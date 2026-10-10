റാഞ്ചി: വെസ്റ്റ് ഇൻഡീസിനെതിരായ രണ്ടാം ടി20 മത്സരത്തിൽ ഇന്ത്യക്ക് കനത്ത തോൽവി. ഒക്ടോബർ 9ന് റാഞ്ചിയിലെ ജെഎസ്സിഎ ഇന്റർനാഷണൽ ക്രിക്കറ്റ് സ്റ്റേഡിയത്തിൽ നടന്ന മത്സരത്തിൽ ഇന്ത്യ ഉയർത്തിയ 249 റൺസിന്റെ വിജയലക്ഷ്യം വെസ്റ്റ് ഇൻഡീസ് മറികടന്നു. മികച്ച ബാറ്റിങ് പ്രകടനത്തിലൂടെ വിജയം സ്വന്തമാക്കിയ വിൻഡീസ് പരമ്പരയിൽ ഒപ്പമെത്തുകയും ചെയ്തു.
ആദ്യം ബാറ്റ് ചെയ്ത ഇന്ത്യ നിശ്ചിത ഓവറുകളിൽ 249 റൺസ് നേടി. സഞ്ജു സാംസണിന്റെ 82 റൺസും തിലക് വർമ്മയുടെയും ശ്രേയസ് അയ്യരുടെയും മികച്ച സംഭാവനകളും ഇന്ത്യൻ സ്കോർ ഉയർത്തുന്നതിൽ നിർണായകമായി. എന്നാൽ കൂറ്റൻ വിജയലക്ഷ്യം പ്രതിരോധിക്കാൻ ഇന്ത്യൻ ബൗളർമാർക്കായില്ല. മറുപടി ബാറ്റിങ്ങിൽ ഷായ് ഹോപ്പിന്റെ സെഞ്ച്വറിയാണ് വെസ്റ്റ് ഇൻഡീസിന് കരുത്തായത്. മികച്ച രീതിയിൽ ഇന്നിങ്സ് മുന്നോട്ടുകൊണ്ടുപോയ ഹോപ്പ് ടീമിനെ വിജയത്തിലേക്ക് നയിച്ചു. ഇന്ത്യൻ ബൗളർമാർ നിർണായക വിക്കറ്റുകൾ വീഴ്ത്തിയെങ്കിലും പിന്നീട് വെസ്റ്റ് ഇൻഡീസ് ബാറ്റർമാർ കൂട്ടുകെട്ടുകൾ പടുത്തുയർത്തിയതോടെ മത്സരം ഇന്ത്യയുടെ കൈവിട്ടുപോയി.
മത്സരശേഷം ഇന്ത്യൻ ടീമിന്റെ തോൽവിയെക്കുറിച്ച് സംസാരിച്ച നായകൻ ശ്രേയസ് അയ്യർ, മഞ്ഞുവീഴ്ച മത്സരഫലത്തെ സ്വാധീനിച്ച പ്രധാന ഘടകമാണെന്ന് ചൂണ്ടിക്കാട്ടി. “ഇതിന് കൃത്യമായൊരു റൺസ് പരിധി പറയാനാവില്ല. മഞ്ഞിന്റെ സാന്നിധ്യം വലിയൊരു ഘടകമാണ്. 249 റൺസെന്ന ലക്ഷ്യം പോലും അവർ രണ്ട് ഓവർ ബാക്കിനിൽക്കെ മറികടന്നു. അതിനാൽ എത്ര റൺസ് നേടിയാൽ സുരക്ഷിതമാകുമെന്ന് മുൻകൂട്ടി കണക്കുകൂട്ടുക പ്രയാസമാണ്,” അയ്യർ പറഞ്ഞു.
സഞ്ജു സാംസണിന്റെയും മയങ്ക് യാദവിന്റെയും പ്രകടനങ്ങളെയും അയ്യർ പ്രശംസിച്ചു. 82 റൺസ് നേടിയ സഞ്ജു ബാറ്റിങ്ങിൽ നിർണായക സംഭാവന നൽകിയപ്പോൾ, മൂന്ന് ഓവർ എറിഞ്ഞ മയങ്ക് യാദവ് 36 റൺസ് വഴങ്ങി മൂന്ന് വിക്കറ്റുകൾ വീഴ്ത്തി. “സഞ്ജുവും അഭിഷേകും ഉത്തരവാദിത്തം ഏറ്റെടുത്ത് ടീമിന് മികച്ച തുടക്കം നൽകണമെന്നാണ് ഞങ്ങൾ ആഗ്രഹിക്കുന്നത്. സഞ്ജുവും മയങ്കും മികച്ച പ്രകടനമാണ് കാഴ്ചവെച്ചത്. മയങ്കിന്റെ മൂന്ന് വിക്കറ്റുകൾ ഞങ്ങളെ മത്സരത്തിൽ നിലനിർത്താൻ സഹായിച്ചു. എന്നാൽ പിന്നീട് എതിരാളികൾ മികച്ച കൂട്ടുകെട്ടുകൾ സൃഷ്ടിച്ചതോടെ കളി അവരുടെ നിയന്ത്രണത്തിലായി,” അയ്യർ വ്യക്തമാക്കി.
ഇന്ത്യ ബാറ്റിങ്ങിൽ മികച്ച സ്കോർ കണ്ടെത്തിയിട്ടും ബൗളിങ്ങിൽ അത് പ്രതിരോധിക്കാനാകാത്തതാണ് തോൽവിക്ക് വഴിവെച്ചത്. മഞ്ഞുവീഴ്ചയുടെ സ്വാധീനവും വെസ്റ്റ് ഇൻഡീസിന്റെ മികച്ച ബാറ്റിങ്ങും മത്സരത്തിൽ നിർണായകമായി.