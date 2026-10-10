ന്യൂദൽഹി: മുഖ്യ തിരഞ്ഞെടുപ്പ് കമ്മീഷണർ ഗ്യാനേഷ് കുമാറിനെതിരെ ദൽഹിയിലെ നടന്ന പ്രതിഷേധത്തെ രൂക്ഷമായി വിമർശിച്ച് ബിജെപി ദേശീയ വക്താവും എംപിയുമായ സാംബിത് പത്ര. ദേശീയ തലസ്ഥാനത്ത് അശാന്തി സൃഷ്ടിക്കാനുള്ള പ്രതിപക്ഷത്തിന്റെ ശ്രമമാണ് പ്രതിഷേധമെന്നും രാജ്യത്തിന്റെ പൊതുവികാരത്തെ ഇത് പ്രതിഫലിപ്പിക്കുന്നില്ലെന്നും അദ്ദേഹം വ്യക്തമാക്കി.
ജന്തർ മന്തറിൽ നടക്കുന്ന സംഭവങ്ങൾ ഇന്ത്യയുടെ യഥാർഥ ചിത്രമല്ലെന്ന് സാംബിത് പത്ര പറഞ്ഞു. ചില ടെലിവിഷൻ ചാനലുകളിലും സമൂഹമാധ്യമങ്ങളിലും പ്രചരിക്കുന്ന ദൃശ്യങ്ങൾ രാജ്യത്തെ പൊതുസാഹചര്യത്തിന്റെ പ്രതിനിധാനമല്ലെന്നും മികച്ച ഭരണത്തിന് കീഴിൽ ഇന്ത്യ സമാധാനപരമായി മുന്നോട്ടുപോകുകയാണെന്നും അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു. ദൽഹിയെ ബന്ദിയാക്കാനും തീവെപ്പിനും അക്രമത്തിനും പ്രേരിപ്പിക്കാനും പ്രതിഷേധക്കാർ ശ്രമിച്ചു. എന്നാൽ ആൾക്കൂട്ട അരാജകത്വത്തിന് മേൽ ജനാധിപത്യം വിജയിച്ചെന്നും അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു.
രാഷ്ട്രപതിയുമായുള്ള കൂടിക്കാഴ്ചയ്ക്കു പിന്നാലെ കോൺഗ്രസ് നേതാവ് രാഹുൽ ഗാന്ധി നടത്തിയ പരാമർശങ്ങളെയും പത്ര വിമർശിച്ചു. രാഷ്ട്രപതിയെ തെരുവുപ്രക്ഷോഭങ്ങളിലേക്ക് വലിച്ചിഴയ്ക്കാനാണ് രാഹുൽ ഗാന്ധി ശ്രമിച്ചതെന്ന് ആരോപിച്ച അദ്ദേഹം, കോൺഗ്രസ് നേതാവിനെതിരെ രൂക്ഷമായ ഭാഷയിലാണ് പ്രതികരിച്ചത്.
അതേസമയം, പ്രതിഷേധത്തിന്റെ പശ്ചാത്തലത്തിൽ ദൽഹിയിൽ സുരക്ഷാ ക്രമീകരണങ്ങൾ ശക്തമാക്കിയിട്ടുണ്ട്. ജന്തർ മന്തറിലേക്കുള്ള വഴികളിലും മറ്റ് പ്രധാന മേഖലകളിലും പോലീസിനെ വിന്യസിച്ചു. പ്രതിഷേധത്തിൽ പങ്കെടുക്കാൻ ആളുകളെ സംഘടിപ്പിക്കുന്നവരുടെയും ക്രമസമാധാന പ്രശ്നങ്ങൾ സൃഷ്ടിക്കാൻ സാധ്യതയുള്ളവരുടെയും നീക്കങ്ങൾ നിരീക്ഷിക്കുന്നതായാണ് ബന്ധപ്പെട്ട വൃത്തങ്ങൾ അറിയിക്കുന്നത്.
അനിഷ്ട സംഭവങ്ങൾ ഒഴിവാക്കാനും ക്രമസമാധാനം ഉറപ്പാക്കാനുമായി ദേശീയ തലസ്ഥാനത്ത് പോലീസ് നിരീക്ഷണം ശക്തമാക്കിയിട്ടുണ്ട്.