരതത്തില് വിവിധ സംസ്കാരങ്ങൾ അവയുടെ തനതായ സ്വത്വം നിലനിർത്തിക്കൊണ്ടുതന്നെ ഒരുമിച്ച് ജീവിക്കുകയാണ്. ഇവിടെ കൂടിക്കലരലില്ല. ഓരോന്നും തനതായി നിലനില്ക്കുകയാണ്. ഇതിനെയാണ് സാലഡ് ബൗള് എന്ന് വിളിക്കുന്നത്. ഇന്ത്യയിലേത് സാലഡ് ബൗള് സാഹചര്യമാണ്, അല്ലാതെ അമേരിക്കയുടേത് പോലെ മെല്റ്റിംഗ് പോട്ട് അന്തരീക്ഷമല്ല. – മദ്രാസ് ഹൈക്കോടതി പറയുന്നു.