ബറേലി ; ഡൽഹിജന്തർ മന്തറിൽ ‘കോക്രോച്ച് ജനതാ പാർട്ടി’ സംഘടിപ്പിക്കുന്ന പ്രതിഷേധവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് മുസ്ലീം യുവാക്കളോട് പ്രത്യേക അഭ്യർത്ഥനയുമായി ഓൾ ഇന്ത്യ മുസ്ലീം ജമാഅത്ത് ദേശീയ അധ്യക്ഷൻ മൗലാന മുഫ്തി ഷഹാബുദ്ദീൻ റസ്വി ബറേൽവി .ഡൽഹി, എൻസിആർ (NCR), സമീപ പ്രദേശങ്ങൾ എന്നിവിടങ്ങളിൽ താമസിക്കുന്ന മുസ്ലീം യുവാക്കൾ ഈ പ്രതിഷേധത്തിൽ നിന്ന് വിട്ടുനിൽക്കാൻ അദ്ദേഹം നിർദ്ദേശിച്ചു.
ജനാധിപത്യത്തിൽ സമാധാനപരമായ പ്രതിഷേധം എല്ലാ പൗരന്മാരുടെയും അവകാശമാണെങ്കിലും, അക്രമം ഒരു സാഹചര്യത്തിലും അംഗീകരിക്കാനാവില്ലെന്ന് മൗലാന റസ്വി വ്യക്തമാക്കി. മുൻകാല സംഭവങ്ങൾ ചൂണ്ടിക്കാട്ടി, ജാഗ്രത പാലിക്കാൻ അദ്ദേഹം യുവാക്കളോട് അഭ്യർത്ഥിച്ചു.
ഇന്ത്യ ഒരു ജനാധിപത്യ രാജ്യമാണെന്നും സമാധാനപരമായ പ്രതിഷേധങ്ങൾ നടത്തുന്നത് ഓരോ പൗരന്റെയും ഭരണഘടനാപരമായ അവകാശമാണെന്നും മൗലാന ഷഹാബുദ്ദീൻ റസ്വി പറഞ്ഞു. എന്നാൽ, ഏതെങ്കിലും തരത്തിലുള്ള അക്രമം അനുവദിക്കാനാവില്ലെന്ന് അദ്ദേഹം വ്യക്തമാക്കി. പ്രതിഷേധങ്ങൾ ജനാധിപത്യ വ്യവസ്ഥയുടെ ഭാഗമാണെങ്കിലും, അവ അക്രമത്തിലേക്ക് വഴിമാറിയാൽ പൊതുജനങ്ങൾക്ക് ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ടാകുമെന്ന് അദ്ദേഹം ചൂണ്ടിക്കാട്ടി.
ഡൽഹിയിലും ഉത്തർപ്രദേശിലെ അതിർത്തി ജില്ലകളിലും താമസിക്കുന്നവരോ, അല്ലെങ്കിൽ ജോലി, ബിസിനസ്സ്, തൊഴിൽ ആവശ്യങ്ങൾക്കായി അവിടെയുള്ളവരോ ആയ മുസ്ലീം യുവാക്കളെ അഭിസംബോധന ചെയ്തുകൊണ്ട്, നിർദ്ദിഷ്ട പ്രതിഷേധത്തിൽ പങ്കെടുക്കരുതെന്ന് മൗലാന റസ്വി അഭ്യർത്ഥിച്ചു.
രാഷ്ട്രീയ കാരണങ്ങളാലല്ല, മറിച്ച് യുവാക്കളുടെ സുരക്ഷയും ക്ഷേമവും മുൻനിർത്തിയാണ് ഈ അഭ്യർത്ഥന നടത്തുന്നതെന്ന് അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു.മുൻപ് നടന്ന ഒരു പ്രതിഷേധത്തിനിടെ അക്രമസംഭവങ്ങൾ അരങ്ങേറിയ കാര്യം മൗലാന റസ്വി തന്റെ പ്രസ്താവനയിൽ എടുത്തുപറഞ്ഞു. അന്ന് നിരവധി മുസ്ലീം യുവാക്കൾ ദുഷ്കരമായ സാഹചര്യങ്ങളും പ്രയാസങ്ങളും നേരിടേണ്ടി വന്നിട്ടുണ്ടെന്ന് അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു.
സാഹചര്യം വീണ്ടും വഷളായാൽ അതിന്റെ പ്രത്യാഘാതങ്ങൾ ഗുരുതരമായിരിക്കുമെന്ന് അദ്ദേഹം ആശങ്ക പ്രകടിപ്പിച്ചു. പ്രതിഷേധത്തിനിടെ എന്തെങ്കിലും കാരണത്താൽ അക്രമം പൊട്ടിപ്പുറപ്പെട്ടാൽ, അതിന്റെ ആഘാതം ഏറ്റവും കൂടുതൽ അനുഭവിക്കേണ്ടി വരുന്നത് മുസ്ലീങ്ങളായിരിക്കുമെന്നും അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു.