മേടം രാശി (അശ്വതി, ഭരണി, കാർത്തിക ആദ്യ കാൽഭാഗം)
തന്ത്രപ്രധാനമായ പ്രതിസന്ധികളെയും മത്സരങ്ങളെയും കാര്യക്ഷമതയോടെ മറികടക്കാൻ സാധിക്കും. ധനകാര്യ ബാധ്യതകൾ ക്രമീകരിക്കാനും ബജറ്റ് അച്ചടക്കം കാത്തുസൂക്ഷിക്കാനും മുൻഗണന നൽകുന്നത് സ്ഥാപനത്തിന് മേന്മ തരും.
ഇടവം രാശി (കാർത്തിക അവസാന മുക്കാൽ ഭാഗം, രോഹിണി, മകയിര്യം ആദ്യ പകുതിഭാഗം)
ക്രിയേറ്റീവ് പ്രൊജക്റ്റുകളിലും അക്കാദമിക് രംഗത്തും നേട്ടങ്ങൾ കൈവരിക്കും. സാമ്പത്തിക തീരുമാനങ്ങളിൽ ധൃതി ഒഴിവാക്കി സാവധാനം വിശകലനം ചെയ്ത് മുന്നോട്ട് പോകുന്നത് റിസ്ക് കുറയ്ക്കും.
മിഥുനം രാശി (മകയിര്യം അവസാന പകുതിഭാഗം, തിരുവാതിര, പുണർതം ആദ്യ മുക്കാൽഭാഗം)
സ്ഥാവര വസ്തുക്കളുടെ വികസനത്തിലും വാഹന സംബന്ധമായ ആലോചനകളിലും പുരോഗതിയുണ്ടാകും. ഓഫീസിലെ ചുമതലകൾ കൃത്യതയോടെ നിറവേറ്റുന്നത് ടോപ്പ് മാനേജ്മെന്റിന്റെ പ്രശംസയും പിന്തുണയും ഉറപ്പാക്കും.
കർക്കിടകം രാശി (പുണർതം അവസാന കാൽഭാഗം, പൂയം, ആയില്യം)
തന്ത്രപ്രധാന പ്രതിസന്ധികളിൽ ധീരമായ തീരുമാനങ്ങൾ എടുത്ത് വിപണി അവസരങ്ങൾ സ്വന്തമാക്കും. ബ്രാൻഡിംഗ്, മീഡിയ, ആശയവിനിമയ തന്ത്രങ്ങൾ എന്നിവ വിജയം കാണും. സമയബന്ധിതമായ പ്രവർത്തനം വളർച്ച ഉറപ്പ് നൽകും.
ചിങ്ങം രാശി (മകം, പൂരം, ഉത്രം ആദ്യ കാൽഭാഗം)
ലിക്വിഡിറ്റിയും ഫൈനാൻഷ്യൽ റിസർവ്വും വർദ്ധിക്കും. മൂലധന നിക്ഷേപങ്ങൾക്ക് മുമ്പ് വിദഗ്ദ്ധരുടെ അഡ്വൈസറി അഭിപ്രായങ്ങൾ തേടുന്നത് അനാവശ്യ വാണിജ്യ റിസ്കുകൾ കുറയ്ക്കാൻ സഹായിക്കും.
കന്നി രാശി (ഉത്രം അവസാന മുക്കാൽഭാഗം, അത്തം, ചിത്തിര ആദ്യ പകുതിഭാഗം)
മാനേജ്മെന്റ് തലത്തിൽ മികച്ച ലീഡർഷിപ്പ് കൈവരിക്കും. പുതിയ പ്രൊജക്റ്റുകൾക്ക് തുടക്കമിടാൻ അനുയോജ്യമായ സമയമാണ്. പ്രൊഫഷണൽ തീരുമാനങ്ങളിൽ ഇമോഷണൽ സമീപനം ഒഴിവാക്കി പ്രാക്ടിക്കൽ സ്ട്രാറ്റജി സ്വീകരിക്കുക.
തുലാം രാശി (ചിത്തിര അവസാന പകുതിഭാഗം, ചോതി, വിശാഖം ആദ്യ മുക്കാൽഭാഗം)
സാമൂഹിക സംരംഭങ്ങൾക്കായും കോർപ്പറേറ്റ് യാത്രകൾക്കായും ബജറ്റ് വിനിയോഗിക്കും. ലീഗൽ കോൺട്രാക്റ്റുകളിൽ ഒപ്പിടുന്നതിന് മുമ്പ് കൃത്യമായ വെരിഫിക്കേഷൻ നടത്തണം. ആരോഗ്യം കൃത്യമായി സംരക്ഷിക്കുക.
വൃശ്ചികം രാശി (വിശാഖം അവസാന കാൽഭാഗം, അനിഴം, തൃക്കേട്ട)
ദീർഘകാല പ്ലാനുകൾ പൂർത്തീകരണത്തിലെത്തിക്കും. ബിസിനസ്സ് വ്യാപാര മേഖലയിൽ ലാഭക്ഷമത വർദ്ധിക്കും. നെറ്റ്വർക്കിംഗിലൂടെ മികച്ച കോർപ്പറേറ്റ് സഖ്യങ്ങൾ രൂപപ്പെടുത്താനും ഫൈനാൻസ് സന്തുലിതമാക്കാനും കഴിയും.
ധനു രാശി (മൂലം, പൂരാടം, ഉത്രാടം ആദ്യ കാൽഭാഗം)
കരിയർ ഗ്രാഫിൽ വലിയ വളർച്ച അനുഭവപ്പെടും. ടോപ്പ് എക്സിക്യൂട്ടീവുകളിൽ നിന്നും പ്രശംസയും പുതിയ ഔദ്യോഗിക ചുമതലകളും തേടിയെത്തും. സഹപ്രവർത്തകരുമായുള്ള മികച്ച ഏകോപനം പ്രൊഡക്റ്റിവിറ്റി വർദ്ധിപ്പിക്കും.
മകരം രാശി (ഉത്രാടം അവസാന മുക്കാൽഭാഗം, തിരുവോണം, അവിട്ടം ആദ്യ പകുതിഭാഗം)
തന്ത്രപ്രധാന വിദഗ്ദ്ധരിൽ നിന്നും ഉന്നത ഉദ്യോഗസ്ഥരിൽ നിന്നും കൺസൾട്ടേഷൻ പിന്തുണ ലഭിക്കും. തടസ്സങ്ങൾ നീങ്ങി പുതിയ പദ്ധതികൾക്ക് അംഗീകാരം കിട്ടും. ഔദ്യോഗിക യാത്രകളിൽ ശ്രദ്ധ പുലർത്തുക.
കുംഭം രാശി (അവിട്ടം അവസാന പകുതിഭാഗം, ചതയം, പൂരൂരുട്ടാതി ആദ്യ മുക്കാൽഭാഗം)
സുപ്രധാനമായ കോർപ്പറേറ്റ് തീരുമാനങ്ങളിലും ലീഗൽ അഗ്രിമെന്റുകളിലും തിടുക്കം ഒഴിവാക്കണം. ഡ്രൈവിംഗിലും പ്രൊഫഷണൽ നീക്കങ്ങളിലും അച്ചടക്കം പാലിക്കുക. ആഭ്യന്തര വിഷയങ്ങളിൽ നിഷ്പക്ഷത പുലർത്തുന്നത് സത്പേര് കാക്കും.
മീനം രാശി (പൂരൂരുട്ടാതി അവസാന കാൽഭാഗം, ഉതൃട്ടാതി, രേവതി)
പങ്കാളിത്ത സംരംഭങ്ങളിലും ജോയിന്റ് വെഞ്ചറുകളിലും ലാഭകരമായ പരിഷ്കാരങ്ങൾ നടപ്പിലാക്കും. ക്ലയന്റ് റിലേഷൻസ് ശക്തമാകും. പൊതു ചടങ്ങുകളിൽ സ്വീകാര്യത നേടുകയും കുടുംബ ബന്ധങ്ങളിൽ ഐക്യം ശക്തമാകുകയും ചെയ്യും.
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AI ജ്യോതിഷം, അസ്ട്രോളജിക്കൽ ഇന്റലിജൻസിന്റെ സഹായത്തോടെ തയ്യാറാക്കിയത്
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