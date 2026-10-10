എല്ലാ വർഷവും ആറ് വ്യത്യസ്ത മേഖലകളിൽ നേട്ടം കൈവരിച്ചവരെ ആദരിക്കാനായി കൊടുക്കുന്ന നോബൽ പ്രൈസിനെ പറ്റി എല്ലാവരും കേട്ടിട്ടുണ്ടാകും. എന്നാൽ നിങ്ങൾക്ക് Ig (Ignoble) നോബൽ പ്രൈസിനെ കുറിച്ച് അറിയാമോ..?
ആദ്യം ചിരിയും പിന്നീട് ചിന്തയും ഉണർത്തുന്ന ആശയങ്ങൾക്ക് അന്നൽസ് ഓഫ് ഇമ്പ്രോബബിൾ റിസർച്ച് (Annals of Improbable Research) എന്ന ശാസ്ത്ര ഹാസ്യ മാസികയാണ് 1991 മുതൽ Ig നോബൽ പ്രൈസ് സംഘടിപ്പിക്കുന്നത്. Ig നോബൽ പ്രൈസിന്റെ പേരിന് പിന്നിലും രസകരമായ കഥയുണ്ട്. യഥാർത്ഥ നോബൽ പ്രൈസ് ഉപജ്ഞാതാവായ ആൽഫ്രഡ് നോബൽ ന്റെ സാങ്കല്പിക കസിൻ ആയ ഇഗ്നേഷ്യസ് നോബൽ ന്റെ പേരിലാണ് ഈ അവാർഡ്.
സാധാരണയായി MIT, ഹാർവാർഡ് യൂണിവേഴ്സിറ്റികളിൽ നടത്തി കൊണ്ടിരുന്ന Ig നോബൽ പ്രൈസ് ചടങ്ങ് ഇപ്രാവശ്യം സുറിച്ച്, സ്വിറ്റ്സർലൻഡ് ൽ വച്ചാണ് നടത്തിയത്. അത്യന്തം രസകരമായ അവാർഡ് ദാന ചടങ്ങിൽ യഥാർത്ഥ നോബൽ ജേതാക്കൾ ആണ് Ig നോബൽ പ്രൈസിന് തെരഞ്ഞെടുത്തവർക്ക് സമ്മാനദാനം നിർവഹിക്കുന്നത്. അവരുടെ മറുപടി പ്രസംഗം കൃത്യം 60 സെക്കൻഡിൽ അവസാനിപ്പിച്ചില്ലെങ്കിൽ “പ്ളീസ് സ്റ്റോപ്പ്, എനിക്ക് ബോറടിക്കുന്നു” എന്ന് പറഞ്ഞു പ്രസംഗം നിർത്താൻ ഒരു ചെറിയ കുട്ടിയെ (Miss Sweetie Poo) നെ നിർത്താറുണ്ട്. പേപ്പർ റോക്കറ്റുകൾ സ്റ്റേജിലേക്ക് എറിയുന്നതും, അതിനു ശേഷം ഹാർവാർഡ് യൂണിവേഴ്സിറ്റിയിലെ പ്രൊഫസർ സ്റ്റേജിൽ നിന്ന് പേപ്പർ റോക്കറ്റുകൾ അടിച്ചു വാരി കളയുന്നതും ഈ ചടങ്ങിൽ പ്രതീകാത്മകമാണ്.
ആന്ദ്രെ ഗെയിം ജീവനുള്ള തവളയെ കാന്തിക ഉപാധി (magnetic levitation) ഉപയോഗിച്ച് പറപ്പിച്ചതിന് 2000 – ൽ ഭൗതിക ശാസ്ത്രത്തിൽ Ig നോബൽ പ്രൈസ് കിട്ടി. എന്നാൽ 10 വർഷത്തിന് ശേഷം ആന്ദ്രെ ഗെയിം ഗ്രാഫീനിലെ പ്രവർത്തനത്തിന് യഥാർത്ഥ നോബൽ പ്രൈസിന് അർഹനായതും ശ്രദ്ധേയമാണ്.
വളരെ രസകരമായതും ഒറ്റ നോട്ടത്തിൽ വിചിത്രമെന്നു തോന്നുന്ന കണ്ടുപിടിത്തങ്ങൾക്ക് നൽകുന്ന Ig നോബൽ പ്രൈസ് കേരളത്തിനും അന്യമല്ല. ആനകളുടെ ഉപരിതല വിസ്തീർണ്ണം (surface area) അളക്കാൻ formula കണ്ടുപിടിച്ചതിനു അത് കേരളത്തിനും സ്വന്തം ആണ്. ചിരിപ്പിക്കുന്നതും വിചിത്രമെന്ന് തോന്നുന്നതുമായ ഇത്തരം ഗവേഷണങ്ങൾ നമ്മെ ഓർമിപ്പിക്കുന്നത്, ശാസ്ത്രത്തിൽ മണ്ടത്തരമെന്ന് തോന്നുന്ന ചോദ്യങ്ങൾ പോലും പുതിയ അറിവിലേക്കുള്ള വാതിലുകൾ തുറക്കുമെന്നാണ്.