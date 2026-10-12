ഇസ്ലാമാബാദ്: ബലൂചിസ്ഥാനിലെ ഗ്വാദർ ജില്ലയിൽ പാകിസ്ഥാൻ തീരസംരക്ഷണ സേനയുടെ രണ്ട് ബോട്ടുകൾക്ക് നേരെ വൻ ആക്രമണം നടന്നു. ഈ ആക്രമണത്തിൽ 13 പാകിസ്ഥാൻ തീരസംരക്ഷണ സേനാംഗങ്ങൾ കൊല്ലപ്പെട്ടു. ബലൂചിസ്ഥാനിലെ വിഘടനവാദി സായുധ സംഘമായ ബലൂചിസ്ഥാൻ ലിബറേഷൻ ആർമി (ബിഎൽഎ) ഈ ആക്രമണത്തിന്റെ ഉത്തരവാദിത്തം ഏറ്റെടുത്തു. തങ്ങളുടെ സമുദ്ര പോരാട്ട യൂണിറ്റായ ഹമ്മൽ മാരിടൈം ഡിഫൻസ് ഫോഴ്സ് (എച്ച്എംഡിഎഫ്) ബോട്ടുകൾ ഉപയോഗിച്ചാണ് ആക്രമണം നടത്തിയതെന്ന് ബിഎൽഎ അവകാശപ്പെട്ടു. ബിഎൽഎയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ഒരു മാധ്യമ ഗ്രൂപ്പായ ഹക്കൽ ഇതിന്റെ വീഡിയോയും പുറത്തുവിട്ടിട്ടുണ്ട്.
പാകിസ്ഥാൻ തീരസംരക്ഷണ സേനയുടെ രണ്ട് ബോട്ടുകൾക്ക് നേരെ ആക്രമണം
സംഘടനയുടെ സമുദ്ര യൂണിറ്റായ എച്ച്എംഡിഎഫ് ഒരേസമയം രണ്ട് വലിയ തീരദേശ സേനാ ബോട്ടുകളെ ലക്ഷ്യം വച്ചതായി ബിഎൽഎ വക്താവ് ജിയാൻഡ് ബലൂച്ച് പ്രസ്താവനയിൽ പറഞ്ഞു. നന്നായി ആസൂത്രണം ചെയ്തതും ശക്തവുമായ ആക്രമണമാണിതെന്ന് അദ്ദേഹം വിശേഷിപ്പിച്ചു. 13 പാകിസ്ഥാൻ തീരദേശ സേനാംഗങ്ങൾ സംഭവസ്ഥലത്ത് വെച്ച് തന്നെ കൊല്ലപ്പെട്ടുവെന്നും അദ്ദേഹം അവകാശപ്പെട്ടു. ഗ്വാദറിലെ തീരദേശ മേഖലയായ ജിവാനിയിലാണ് ആക്രമണം നടന്നത്. ആക്രമണത്തെക്കുറിച്ചോ ആളപായത്തെക്കുറിച്ചോ പാകിസ്ഥാനിൽ നിന്ന് ഉടനടി പ്രതികരണമൊന്നും ലഭിച്ചിട്ടില്ല.
ബിഎൽഎയുടെ മറൈൻ യൂണിറ്റ് ഈ വർഷം രൂപീകരിച്ചു
2026 ഏപ്രിൽ 13-ന് ഹമ്മൽ മാരിടൈം ഡിഫൻസ് ഫോഴ്സ് രൂപീകരിക്കുന്നതായി ബിഎൽഎ പ്രഖ്യാപിച്ചു. ബലൂച് സ്വാതന്ത്ര്യ പ്രസ്ഥാനം വികസിപ്പിക്കുന്നതിനും ബലൂചിസ്ഥാന്റെ സമുദ്ര പ്രദേശം, തീരപ്രദേശം, വിഭവങ്ങൾ എന്നിവ സംരക്ഷിക്കുന്നതിനുമുള്ള സംഘടനയുടെ ശ്രമങ്ങളുടെ ഭാഗമായാണ് ഇതിനെ വിശേഷിപ്പിച്ചതെന്ന് വക്താവ് ജിയാൻഡ് ബലൂച്ച് വിശേഷിപ്പിച്ചു.
ഔപചാരിക പ്രഖ്യാപന സമയത്ത് ജിവാനിയിലെ മിൽ ടിയാബിൽ ഒരു പാകിസ്ഥാൻ നാവികസേനയുടെ പട്രോളിംഗ് ബോട്ടിനെ ലക്ഷ്യമിട്ട് സേന ആദ്യ സമുദ്ര ഓപ്പറേഷൻ നടത്തിയതായി ജിയാൻഡ് ബലൂച്ച് പറഞ്ഞു. ആക്രമണത്തിൽ മൂന്ന് പാകിസ്ഥാൻ നാവികസേനാംഗങ്ങൾ കൊല്ലപ്പെട്ടതായി അവകാശപ്പെട്ടു.
പതിനാറാം നൂറ്റാണ്ടിലെ ബലൂച് സമുദ്ര പ്രതിരോധത്തിലെ പ്രമുഖ വ്യക്തിയായിരുന്ന ഹമ്മൽ ജിയാൻഡ് ബലൂച്ചിന്റെ പേരിലാണ് ബിഎൽഎ തങ്ങളുടെ സമുദ്ര യൂണിറ്റിന് പേര് നൽകിയിരിക്കുന്നതെന്ന് മേഖലയിലെ പോർച്ചുഗീസ് കൊളോണിയൽ ഭരണത്തെ എതിർത്ത സംഘം പറഞ്ഞു. പാകിസ്ഥാൻ സൈന്യത്തിന്റെ സമുദ്ര പ്രവർത്തനങ്ങൾ തടസ്സപ്പെടുത്തുകയും അധിനിവേശ പ്രദേശമായി അവർ കരുതുന്ന തീരപ്രദേശങ്ങൾ സംരക്ഷിക്കുകയും ചെയ്യുക എന്നതാണ് ബിഎൽഎയുടെ സമുദ്ര യൂണിറ്റിന്റെ ലക്ഷ്യം.