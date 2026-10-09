ഓസ്ലോ: മനുഷ്യാവകാശ സംരക്ഷണത്തിനും അന്താരാഷ്ട്ര നീതിക്കും നൽകിയ സംഭാവനകൾക്ക് ദക്ഷിണാഫ്രിക്കൻ നിയമവിദഗ്ധ നവനീതം ‘നവി’ പിള്ളയ്ക്ക് 2026-ലെ സമാധാനത്തിനുള്ള നൊബേൽ പുരസ്കാരം. ഇന്ത്യൻ വംശജയായ നവി പിള്ളയുടെ പതിറ്റാണ്ടുകൾ നീണ്ട മനുഷ്യാവകാശ പോരാട്ടത്തിനുള്ള അംഗീകാരമായാണ് പുരസ്കാര പ്രഖ്യാപനം ശ്രദ്ധേയമാകുന്നത്.
1941-ൽ ദക്ഷിണാഫ്രിക്കയിലെ ഡർബനിൽ ഇന്ത്യൻ വംശജരായ മാതാപിതാക്കളുടെ മകളായി ജനിച്ച നവി പിള്ള, വർണവിവേചന ഭരണകൂടത്തിന്റെ കാലത്താണ് വളർന്നത്. നിയമരംഗത്ത് പ്രവേശിച്ച അവർ, വർണവിവേചനത്തിനെതിരെ പോരാടിയവർക്കുവേണ്ടി കോടതികളിൽ ഹാജരാവുകയും ജയിലുകളിലെ വിവേചനപരമായ സാഹചര്യങ്ങൾക്കെതിരെ ശബ്ദമുയർത്തുകയും ചെയ്തു. ദക്ഷിണാഫ്രിക്കയിലെ ആദ്യകാല ഇന്ത്യൻ വംശജരായ വനിതാ അഭിഭാഷകരിൽ ഒരാളായ അവർ, നീതിക്കും തുല്യാവകാശങ്ങൾക്കും വേണ്ടിയുള്ള പോരാട്ടത്തിലൂടെ ശ്രദ്ധേയയായി.
വർണവിവേചന ഭരണകൂടത്തിന്റെ പതനത്തിനുശേഷം അന്താരാഷ്ട്ര നീതിന്യായ രംഗത്തും നവി പിള്ള നിർണായക പങ്കുവഹിച്ചു. റുവാണ്ടയ്ക്കായുള്ള അന്താരാഷ്ട്ര ക്രിമിനൽ ട്രൈബ്യൂണലിൽ ജഡ്ജിയായി സേവനമനുഷ്ഠിച്ച അവർ, ലൈംഗികാതിക്രമങ്ങളെ വംശഹത്യയുടെ ഭാഗമായി കണക്കാക്കുന്നതിൽ നിർണായകമായ നിയമപരമായ മുന്നേറ്റങ്ങൾക്ക് സംഭാവന നൽകി. അന്താരാഷ്ട്ര നീതിന്യായ വ്യവസ്ഥയിൽ സ്ത്രീകൾക്കെതിരായ അതിക്രമങ്ങളെ ഗൗരവത്തോടെ പരിഗണിക്കുന്നതിനും അവരുടെ പ്രവർത്തനം വഴിയൊരുക്കി.
പിന്നീട് അന്താരാഷ്ട്ര ക്രിമിനൽ കോടതിയിലും ജഡ്ജിയായി പ്രവർത്തിച്ച നവി പിള്ള, 2008 മുതൽ 2014 വരെ ഐക്യരാഷ്ട്രസഭയുടെ മനുഷ്യാവകാശ ഹൈക്കമ്മീഷണറായും സേവനമനുഷ്ഠിച്ചു. ലോകത്തിന്റെ വിവിധ ഭാഗങ്ങളിൽ മനുഷ്യാവകാശ ലംഘനങ്ങൾക്കെതിരെ നിലപാടെടുക്കുകയും ഇരകളുടെ അവകാശങ്ങൾ സംരക്ഷിക്കുന്നതിനായി പ്രവർത്തിക്കുകയും ചെയ്ത അവർ അന്താരാഷ്ട്ര തലത്തിൽ ശ്രദ്ധേയമായ വ്യക്തിത്വമായി മാറി.
വർണവിവേചനത്തിനെതിരായ പോരാട്ടം മുതൽ അന്താരാഷ്ട്ര നീതിന്യായ സംവിധാനങ്ങളിലെ ഇടപെടലുകൾ വരെ നീളുന്ന നവി പിള്ളയുടെ പ്രവർത്തനങ്ങൾ മനുഷ്യാവകാശ സംരക്ഷണത്തിന്റെ ചരിത്രത്തിലെ പ്രധാന അധ്യായമാണ്. 2026-ലെ സമാധാനത്തിനുള്ള നൊബേൽ പുരസ്കാരം അവരുടെ ദീർഘകാല പ്രവർത്തനങ്ങൾക്ക് ലഭിച്ച ആഗോള അംഗീകാരമായി വിലയിരുത്തപ്പെടുന്നു.