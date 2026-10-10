പനാമ: പനാമയില് റിക്ടര് സ്കെയിലില് 7.7 തീവ്രത രേഖപ്പെടുത്തിയ വന് ഭൂചലനം. ആളപായം സംഭവിച്ചിട്ടുണ്ടാകാമെന്ന് യുഎസ് ജിയോളജിക്കല് സര്വേ (യുഎസ്ജിഎസ്) വ്യക്തമാക്കി. നാശനഷ്ടങ്ങള് വിലയിരുത്തി വരികയാണ്. പനാമയുടെ തെക്ക്-മധ്യ ഭാഗത്തുള്ള പിറ്റലോസ അരീബ എന്ന ചെറിയ നഗരത്തില് നിന്ന് 10 കി.മീ അകലെയാണ് പ്രഭവകേന്ദ്രമെന്ന് യുഎസ്ജിഎസ് അറിയിച്ചു. ഭൂകമ്പത്തിന് പിന്നാലെ പനാമ, കൊളംബിയ, കോസ്റ്റാറിക്ക, ഇക്വഡോര്, പെറു, നിക്കരാഗ്വ, ഗ്വാട്ടിമാല, എല് സാല്വദോര്, മെക്സിക്കോ എന്നീ രാജ്യങ്ങളില് സുനാമി മുന്നറിയിപ്പ് നല്കിയിരുന്നെങ്കിലും പിന്വലിച്ചു.
ഭൂകമ്പം 12 കിലോമീറ്റർ ആഴത്തിലാണ് ഉണ്ടായത്. അതുകൊണ്ട്, ആഘാതം കൂടുതല് തീവ്രമാകാന് സാധ്യതയുണ്ടെന്നാണ് റിപ്പോര്ട്ടുകള്. ഏകദേശം 200 കിലോമീറ്റർ അകലെയുള്ള പനാമ സിറ്റിയിലെ കെട്ടിടങ്ങളിൽ നിന്ന് ആളുകളെ ഒഴിപ്പിച്ചതായി എഎഫ്പി റിപ്പോർട്ട് ചെയ്തു.വന് നാശനഷ്ടമുണ്ടായതായി റിപ്പോര്ട്ടുകളുണ്ടെങ്കിലും കൃത്യമായ കണക്കുകള് ലഭ്യമായിട്ടില്ല. രാജ്യത്തെ സ്കൂളുകള് അടയ്ക്കാന് പനാമ വിദ്യാഭ്യാസ മന്ത്രാലയം നിര്ദ്ദേശിച്ചു. വിമാനത്താവളവും അടച്ചിട്ടു. ടോകുമെൻ അന്താരാഷ്ട്ര വിമാനത്താവളം ഭൂകമ്പത്തെത്തുടർന്ന് വിമാന സർവീസുകൾ നിർത്തിവച്ചു.
നിരവധി വിമാനങ്ങൾ മറ്റ് വിമാനത്താവളങ്ങളിലേക്ക് തിരിച്ചുവിട്ടതായി സിവിൽ എയറോനോട്ടിക്സ് അതോറിറ്റി അറിയിച്ചു. എല്ലാവരും സംയമനം പാലിക്കണമെന്ന് പ്രസിഡന്റ് ജോസ് റൗള് മുലിനോ ആഹ്വാനം ചെയ്തു.ഉണ്ടായ സംഭവങ്ങൾ പരിഭ്രാന്തിക്കോ ക്രമസമാധാന പ്രശ്നങ്ങൾക്കോ കാരണമാക്കാൻ ഉപയോഗിക്കരുതെന്ന് ജോസ് റൗള് മുലിനോ എക്സില് കുറിച്ചു. വലിയ ദുരന്തത്തെയാണ് നേരിടുന്നതെന്നും, ചില റോഡുകള് പൂര്ണമായും തകര്ന്നെന്നും പ്രസിഡന്റ് വ്യക്തമാക്കി.
പല പ്രവിശ്യകളിലും വൈദ്യുതി വിതരണവും ശുദ്ധജല വിതരണവും പൂർണ്ണമായി തടസ്സപ്പെട്ടു. പനാമ സിറ്റിയിലെ അന്താരാഷ്ട്ര വിമാനത്താവളം സുരക്ഷാ മുൻകരുതലിന്റെ ഭാഗമായി താൽക്കാലികമായി അടച്ചുപൂട്ടി. എന്നാൽ പനാമ കനാലിലൂടെയുള്ള കപ്പൽ ഗതാഗതം സാധാരണ നിലയിൽ തുടരുന്നുണ്ട്