വാഷിംഗ്ടണ്:അയോവയിൽ ‘അമേരിക്കയിലെ ഏറ്റവും വലിയ ഉരുക്ക് പ്ലാന്റ്’ നിർമ്മിക്കാൻ ഇന്ത്യയുടെ എസ്സാറും (Essar Group) 1800 കോടി ഡോളർ നിക്ഷേപിക്കുന്നു: ഡൊണാൾഡ് ട്രംപ് ആണ് ഇക്കാര്യം പ്രഖ്യാപിച്ചത്.
പ്രതിവർഷം 10 ദശലക്ഷം ടൺ ഉൽപ്പാദനശേഷിയും ആയിരക്കണക്കിന് തൊഴിലവസരങ്ങളും സൃഷ്ടിക്കാൻ ലക്ഷ്യമിട്ടുള്ള, അയോവയിലെ 18 ബില്യൺ ഡോളർ മൂല്യമുള്ള എസ്സാർ ഗ്രൂപ്പിന്റെ ഉരുക്ക് പ്ലാന്റ് പദ്ധതിയെക്കുറിച്ച് യുഎസ് പ്രസിഡന്റ് ഡൊണാൾഡ് ട്രംപ് പ്രഖ്യാപിച്ചു.
വാഷിംഗ്ടൺ: അമേരിക്കൻ ചരിത്രത്തിലെ ഏറ്റവും വലിയ ഉരുക്ക് പ്ലാന്റ് അയോവയിൽ നിർമ്മിക്കുന്നതിനായി, ഇന്ത്യൻ ബഹുരാഷ്ട്ര കമ്പനിയായ എസ്സാർ ഗ്രൂപ്പ് തങ്ങളുടെ ഉപസ്ഥാപനമായ ‘മെസാബി മെറ്റാലിക്സ്’ (Mesabi Metallics) വഴി 18 ബില്യൺ ഡോളർ നിക്ഷേപിക്കുമെന്ന് യുഎസ് പ്രസിഡന്റ് ഡൊണാൾഡ് ട്രംപ് തിങ്കളാഴ്ച (പ്രാദേശിക സമയം) പ്രഖ്യാപിച്ചു.
വൈറ്റ് ഹൗസിലെ ഓവൽ ഓഫീസിൽ നടത്തിയ പ്രഖ്യാപനത്തിൽ, പ്രതിവർഷം 10 ദശലക്ഷം ടൺ ഉരുക്ക് ഉൽപ്പാദിപ്പിക്കാൻ ശേഷിയുള്ള ഈ പ്ലാന്റിനെക്കുറിച്ച് പ്രഖ്യാപിക്കുന്നതിൽ തനിക്ക് അതിയായ സന്തോഷമുണ്ടെന്ന് ട്രംപ് പറഞ്ഞു. ഇന്ത്യയുടെ വാർഷിക ഉൽപ്പാദനവുമായി താരതമ്യം ചെയ്യുമ്പോൾ ഇത് ചെറിയൊരു അളവാണെങ്കിലും, അമേരിക്കയിലെ ഏറ്റവും വലിയ ഒറ്റ-സ്ഥല (single-site) മില്ലുകളിൽ ഒന്നായി ഇത് മാറും.
യുഎസ് വ്യാവസായിക മേഖലയിലെ സുപ്രധാന നേട്ടമായാണ് ട്രംപ് ഈ നിക്ഷേപത്തെ വിശേഷിപ്പിച്ചത്.
“അയോവ സംസ്ഥാനത്ത് അമേരിക്കൻ ചരിത്രത്തിലെ ഏറ്റവും വലിയ ഉരുക്ക് പ്ലാന്റ് മെസാബി മെറ്റാലിക്സ് നിർമ്മിക്കുമെന്ന് പ്രഖ്യാപിക്കുന്നതിൽ ഞങ്ങൾക്ക് അതിയായ സന്തോഷമുണ്ട്. ഇതൊരു വലിയ പ്ലാന്റാണ്, ലോകത്തിലെ തന്നെ ഏറ്റവും വലിയ പ്ലാന്റുകളിൽ ഒന്ന്; എന്നാൽ അമേരിക്കയിലെ ഏറ്റവും വലിയ പ്ലാന്റ് തീർച്ചയായും ഇതായിരിക്കും,” ട്രംപ് മാധ്യമപ്രവർത്തകരോട് പറഞ്ഞു.
ന്യൂയോർക്ക്, ബോസ്റ്റൺ, കാലിഫോർണിയ എന്നിവിടങ്ങളിൽ പഠിക്കുന്നതിന് മുമ്പ് ഇന്ത്യയിലാണ് ജനിച്ചതെന്ന് ഉടമകളിലൊരാളായ രേവന്ത് റൂയിയ ചടങ്ങിൽ പറഞ്ഞു. തന്റെ ജീവിതത്തിന്റെ പകുതിയും അമേരിക്കയിലാണ് ചെലവഴിച്ചതെന്നും ഈ നിക്ഷേപം “യഥാർത്ഥത്തിൽ സ്വന്തം നാട്ടിലേക്കുള്ള മടങ്ങിവരവ്” പോലെയാണെന്നും അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു. മിനസോട്ടയിലെ പുതിയ ഇരുമ്പയിര് ഖനിയിൽ (iron ore mine) തന്റെ കുടുംബം 3 ബില്യൺ ഡോളർ നിക്ഷേപിക്കും. പതിറ്റാണ്ടുകൾക്ക് മുമ്പ് “നിർമ്മാതാക്കൾ” (builders) എന്ന നിലയിൽ ഒരു കുടുംബ ബിസിനസ്സായാണ് താനും സഹോദരനും ചേർന്ന് ഈ ഗ്രൂപ്പ് സ്ഥാപിച്ചതെന്ന് എസ്സാറിലെ രവി റൂയിയ പറഞ്ഞു. ഉരുക്ക് പ്ലാന്റുകൾ, എണ്ണ ശുദ്ധീകരണശാലകൾ, വൈദ്യുതി നിലയങ്ങൾ എന്നിവ തങ്ങൾ നിർമ്മിച്ചിട്ടുണ്ടെന്ന് അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു,
പ്രവർത്തനം ആരംഭിച്ചുകഴിഞ്ഞാൽ, മിനസോട്ടയിലെ കമ്പനിയുടെ ഇരുമ്പയിര് ഖനിയിൽ നിന്ന് അസംസ്കൃത വസ്തുക്കൾ ശേഖരിച്ച് പ്രതിവർഷം 10 ദശലക്ഷം ടൺ ഉരുക്ക് ഉൽപ്പാദിപ്പിക്കാനാണ് ഈ സംരംഭം ലക്ഷ്യമിടുന്നത്.
“മറ്റൊരു വിധത്തിൽ പറഞ്ഞാൽ, ഈ ഉരുക്ക് ഖനനം ചെയ്യുന്നതും ഉരുക്കുന്നതും നിർമ്മിക്കുന്നതും ഇവിടെ അമേരിക്കയിൽ തന്നെയാണ്; ഇതൊരു അപൂർവ്വമായ കാര്യമാണ്,” ട്രംപ് പറഞ്ഞു.