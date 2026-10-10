നാഗർകോവിൽ: വേണാട് രാജപാരമ്പര്യത്തിന്റെയും നൂറ്റാണ്ടുകൾ പഴക്കമുള്ള ആചാരങ്ങളുടെയും ഭക്തിനിർഭരമായ ഓർമകൾ പുതുക്കി നവരാത്രി വിഗ്രഹഘോഷയാത്രയ്ക്ക് പത്മനാഭപുരം കൊട്ടാരത്തിൽ തുടക്കമായി. അക്ഷരപൂജയ്ക്കായി സരസ്വതി ദേവി, കുമാരകോവിൽ മുരുകൻ, ശുചീന്ദ്രം മുന്നൂറ്റിനങ്ക എന്നീ വിഗ്രഹങ്ങളാണ് ആചാരപരമായ ചടങ്ങുകളോടെ തിരുവനന്തപുരത്തേക്ക് പുറപ്പെട്ടത്.
പത്മനാഭപുരം കൊട്ടാരത്തിലെ ഉപ്പിരിക്ക മാളികയിൽ നടന്ന പരമ്പരാഗത ഉടവാൾ കൈമാറ്റച്ചടങ്ങോടെയാണ് ഘോഷയാത്ര ആരംഭിച്ചത്. കേരള ദേവസ്വം വകുപ്പ് മന്ത്രി കെ. മുരളീധരൻ പ്രത്യേകം പീഠത്തിൽ സൂക്ഷിച്ചിരുന്ന രാജകീയ ഉടവാൾ തമിഴ്നാട് ദേവസ്വം ജോയിന്റ് കമ്മിഷണർ ത്സ്യൻ സി. റാണിക്ക് കൈമാറി. തുടർന്ന് ഉടവാൾ ഘോഷയാത്രയെ അനുഗമിക്കുന്ന കുമാരകോവിൽ ദേവസ്വം മാനേജർ എ. മോഹൻകുമാറിന് കൈമാറി.
ചടങ്ങിനുശേഷം കൊട്ടാരമുറ്റത്ത് ആചാരപരമായ പിടിപ്പണം നൽകലും കേരള, തമിഴ്നാട് പോലീസിന്റെ ഗാർഡ് ഓഫ് ഓണറും നടന്നു.
ആനപ്പുറത്തും പല്ലക്കിലുമായി ദേവഗണങ്ങൾ
പത്മനാഭപുരം കൊട്ടാരത്തിലെ തേവാരക്കെട്ട് സരസ്വതി ക്ഷേത്രത്തിൽനിന്നുള്ള സരസ്വതി ദേവിയെ ‘മലയിൻകീഴ് വല്ലഭൻ’ എന്ന ആനപ്പുറത്താണ് എഴുന്നള്ളിക്കുന്നത്. നീലകണ്ഠ ക്ഷേത്രത്തിലെ മുന്നൂറ്റിനങ്കയെയും കുമാരകോവിൽ മുരുകനെയും പല്ലക്കിലേറ്റിയാണ് ഘോഷയാത്രയിൽ അനുഗമിക്കുന്നത്.
തക്കൽ വഴി യാത്രചെയ്ത ഘോഷയാത്രയ്ക്ക് വഴിനീളെ ഭക്തർ തട്ടപ്പൂജകളും സ്വീകരണങ്ങളും ഒരുക്കി. കുഴിത്തുറ ക്ഷേത്രത്തിലെത്തിയ വിഗ്രഹങ്ങൾക്ക് അവിടെ പൂജകൾ നടത്തിയശേഷം വിശ്രമം നൽകി.
കളിയിക്കാവിളയിൽ ഔദ്യോഗിക സ്വീകരണം
കുഴിത്തുറയിൽനിന്ന് ഇന്ന് പുറപ്പെടുന്ന ഘോഷയാത്രയെ കേരള–തമിഴ്നാട് അതിർത്തിയായ കളിയിക്കാവിളയിൽ കേരള സർക്കാരും തിരുവിതാംകൂർ ദേവസ്വം ബോർഡും ഭക്തജനങ്ങളും ചേർന്ന് ഔദ്യോഗികമായി സ്വീകരിക്കും.
കേരള പോലീസിന്റെ ബാൻഡ് മേളത്തിന്റെയും ഗാർഡ് ഓഫ് ഓണറിന്റെയും അകമ്പടിയോടെ പാറശ്ശാല, പരശുവയ്ക്കൽ, ഉദിയൻകുളങ്ങര, അമരവിള എന്നിവിടങ്ങളിലൂടെ ഘോഷയാത്ര നെയ്യാറ്റിൻകര ശ്രീകൃഷ്ണസ്വാമി ക്ഷേത്രത്തിലെത്തും.
ഒക്ടോബർ 11-ന് രാവിലെ യാത്ര തുടരുമെങ്കിലും ഉച്ചയോടെ നേമം വില്ലേജ് ഓഫീസിൽ സ്വീകരണം ഒരുക്കും. വൈകുന്നേരത്തോടെ കരമനയിലെത്തുന്ന വിഗ്രഹങ്ങൾക്ക് പ്രത്യേക സ്വീകരണവും നൽകും.
12 മുതൽ നവരാത്രി പൂജകൾ
തിരുവനന്തപുരത്തെത്തുന്ന സരസ്വതി ദേവിയെ പൂജപ്പുര നവരാത്രി മണ്ഡപത്തിലും കുമാരകോവിൽ മുരുകനെ ആര്യശാല ദേവീക്ഷേത്രത്തിലും മുന്നൂറ്റിനങ്കയെ ചെന്തിട്ട ഭഗവതി ക്ഷേത്രത്തിലും പ്രതിഷ്ഠിക്കും. ഒക്ടോബർ 12-ന് നവരാത്രി മണ്ഡപത്തിൽ പൂജവയ്പ് ചടങ്ങുകൾ ആരംഭിക്കും.
പത്തുദിവസത്തെ പൂജാകർമങ്ങൾക്കും വിജയദശമി വിദ്യാരംഭ ചടങ്ങുകൾക്കും ശേഷം ഒക്ടോബർ 23-ന് ദേവഗണങ്ങൾ തിരികെ പത്മനാഭപുരത്തേക്ക് മടങ്ങും. രാജപാരമ്പര്യവും വിശ്വാസവും ഒത്തുചേരുന്ന ഈ ആചാരഘോഷയാത്രയ്ക്ക് വരവേൽക്കാൻ തലസ്ഥാന നഗരം ഒരുങ്ങുകയാണ്.